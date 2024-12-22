كيف كانت السنة الأخيرة من حياة جرانت إماهارا؟

عندما انضم جرانت إماهارا إلى برنامج الواقع الترفيهي والغني بالمعلومات “MythBusters” في عام 2005، كان بالفعل شخصية مرموقة في العلوم الشعبية. كان مهندسًا ميكانيكيًا وخبيرًا في المؤثرات الخاصة، وقد عمل في استوديو جورج لوكاس للضوء الصناعي والسحر وساعد في إنتاج مشاهد مستقبلية مثل “Terminator 3: Rise of the Machines” و”The Lost World: Jurassic Park” و”Star”. Wars” مقدمة للشاشة الكبيرة. لقد برز أيضًا بشكل بارز في الحقيقة التي لا توصف لـ “BattleBots”، حيث كان يعمل كصانع ومشغل للروبوتات القتالية بالإضافة إلى حكم وحكم في امتياز Comedy Central. وبعد أكثر من عقد من المساعدة في إزالة الغموض وفك رموز التقاليد والعلوم في MythBusters، واختبار بعض من أخطر أساطير المسلسل، فعل الشيء نفسه في White Rabbit Project المماثل لـ Netflix.
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في الأشهر التي سبقت وفاته المفاجئة والصادمة، عمل إماهارا على مجموعة متنوعة من المشاريع في مجال الهندسة المحبوب لديه وكذلك في الوسط الذي احتضن عمله وشاعه وهو التلفزيون. إليكم ما بدا عليه العام الأخير من حياة جرانت إماهارا.
لقد صنع سبايدر مان حقيقي
في عام 2017، قامت شركة Walt Disney Imagineering، جناح البحث والتطوير في قطاع المتنزهات الترفيهية التابع لشركة الترفيه العالمية العملاقة، بتعيين Grant Imahara كمستشار. لقد عمل بهدوء على تطوير شيء يشار إليه في ذلك الوقت باسم “Stickman – نحو روبوت بهلواني على نطاق بشري”. قضى Imahara معظم السنوات التقويمية الثلاث التالية بجد في العمل على المشروع المتقدم، ولم يكشف إلا في يناير 2020 عن الطبيعة الدقيقة لـ Stickman: وهو Spider-Man متحرك يهدف إلى التسلق على شبكة الإنترنت، والتحليق، والقفز حول الهياكل العالية فوق الزوار في ديزني. متنزه كاليفورنيا للمغامرات.
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كان الجهاز “بدون قيود”، كما أعلن إيماهارا على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter. لقد كان الرجل العنكبوت الذي يرتدي ملابسه الكاملة، يؤدي حركات مثيرة للإعجاب في الهواء على ارتفاع 65 قدمًا من الأرض – وكان كله روبوتًا متطورًا يتحرك ويبدو تمامًا مثل الإنسان. تم إطلاق اسم Imahara المشترك لاحقًا على “Stuntronic”، وظهر أخيرًا لأول مرة في California Adventure’s Avengers Campus في عام 2021 وسيظهر بانتظام في عروض متعددة يوميًا بحلول عام 2024.
قام Grant Imahara ببناء روبوت Baby Yoda الرائع
في معظم أوائل عام 2020، لم يكن Grant Imahara نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي كما كان في كثير من الأحيان – لأنه كان مشغولًا للغاية. أثناء عمله كمستشار لشركة Disney، قام المهندس بتصميم وبناء نسخة متحركة من Grogu، أو Baby Yoda، الشخصية الصغيرة المفضلة لدى المعجبين والتي تم تقديمها في سلسلة Disney + لعام 2019 “The Mandalorian”. وبعد وقت طويل من الكدح في المشروع، كشف إماهارا عن نموذج عملي للتصنيع الآلي على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به في مارس 2020.
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وأوضح إيماهارا على فيسبوك: “لقد مرت ثلاثة أشهر من العمل الشاق ومراجعات لا تعد ولا تحصى. لقد قمت بكل التصميم الميكانيكي والبرمجة وطباعة القوالب ثلاثية الأبعاد”. “إنه يقوم حاليًا بتشغيل تسلسل مستمر، ولكن قريبًا سأكون قادرًا على إثارة حالات مزاجية وردود أفعال معينة، بالإضافة إلى دمج الصوت.” اعتمد إماهارا على الفنانين لورين ماركلاند وليندساي هاميلتون في تصميم الجلد والشعر والملابس للمشروع، وعلى مشروع 842 للنمذجة الرقمية.
وقال إيماهارا لـ CNET: “كنت أعلم أنه كان عليّ أن أصنع طفلي يودا الخاص بي”. “ويمكن أن تكون شخصية يمكنني إحضارها إلى مستشفيات الأطفال للعمل الخيري، وهو شيء التزمت به.” إن نسخة العالم الحقيقي الشبيهة بالحياة بشكل لا يصدق من Baby Yoda ستحقق في النهاية غرض منشئها وتزور الأطفال في المستشفى، ولكن فقط بعد التأخير بسبب جائحة كوفيد-19، وبعد وفاة إماهارا.
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لقد عمل في اثنين من البرامج التلفزيونية ذات التوجه العلمي.
في ما سيصبح السنوات الأخيرة من حياته، قدم جرانت إماهارا الكثير من البرامج التلفزيونية. بعد أن أصبح مرتاحًا أمام الكاميرا وهو يصنع ويستخدم الأدوات والمعدات والآلات المعقدة في “BattleBots” و”MythBusters” و”White Rabbit Project”، جرب إيماهارا التمثيل، حيث قام بتصوير سولو في فيلم “Star Trek” الذي صنعه المعجبون. “يستمر” والناشط الأمريكي الياباني في حقبة الحرب العالمية الثانية فرانك إينوي في “تاريخ السكر”. في عام 2019، عاد إلى كونه على طبيعته – كان إماهارا ضيفًا في حلقة من برنامج “Family Style”، وهو برنامج طعام يحتفل بالمطبخ الآسيوي والثقافة الأمريكية الآسيوية، وفي شركة Mouser Electronics، أجرى مقابلات مع أحدث العلماء والعلماء من المستوى التالي حول سلسلة الويب “هندسة الأفكار الكبيرة”.
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كانت سلسلة الشاشات الصغيرة الأخيرة التي سيشارك فيها Imahara هي برنامج SyFy المتنوع في وقت متأخر من الليل وعرض التسوق المنزلي “SyFy Wire After Dark”. قبل وفاته مباشرة، قام بتسجيل تسلسل مراسلته – حول تعظيم متعة الصيف. تم بث العرض الخاص بتكريس ما قبل العرض لـ Imahara.
توفي جرانت إماهارا في عام 2020
في صيف عام 2020، اشتكى جرانت إماهارا من صداع شديد على مدار عدة أيام. أثناء تناول العشاء مع خطيبته، مصممة الأزياء جيني نيومان، في أحد منازل لوس أنجلوس في إحدى الأمسيات من شهر يوليو، أصيب بصداع شديد وفجأة لدرجة أن إيماهارا شعر بالدوار، وتنميل الأطراف، وألم في ظهره ورقبته. وسرعان ما فقد وعيه، واستدعى نيومان المسعفين. وبعد وصوله إلى مستشفى قريب، قام الأطباء بتشخيص إصابته بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ وإجراء عملية جراحية له. بينما اعتبرت الجراحة الأولى ناجحة، ظل إيماهارا غير مستجيب، وانخفضت حالته إلى حرجة بعد إجراء عملية ثانية في الدماغ. أثناء تحضير إيماهارا لإجراء عملية ثالثة، أدرك الأطباء أن تمدد الأوعية الدموية قد تسبب في تلف دماغي لا يمكن التغلب عليه، وتم إخراجه من أجهزة دعم الحياة. في 13 يوليو 2020، حدث أحد أكثر الأشياء مأساوية التي حدثت على الإطلاق لفريق عمل فيلم “MythBusters”، حيث توفي إيماهارا عن عمر يناهز 49 عامًا.
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وسرعان ما وصلت تحيات أصدقاء وزملاء إماهارا إلى وسائل الإعلام. “كان جرانت مهندسًا وفنانًا ومؤديًا رائعًا حقًا، ولكنه كان أيضًا شخصًا كريمًا وهادئًا ولطيفًا. كان العمل مع جرانت ممتعًا للغاية. سأفتقد صديقي،” كتب مضيف “MythBusters” آدم سافاج على X ، المعروف سابقًا باسم تويتر. وقالت قناة ديسكفري التي تبث برنامج MythBusters عبر بيان لوكالة أسوشييتد برس (عبر PBS): “نشعر بالحزن لسماع هذه الأخبار المحزنة عن جرانت”. “لقد كان جزءًا مهمًا من عائلة ديسكفري لدينا ورجلًا رائعًا حقًا.”