كيف كانت حياة جيلي رول في السجن حقًا

لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى وصل مغني الراب جيلي رول الذي تحول إلى مغني ريفي إلى الحاضر. فقبل وقت طويل من قضائه 28 أسبوعًا متتاليًا على قمة قائمة بيلبورد للفنانين الناشئين بأغنية “Son of a Sinner”، كان يعيش في شاحنته. فمن عام 2010 إلى عام 2015، كان يقود سيارته ويعيش أينما كان بإمكانه كسب المال، وأحيانًا كان يكسب حوالي 50 دولارًا فقط مقابل بيع أبيات الراب. وقد فعل هذا، كما أخبر بيلبورد، لأنه كان “خائفًا” من البديل، أي “الجلوس خاملاً” والعودة إلى حيث عاش بشكل متقطع لمدة 10 سنوات: السجن.

ولد جيلي رول باسم جيسون برادلي ديفورد عام 1984 في ناشفيل، وواجه أول مشكلة مع القانون في سن الرابعة عشرة. ووفقًا لتقديراته الخاصة، فقد دخل السجن حوالي 40 مرة، معظمها بتهمة السرقة البسيطة والمخدرات. ومع ذلك، انتهى به الأمر في إحدى المرات خلف القضبان في سن السادسة عشرة بتهمة السرقة المشددة. قال لمجلة بيلبورد: “تم اتهامي كشخص بالغ قبل سنوات من أن أتمكن من شراء بيرة أو استئجار شقة أو شراء علبة سجائر … أشعر أن نظام العدالة في تلك المرحلة قد أوقفني على مساري الوحيد المحدد”.

كان هذا المسار مليئًا بالخوف بقدر ما كان مليئًا بقواعد السجن ومزيج الأطعمة مثل “مخدرات الجيتو”، كما روى جيلي لمجلة Taste of Country. كما قاده ذلك إلى تقديم نفسه، حيث على الرغم من نجاحه، فإنه يعتبر نفسه “رجلًا مكسورًا”، وفقًا لصحيفة The Guardian، حيث تمثل موسيقاه “العديد من الأشخاص الذين لم يشعروا بأن صوتهم مسموعا”.