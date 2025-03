كيف كان أداء الأمير النهائي حقًا

لم يكن الأمير أو أي شخص داخل مسرح فوكس في أتلانتا يعلم أنه سيكون أداء الموسيقي الأيقوني الأخير ، لكنه لعب العرض كما لو كان وداعًا. على مدار الليل ، قام Prince بأداء حفلتين منفصلتين كاملتين تم تقديمهما كمجموعتين. إجمالاً ، غنى الأمير ورافق نفسه على البيانو على أكثر من 40 أغنية.

إعلان

من المؤكد أنه أعطى المشجعين ما أرادوا ، ولعب العديد من أكبر أغانيه من “السبعينيات ، والثمانينيات ، والتسعينيات ، لكنه لعب أيضًا بعض التخفيضات العميقة ، غير الغامضة ، والغموض التي لن يكون عليها سوى المشجعين المتشددين. قام الأمير “Muse 2 The Pharaoh” من “The Rainbow Children” و “Black Muse” لعام 2015 من “Hitnrun Phase Tho 2015” ، وأغنيتين من الموسيقى التصويرية من فيلمه “Graffiti Bridge” لعام 1990: “Elephants and Flowers” و “Joy in Repetition”. يحدث أيضًا أن يكون هناك الكثير من الأغاني التي قد لا تدركها من قبل Prince ، وقد قام بأداء قليل خلال تلك العروض الأخيرة ، بما في ذلك Chaka Khan’s “I Feel For You و” Jill Jones “طوال اليوم ، Night” ، و Sinead O’Connor’s “Nothing Nothing 2 U.” كان الأمير الذي كان يتجول في كلا العرضين هو الأمير الذي استمتع به “الأبطال” من قبل ديفيد باوي “و” الانتظار دون جدوى “من تأليف بوب مارلي وويليرز” و “قضية منكم” من تأليف جوني ميتشل.

إعلان