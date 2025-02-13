كيف كانت صفقة سيئة من 5 سنوات هي سوق لاعب كرة القدم MLB

رياضة
كيف كانت صفقة سيئة من 5 سنوات هي سوق لاعب كرة القدم MLB

ما زال مشجعو يانكيز يرتجفون على ذكر اسم جاكوبي إيلسبري بفضل وقته الذي أعاني من إصابة مع المنظمة بعد صفقة مدتها سبع سنوات بقيمة 153 مليون دولار في عام 2013.

وفي كوينز ، قد يكون لدى Mets Faithful بعض الذكريات الرائعة عن يوينيس سيزبيز من أدائه بعد وصوله إلى تجارة من ديترويت في الموعد النهائي لعام 2015 وحتى الموسم التالي. لكن صفقة مدتها أربع سنوات و 110 مليون دولار وقعها مع فريق Mets الذي كان يطارد الفريق في الخارج لسنوات.

ولا حتى تبدأهم في خليج جيسون.

ومع ذلك ، فإن أولئك الذين لا يقارنون بالكاد ما يتعامل معهم الملائكة المختلة عندما يتعلق الأمر بالأنطوني ريندون والعقد السبع العام ، الذي تم تسليمه إلى رجل القاعدة الثالث قبل موسم 2020 ، والذي زاد سوءًا يوم الأربعاء ، عندما يكون المدير العام بيري ميناسيان أعلنت أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا سيكون خارجًا إلى أجل غير مسمى بسبب جراحة الورك.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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