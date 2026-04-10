كيف قام TikToker بتحويل ستارة من الدانتيل إلى غطاء مصباح أنيق

الدانتيل مادة متعددة الاستخدامات يمكن أن تبدو رائعة في أي منزل. يمكن أن يضيف إلى جمالية الكوخ كور أو يساهم في إضفاء لمسة كلاسيكية ساحرة، ولكنه قد يكون أيضًا ساحقًا. يعد استخدام الكثير من التباين طريقة جيدة لجعل الدانتيل يبدو جديدًا في ديكور المنزل، كما أن تجربة طرق أنيقة للتزيين بستائر الدانتيل التي لا تتضمن النوافذ هي طريقة للعب بمستويات تباين مختلفة من خلال دمج قدر أقل من الدانتيل مع الاحتفاظ به كميزة. إذا كانت الستائر المصنوعة من الدانتيل تبدو أكثر من اللازم، ولكنك تحب مظهر الدانتيل الذي ينقي الضوء، فيمكنك ترقية مصباح قديم عن طريق استبدال غطاء المصباح الخاص به بالدانتيل، كما يفعل TikToker onecrafdiygirl في مقطع فيديو، يمكن أن يكون هذا المنتج مثاليًا لك.

في هذا المشروع، ستحتاج إلى مصباح بغطاء مصباح يحتوي على إطار سلكي، مقص أو قاطعة دوارة، ستارة دانتيل أو قطعة قماش، إبرة، خيط بلون الدانتيل، شريط متحيز، وشريط قياس. يمكن أن يكون المصباح بأي حجم وشكل، لكن تأكد من أن لديك ما يكفي من الدانتيل لاستعادة غطاء المصباح.

قبل البدء في المشروع، تأكدي من أن الدانتيل الخاص بك نظيف وفي حالة جيدة، خاصة إذا قمت بتوفيره أو إعادة استخدام القماش من جميع أنحاء منزلك، حيث أن تنظيف الستارة المرنة أسهل بكثير من تنظيف غطاء المصباح. قد تكون قادرًا على تنظيف البقع، ولكن إذا كانت متسخة ولم يتم تنظيفها بالتنظيف الجاف فقط، فاغسلها يدويًا بلطف في حوض استحمام من الماء البارد وملعقة كبيرة من منظف غسيل معتدل. ضعها بشكل مسطح حتى تجف.