كيف قلب روبرت ف. كينيدي جونيور صحته

اتخذ وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور بعض الحرارة لآرائه حول الصحة ، لكن الكثير منهم يأتون من تجربة شخصية. في سبتمبر 1983 ، عندما أصبح تخرج من كلية الحقوق البالغة من العمر 29 عامًا ، أصبح إدمانه على الهيروين شديدًا لدرجة أنه مرض في رحلة إلى ساوث داكوتا. عندما وصل المسعفون إلى المطار لرعايته ، تم العثور على الهيروين في أمتعته.

بعد يومين ، دخل في مركز لاعادة التأهيل في نيو جيرسي لمدة خمسة أشهر. وأقر لاحقًا بأنه مذنب في امتلاك قدر صغير من الهيروين وخدم عامين من المراقبة شملت إعادة التأهيل والتطوع مع مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية. لقد كان نظيفًا منذ ذلك الحين ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

ينسب كينيدي إلى برامج من 12 خطوة مع إنقاذ حياته ، وحضور ما يصل إلى تسعة اجتماعات في الأسبوع عندما لم يكن في مسار الحملة. خلال فترة رئاسية قصيرة ، اقترح معالجة أزمة الإدمان من خلال تعزيز دعم المعونة الطبية للعلاج وإنشاء مزارع إعادة التأهيل الريفية (لكل لوس أنجلوس تايمز).

(اقرأ عن الحالة الطبية التي تشرح صوت RFK Jr.).

أصبح أكثر اهتمامًا بكيفية تأثير نظامه على صحته عندما بدأ يعاني من أعراض عصبية مثل ضباب الدماغ وفقدان الذاكرة. وكشف الفحص أن الطفيل قد أكل جزءًا من دماغه وتوفي. وهو يعتقد أنه جاء من تناول اللحوم الملوثة بينما في جنوب آسيا. في نفس الوقت تقريبًا ، تم تشخيص إصابته أيضًا بتسمم الزئبق من تناول الكثير من الأسماك المفترسة. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، دفعت هذه التجارب كينيدي إلى إلقاء نظرة فاحصة على نمط حياته ونظامه الغذائي.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مشكلات الإدمان ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Samhsa في 1-800-662-HELP (4357).