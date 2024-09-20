كيف كانت حياة جيلي رول في السجن حقًا

لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى وصل مغني الراب جيلي رول الذي تحول إلى مغني ريفي إلى الحاضر. فقبل وقت طويل من قضائه 28 أسبوعًا متتاليًا على قمة قائمة بيلبورد للفنانين الناشئين بأغنية “Son of a Sinner”، كان يعيش في شاحنته. فمن عام 2010 إلى عام 2015، كان يقود سيارته ويعيش أينما كان بإمكانه كسب المال، وأحيانًا كان يكسب حوالي 50 دولارًا فقط مقابل بيع أبيات الراب. وقد فعل هذا، كما أخبر بيلبورد، لأنه كان “خائفًا” من البديل، أي “الجلوس خاملاً” والعودة إلى حيث عاش بشكل متقطع لمدة 10 سنوات: السجن.
ولد جيلي رول باسم جيسون برادلي ديفورد عام 1984 في ناشفيل، وواجه أول مشكلة مع القانون في سن الرابعة عشرة. ووفقًا لتقديراته الخاصة، فقد دخل السجن حوالي 40 مرة، معظمها بتهمة السرقة البسيطة والمخدرات. ومع ذلك، انتهى به الأمر في إحدى المرات خلف القضبان في سن السادسة عشرة بتهمة السرقة المشددة. قال لمجلة بيلبورد: “تم اتهامي كشخص بالغ قبل سنوات من أن أتمكن من شراء بيرة أو استئجار شقة أو شراء علبة سجائر … أشعر أن نظام العدالة في تلك المرحلة قد أوقفني على مساري الوحيد المحدد”.
كان هذا المسار مليئًا بالخوف بقدر ما كان مليئًا بقواعد السجن ومزيج الأطعمة مثل “مخدرات الجيتو”، كما روى جيلي لمجلة Taste of Country. كما قاده ذلك إلى تقديم نفسه، حيث على الرغم من نجاحه، فإنه يعتبر نفسه “رجلًا مكسورًا”، وفقًا لصحيفة The Guardian، حيث تمثل موسيقاه “العديد من الأشخاص الذين لم يشعروا بأن صوتهم مسموعا”.
من تاجر مخدرات إلى أب صالح
في عام 2023، قال جيلي رول لمجلة بيلبورد، إنه تعمد في كنيسة ويتسيت تشابل المعمدانية في ناشفيل بولاية تينيسي منذ حوالي 20 عامًا. وقال: “منذ ذلك الحين لم أفعل شيئًا سوى الذهاب إلى السجن، ومعاملة مجموعة من الناس بشكل خاطئ، وارتكاب الكثير من الأخطاء في الحياة، وتغييرها، (ثم) أن أصبح مليونيرًا وأساعد أكبر عدد ممكن من الناس”. اسم تلك الكنيسة، ويتسيت تشابل، هو عنوان ألبوم جيلي الناجح لعام 2023 الذي يحمل نفس الاسم. إنه بمثابة تذكير بـ “بذرة القوة العليا” التي حملته عبر السجن وأخذته إلى الوقت الحاضر.
باستثناء بعض الاستثناءات وعلى الرغم من كل الوشوم التي تغطي جسده، يتحدث جيلي بشكل أقل عن حياته اليومية في السجن ويركز أكثر على من كان عليه أثناء وجوده هناك. وفي حديثه إلى مجلة بيلبورد، وصف نفسه بأنه تاجر مخدرات يريد المال ومتعاطي مخدرات مدمن على الكوكايين والكودايين وحبوب مسكنات الألم. وقال أشياء مثل، “98٪ من كل مشكلة في حياتي تسببت فيها”، “كنت إنسانًا غير مرغوب فيه في تلك الحقبة”، و”أعتقد أن الله غفر لي أسرع بكثير مما غفرت لنفسي”.
عندما غادر السجن للمرة الأخيرة في سن الرابعة والعشرين، ربما كان ليعود إلى السجن مباشرة لولا الأخبار التي تلقاها من أحد حراس السجن: “ديفورد، لقد رزقت بطفل اليوم”، وفقًا لقناة سي بي إس نيوز. كانت ولادة ابنته بيلي آن نقطة تحول بالنسبة له، وفرصة لكسر دائرة المخدرات والسجن والتخلي.
هيكل السجن ومزيج الأطعمة
أثناء وجوده خلف القضبان، وقع جيلي رول في نفس الفخ الذي وقع فيه العديد من السجناء الآخرين، حيث أصبحت حياة السجن أكثر ألفة من الحياة خارجها. قال لبرنامج “هوارد ستيرن شو”: “السجن أو السجن أو دار الأحداث أو أي شيء آخر يصبح بمثابة منزل أكثر من منزلك”. “هناك شعور بالأمان هناك”. لم يقل فقط إنه شعر بأنه بديل أكثر أمانًا وأقل “بطاقة برية” لوجوده قبل الشهرة، بل إنه كان أيضًا أكثر قابلية للتنبؤ من حياته الموسيقية الحالية المشهورة. ولكن بغض النظر عن الطمأنينة التي توفرها بنية السجن وقابلية التنبؤ، فقد كان هذا النوع من التجارب ضارًا للغاية في النهاية.
ولكن لم يكن الأمر كله كئيبًا ومحبطًا، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالطعام. يروي موقع Taste of Country بعضًا من خيارات الطعام المفضلة لدى جيلي خلف القضبان. كانت إحدى هذه الوصفات هي “مخدر الجيتو” الذي ذكرناه سابقًا، والذي يتكون من رقائق فلامين هوت تشيتوس المطحونة والمنقوعة في الماء جزئيًا والمغطاة بـ “أعواد لحم البقر الصغيرة” الغامضة والمغطاة بالجبن. تتضمن وصفة أخرى سحق بسكويت الجدة وفطيرة مون باي وشريط سنيكرز ووضعها في الميكروويف.
لحسن الحظ، ترك جيلي هذه الخلطات خلفه، تمامًا مثل بقية حياته في السجن. قال لمجلة Taste of Country: “هذه الأشياء تجلب الحظ السيئ. أعتقد أن ما في السجن يبقى في السجن، هل تفهم ما أقوله؟” وفي ملاحظة ذات صلة وجادة، وصف جيلي لمجلة Billboard مواجهة “الشياطين” بما في ذلك الصدمة التي تغذي السمنة لديه.
معارك ومشاجرات في السجون
على الرغم من أن السجن يوفر قدرًا من القدرة على التنبؤ والتنظيم ـ وخيارات الطعام المشكوك فيها ـ فقد تحدث جيلي رول في برنامج “ذا هوارد ستيرن شو” عن كيف أن السجن أيضًا مكان “للدراما” والعنف. وكانت هذه فرصة نادرة حيث قدم لنا نافذة على الأحداث اليومية التي عاشها خلف القضبان.
وعلى الرغم من أن السجون الأميركية قد تكون مليئة بالوجوه المألوفة، إلا أنه لا مفر من المشاجرة الجسدية. إن كسب الاحترام أمر بالغ الأهمية، وإذا كنت تريد كسبه، فسوف تضطر إلى “الوقوع في زنزانة ورفع يديك”. لم يكن هذا العنف متهورًا تمامًا، بل كان غالبًا استراتيجيًا بطبيعته وكان يحدث في غرف غير مراقبة بالكاميرات. وروى أن حراس السجن كانوا على دراية كاملة بمثل هذه المشاجرات، لكنهم تركوها تحدث طالما “لا يتعرض أحد للطعن أو القتل في الوقت الحالي”.
لقد روى جيلي قصة واحدة لهوارد ستيرن، على وجه الخصوص، وهي قصة بارزة حقًا. قال إنه في إحدى المرات الأولى التي دخل فيها سجن البالغين، قام بشيء عادي مثل البصق في الحوض في زنزانته. فقام زميله في الزنزانة على الفور بضربه، وبدأ الاثنان في الشجار. وأوضح جيلي أنه بمجرد أن تمكن من التحدث، أخبره السجين أن الحوض في زنزانتهم “مقدس”. كان مكانًا لتخزين الثلج وخلط المشروبات. كان مكانًا لتخزين الماء الساخن. كان مكانًا لإعداد الطعام، وحتى طحن كعك العسل. تساعد هذه القصة في تفسير ليس فقط من أين جاء جيلي، ولكن أيضًا حياة السجن بشكل عام.
سياسة عدم التسامح مطلقًا مع مرتكبي الجرائم العنيفة في ولاية تينيسي
على الرغم من أن جيلي رول لم يدخل السجن منذ أن كان يبلغ من العمر 24 عامًا (سيبلغ 40 عامًا في ديسمبر 2024)، فإن الوقت الذي قضاه خلف القضبان لا يطارد روحه فحسب، بل يحد في الواقع من حقوقه القانونية، كما أوضح بيلبورد. كانت سرقته المشددة في سن 16 عامًا كافية لمنعه من التصويت في تينيسي، والتطوع في العديد من المنظمات غير الربحية، وامتلاك سلاح، بل وأعاقته حتى الحصول على جواز سفر حتى وقت قريب. ولكن على الرغم من أنه يمتلك جواز سفر ويمكنه مغادرة الولايات المتحدة بشكل قانوني، فإن الدول الأخرى لن تسمح له بدخول حدودها بسبب سجله الإجرامي. لهذا السبب اضطر إلى إلغاء عرضه الأول في لندن.
بالإضافة إلى هذه القيود، ورغم ملايينه (تبلغ ثروته نحو 12 مليون دولار وقت كتابة هذه السطور)، واجه جيلي صعوبة في شراء منزل. وقال لمجلة بيلبورد: “كانت أموالي موضع ترحيب، ولكنني لم أكن كذلك، وكل هذا بسبب شيء فعلته (تقريباً) منذ 24 عاماً”. لقد قطع جيلي شوطاً طويلاً منذ أيام سجنه في تجارة المخدرات، إلى الحد الذي جعله يمارس لعبة الجولف ويرغب في العيش في مجتمع به ملعب خاص به. ولكن في تينيسي على الأقل، لا يبدو من المرجح أن يحدث هذا أبداً.
ومع ذلك، يواصل جيلي محاولة تحسين نفسه والانخراط في حياة أطفاله والانفصال عن حياته السابقة. وقال لمجلة بيلبورد: “أريد أن أكون دليلاً على الأمل ليعلم الناس أن الخاسرين قادرون على الفوز. وأن ما كنت عليه ليس هو ما أنت عليه الآن”.