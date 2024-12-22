كيف كانت السنة الأخيرة من حياة جرانت إماهارا؟

عندما انضم جرانت إماهارا إلى برنامج الواقع الترفيهي والغني بالمعلومات “MythBusters” في عام 2005، كان بالفعل شخصية مرموقة في العلوم الشعبية. كان مهندسًا ميكانيكيًا وخبيرًا في المؤثرات الخاصة، وقد عمل في استوديو جورج لوكاس للضوء الصناعي والسحر وساعد في إنتاج مشاهد مستقبلية مثل “Terminator 3: Rise of the Machines” و”The Lost World: Jurassic Park” و”Star”. Wars” مقدمة للشاشة الكبيرة. لقد برز أيضًا بشكل بارز في الحقيقة التي لا توصف لـ “BattleBots”، حيث كان يعمل كصانع ومشغل للروبوتات القتالية بالإضافة إلى حكم وحكم في امتياز Comedy Central. وبعد أكثر من عقد من المساعدة في إزالة الغموض وفك رموز التقاليد والعلوم في MythBusters، واختبار بعض من أخطر أساطير المسلسل، فعل الشيء نفسه في White Rabbit Project المماثل لـ Netflix.

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في الأشهر التي سبقت وفاته المفاجئة والصادمة، عمل إماهارا على مجموعة متنوعة من المشاريع في مجال الهندسة المحبوب لديه وكذلك في الوسط الذي احتضن عمله وشاعه وهو التلفزيون. إليكم ما بدا عليه العام الأخير من حياة جرانت إماهارا.