كيف قلب روبرت ف. كينيدي جونيور صحته

اتخذ وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور بعض الحرارة لآرائه حول الصحة ، لكن الكثير منهم يأتون من تجربة شخصية. في سبتمبر 1983 ، عندما أصبح تخرج من كلية الحقوق البالغة من العمر 29 عامًا ، أصبح إدمانه على الهيروين شديدًا لدرجة أنه مرض في رحلة إلى ساوث داكوتا. عندما وصل المسعفون إلى المطار لرعايته ، تم العثور على الهيروين في أمتعته.
بعد يومين ، دخل في مركز لاعادة التأهيل في نيو جيرسي لمدة خمسة أشهر. وأقر لاحقًا بأنه مذنب في امتلاك قدر صغير من الهيروين وخدم عامين من المراقبة شملت إعادة التأهيل والتطوع مع مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية. لقد كان نظيفًا منذ ذلك الحين ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
ينسب كينيدي إلى برامج من 12 خطوة مع إنقاذ حياته ، وحضور ما يصل إلى تسعة اجتماعات في الأسبوع عندما لم يكن في مسار الحملة. خلال فترة رئاسية قصيرة ، اقترح معالجة أزمة الإدمان من خلال تعزيز دعم المعونة الطبية للعلاج وإنشاء مزارع إعادة التأهيل الريفية (لكل لوس أنجلوس تايمز).
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أصبح أكثر اهتمامًا بكيفية تأثير نظامه على صحته عندما بدأ يعاني من أعراض عصبية مثل ضباب الدماغ وفقدان الذاكرة. وكشف الفحص أن الطفيل قد أكل جزءًا من دماغه وتوفي. وهو يعتقد أنه جاء من تناول اللحوم الملوثة بينما في جنوب آسيا. في نفس الوقت تقريبًا ، تم تشخيص إصابته أيضًا بتسمم الزئبق من تناول الكثير من الأسماك المفترسة. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، دفعت هذه التجارب كينيدي إلى إلقاء نظرة فاحصة على نمط حياته ونظامه الغذائي.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مشكلات الإدمان ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Samhsa في 1-800-662-HELP (4357).
يهتم RFK Jr. بالانتباه إلى نظامه الغذائي
نظرًا لأن مستويات Mercury الخاصة بـ Robert F. Kennedy Jr. كانت أعلى من 10 أضعاف من معايير السلامة التي وضعتها وكالة حماية البيئة ، فقد مر بعلاج التخلد لإزالة الزئبق الزائد. انه أيضا تقطع أكل الأسماك. يمكن أن تؤدي مستويات الزئبق المرتفعة إلى مشاكل في الذاكرة والانتباه ، وزيادة خطر الإصابة بالأدوات القلبية ، وارتفاع الكوليسترول في الدم. تميل الأسماك الكبيرة مثل سمك القرش وسمك السيف والماكريل إلى الحصول على أكبر عدد من الزئبق لأنها تتغذى على الأسماك الأصغر التي لها الزئبق أيضًا. تشمل خيارات الدماغ السفلية الأسقلوب والمحار وسمك السلمون.
كجزء من أجندة Make America صحية مرة أخرى ، يريد RFK Jr. رفع مستوى الوعي حول المخاطر الصحية للأطعمة المعالجة فائقة المعالجة. في مقابلة مع الدكتور مارك هيمان ، قال إنه كان يشرب تسعة كوكس يوميًا ولكن لم يكن لديه صودا منذ ما يقرب من عقد من الزمان. الآن ، يختار الشاي المثلج غير المحلى. لقد أصبح أيضًا مدافعًا قويًا عن الأطعمة المصنعة إلى الحد الأدنى وهو صريح بشكل خاص بشأن دعمه للحليب الخام. ومع ذلك ، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، وهو فرع من HHS الذي يشرف عليه RFK Jr. الآن ، يقول إن الحليب الخام يمكن أن يحتوي على بكتيريا يمكن أن تجعلك مريضًا (اكتشف المزيد حول نظام RFK Jr.).
يعيش RFK Jr. أسلوب حياة نشط
في سن 71 ، ينسب RFK Jr. طول عمره إلى مجموعة من اللياقة والمكملات الغذائية. ربما تكون قد شاهدت منصبه الفيروسي في عام 2023 وهو يقوم بأداء عمليات دفع أثناء قميص وارتداء الجينز الأزرق. يمكنك أيضًا رؤيته وهو يضرب العديد من الممثلين على حانة السحب بينما يحمل المؤثر المؤثر في وزن الجسم Ike Catcher صرفًا يدويًا فوقه على نفس الشريط.
خلال مقابلة بودكاست مع ليكس فريدمان ، قال إنه يبدأ كل صباح باجتماع من 12 خطوة تليها ارتفاع. عندما يصل إلى المنزل ، يمارس التأمل. ثم يتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية للحصول على تمرين مكثف لمدة 35 دقيقة مع الأوزان. بعد ممارسة الرياضة لأكثر من 50 عامًا ، يقول إن هذه الجلسات الأقصر تجعل العمل أكثر استدامة.
لتعزيز طول عمره ، يأخذ RFK Jr. الكثير من الفيتامينات. أخبر فريدمان ، “لم أستطع حتى إدراجهم هنا لأنني لم أستطع حتى أن أتذكرهم جميعًا”. جزء من بروتوكوله المضاد للشيخوخة هو العلاج ببدائل التستوستيرون (TRT). عادة ما تنخفض مستويات هرمون تستوستيرون لدى الرجال مع تقدمهم في العمر ، مما تسبب في انخفاض الوظيفة الجنسية ، وزيادة في الدهون في الجسم ، وانخفاض الدافع. على الرغم من أن TRT يمكن أن يعالج مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة ، إلا أن Mayo Clinic تقول إن البحث لا يزال غير واضح حول فعاليته لدى الرجال الأصحاء.