كيف قام TikToker بتحويل ستارة من الدانتيل إلى غطاء مصباح أنيق

الدانتيل مادة متعددة الاستخدامات يمكن أن تبدو رائعة في أي منزل. يمكن أن يضيف إلى جمالية الكوخ كور أو يساهم في إضفاء لمسة كلاسيكية ساحرة، ولكنه قد يكون أيضًا ساحقًا. يعد استخدام الكثير من التباين طريقة جيدة لجعل الدانتيل يبدو جديدًا في ديكور المنزل، كما أن تجربة طرق أنيقة للتزيين بستائر الدانتيل التي لا تتضمن النوافذ هي طريقة للعب بمستويات تباين مختلفة من خلال دمج قدر أقل من الدانتيل مع الاحتفاظ به كميزة. إذا كانت الستائر المصنوعة من الدانتيل تبدو أكثر من اللازم، ولكنك تحب مظهر الدانتيل الذي ينقي الضوء، فيمكنك ترقية مصباح قديم عن طريق استبدال غطاء المصباح الخاص به بالدانتيل، كما يفعل TikToker onecrafdiygirl في مقطع فيديو، يمكن أن يكون هذا المنتج مثاليًا لك.
في هذا المشروع، ستحتاج إلى مصباح بغطاء مصباح يحتوي على إطار سلكي، مقص أو قاطعة دوارة، ستارة دانتيل أو قطعة قماش، إبرة، خيط بلون الدانتيل، شريط متحيز، وشريط قياس. يمكن أن يكون المصباح بأي حجم وشكل، لكن تأكد من أن لديك ما يكفي من الدانتيل لاستعادة غطاء المصباح.
قبل البدء في المشروع، تأكدي من أن الدانتيل الخاص بك نظيف وفي حالة جيدة، خاصة إذا قمت بتوفيره أو إعادة استخدام القماش من جميع أنحاء منزلك، حيث أن تنظيف الستارة المرنة أسهل بكثير من تنظيف غطاء المصباح. قد تكون قادرًا على تنظيف البقع، ولكن إذا كانت متسخة ولم يتم تنظيفها بالتنظيف الجاف فقط، فاغسلها يدويًا بلطف في حوض استحمام من الماء البارد وملعقة كبيرة من منظف غسيل معتدل. ضعها بشكل مسطح حتى تجف.
كيفية صنع غطاء مصباح من الدانتيل بيديك
لإضفاء مظهر جديد على غطاء المصباح القديم، أول شيء عليك فعله هو إزالة قماش غطاء المصباح القديم من إطاره عن طريق قطعه بعيدًا عن المعدن. احرص على عدم إتلاف الإطار المعدني أثناء عملية الإزالة. بعد ذلك، قومي بثني قماش الدانتيل الخاص بك على الإطار، واستخدمي الدبابيس لتثبيته على الإطار بالطريقة التي تريدينها تمامًا. باستخدام الإبرة والخيط، قم بإضافة غرز لتثبيت القماش على الإطار.
يمكن أن يكون قطع الدانتيل أمرًا صعبًا، حيث أن خيوط القماش تمسك ببعضها البعض، وإزالتها يمكن أن تؤدي إلى تآكل القماش أو تفككه. عند إزالة القماش الزائد من غطاء المصباح، اترك مساحة لدس الأطراف داخل الإطار، وحاول القص على طول نمط الدانتيل بدلاً من القص بشكل مستقيم. يمكن أن تساعد إضافة شريط متحيز على طول حواف الدانتيل المقطوعة في الحفاظ على تماسكه. قم بإنهاء غطاء المصباح عن طريق دس الأطراف داخل الإطار وإضافة المزيد من الغرز أو استخدام غراء القماش لتثبيتها في مكانها.
لمزيد من التفاصيل، فكر في إضافة كشكشة أو محاولة استخدام ألواح الدانتيل بدلاً من قطعة واحدة من القماش. يمكنك أيضًا التفكير في تخصيص غطاء المصباح بزخارف دانتيل إضافية. الدانتيل الأبيض هو قطعة كلاسيكية يمكن أن تكمل أي ديكور تقريبًا، ولكن صباغة القماش هو خيار دائمًا أيضًا. إذا كنت تحب المظهر وعملية DIY، يمكنك ترقية المزيد من المصابيح باستخدام مواد غطاء المصباح التي يمكنها تحويل طاقة غرفتك.