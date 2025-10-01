كيف قد تؤثر عليك خطة التعريفة الصيدلانية في إدارة ترامب

من المحتمل أنك رأيت كل من الثناء والانتقادات التي تعرضها الرئيس دونالد ترامب الجديد أثناء التمرير عبر خلاصاتك. علاوة على ارتفاع فواتير البقالة من التضخم ، ربما تكون قد لاحظت بالفعل حوالي 10 ٪ من الأسعار في بعض المنتجات المستوردة. تواجه البضائع من البرازيل والهند ارتفاعًا بنسبة 50 ٪ ، في حين أن المنتجات من الصين لديها تعريفة بنسبة 30 ٪.
الآن ، يحول ترامب انتباهه إلى المنتجات الباهظة الثمن بالفعل للأشخاص في الولايات المتحدة: الأدوية. لا يتم تصنيع جميع الوصفات الطبية في الولايات المتحدة ، ويبدأ في 1 أكتوبر ، سيتم تطبيق تعريفة بنسبة 100 ٪ على الأدوية ذات العلامات التجارية التي تم إحضارها من الخارج. الأدوية العامة ، التي لا تختلف عن علامة العلامة التجارية بقدر مكوناتها النشطة ، لن تتأثر.
هذا يعني أنه إذا كنت تتناول دواءًا للعلامة التجارية ليس له وجود في الولايات المتحدة ، فقد ترتفع تكاليفك. بعض الأدوية ، مثل Ozempic أو Wegovy ، مصنوعة من قبل Novo Nordisk ، وهي شركة دنماركية. ولكن نظرًا لأن Novo Nordisk لديه بالفعل منشأان في ولاية كارولينا الشمالية ويقوم ببناء آخر ، فهو معفى من التعريفة الجمركية. قال ترامب إن الشركات التي قطعت على النباتات الأمريكية لن تخضع للتعريفة الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك ، تشمل التعريفة التي تبلغ مساحتها 15 ٪ على المنتجات التي تم إجراؤها في الاتحاد الأوروبي أيضًا الأدوية ، لذلك لن ترى الأدوية المستوردة من هناك تعريفة بنسبة 100 ٪. ومع ذلك ، إذا تم تصنيع الدواء الخاص بك في بلدان مثل الصين أو الهند ، ولم تبدأ الشركة المصنعة في البناء في الولايات المتحدة ، فمن الأرجح أن ترى زيادة في الأسعار.
كيف يمكن أن تؤثر التعريفات على صانعي الأدوية العالميين
توجد معظم أكبر شركات الأدوية مثل Johnson & Johnson و Merck و Pfizer و Eli Lilly و Abbvie في الولايات المتحدة ، لذلك لن تتعرض للتعريفة الجديدة. الشركات الأوروبية مثل AstraZeneca و GlaxoSmithKline و Bayer لديها بالفعل عمليات في الولايات المتحدة أيضًا. يتم إنتاج بعض الأدوية ، مثل البوتوكس و Keytruda ، في أيرلندا ، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستخضع للتعريفة لأن الشركات نفسها مقرها في الولايات المتحدة.
في البداية ، بدت التعريفات الصيدلانية الجديدة وكأنها ستشكل مشكلة أكبر بالنسبة للهند لأن البلد يصدر عددًا كبيرًا من الأدوية العامة للولايات المتحدة ولكن لأن الأدوية الجنيسة ليست مدرجة في التعريفة الجماعية بنسبة 100 ٪ ، فهي آمنة في الوقت الحالي. ومع ذلك ، يمكن أن تتأثر Sun Pharmaceuticals ، التي تصنع Ilumya من أجل الصدفية البلاك ، منذ تصنيعها في الهند. تنتج Sun Pharma أيضًا Odomzo و Unloxcyt لسرطان الجلد ، Absorica و Winlevi لحب الشباب ، و Yonsa لسرطان البروستاتا.
الصين ، من ناحية أخرى ، قد لا ترى تأثيرًا كبيرًا من تعريفة الدواء التي تحمل علامات تجارية لأنها لا تصدر الكثير إلى الولايات المتحدة التي تعرضها الصين ، على الرغم من ذلك ، هي المكونات النشطة التي تدخل في الكثير من الأدوية المستخدمة هنا (لكل أوقات فاينانشيال تايمز).