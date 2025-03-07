كيف كان أداء الأمير النهائي حقًا

لم يكن هناك نجم موسيقى الروك مثل الأمير. كان الأمير أفضل مغني وراقصة وعازف الجيتار وكاتب الأغاني في أواخر القرن العشرين ، وكان وجودًا لا ينسى ، وذات أرجوانية مع موهبة لصنع الأغاني الكلاسيكية ، بما في ذلك “Little Red Corvette” ، و “The أجمل فتاة في العالم” ، “1999” ، “Let Go Crazy” ، و “Burple Rain”. سواء كان يغني عن الحب أو الشهوة أو الحصول على غير تقليدي ، فإن الأمير جعلها دائمًا أمرًا مهمًا.

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انتهت القصة المأساوية للحياة الحقيقية للأمير بوفاة الموسيقي في سن 57 في أبريل 2016. حتى النهاية ، ظل الأمير نشطًا موسيقيًا ، وكتب الأغاني وتسجيله وتشغيل سلسلة من العروض في أستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة من حياته. قبل سبعة أيام من وفاته ، لعب الأمير ما أصبح بشكل مأساوي خاتمة غير مقصودة. في 14 أبريل 2016 ، قام الأمير بأداء في حفلات طويلة متتالية في قاعة متواضعة في أتلانتا. كان مليئًا بالمعجبين ، وعلى معظم الروايات ، قدم أداءً آسرًا ومذهلًا بشكل قاطع ، ولعب الكستناء والمربى من خلال المراحل العديدة من حياته المهنية. إليك ما كان عليه الحال في رؤية الأمير يؤدي لآخر مرة.

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