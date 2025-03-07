كيف كان أداء الأمير النهائي حقًا

لم يكن هناك نجم موسيقى الروك مثل الأمير. كان الأمير أفضل مغني وراقصة وعازف الجيتار وكاتب الأغاني في أواخر القرن العشرين ، وكان وجودًا لا ينسى ، وذات أرجوانية مع موهبة لصنع الأغاني الكلاسيكية ، بما في ذلك “Little Red Corvette” ، و “The أجمل فتاة في العالم” ، “1999” ، “Let Go Crazy” ، و “Burple Rain”. سواء كان يغني عن الحب أو الشهوة أو الحصول على غير تقليدي ، فإن الأمير جعلها دائمًا أمرًا مهمًا.
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انتهت القصة المأساوية للحياة الحقيقية للأمير بوفاة الموسيقي في سن 57 في أبريل 2016. حتى النهاية ، ظل الأمير نشطًا موسيقيًا ، وكتب الأغاني وتسجيله وتشغيل سلسلة من العروض في أستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة من حياته. قبل سبعة أيام من وفاته ، لعب الأمير ما أصبح بشكل مأساوي خاتمة غير مقصودة. في 14 أبريل 2016 ، قام الأمير بأداء في حفلات طويلة متتالية في قاعة متواضعة في أتلانتا. كان مليئًا بالمعجبين ، وعلى معظم الروايات ، قدم أداءً آسرًا ومذهلًا بشكل قاطع ، ولعب الكستناء والمربى من خلال المراحل العديدة من حياته المهنية. إليك ما كان عليه الحال في رؤية الأمير يؤدي لآخر مرة.
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كانت جولة الأمير الأخيرة تجربة حميمة
ما قد يكون آخر 12 شهرًا من حياة الأمير كانت مشغولة بشكل أساسي بـ “البيانو وجولة الميكروفون”. لن تتميز العروض الجريئة بفرقة ، فقط الأمير ، وكانت أدواته الوحيدة عبارة عن بيانو وميكروفون. وقال للمصدر الفرنسي Funk U. على خشبة المسرح ، “عليك أن تجرب أشياء جديدة. مع البيانو أكثر عارية وأكثر نقية. يمكنك أن ترى بالضبط ما تحصل عليه”.
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بعد بعض العروض في أستراليا ونيوزيلندا ، ضربت “البيانو وجولة الميكروفون” الولايات المتحدة في فبراير 2016 ، حيث قدم الأمير ليالٍ متعددة في كل محطة ، بما في ذلك في أوكلاند ، مونتريال ، تورونتو ، وأخيراً ، أتلانتا. في حين أن الأمير كان بإمكانه أن يملأ الملاعب والساحات في وقت سابق من حياته المهنية ، إلا أن معظم المواعيد حول ما يمكن أن تشكل جولته النهائية في أماكن أصغر ، مما يسمح للأداء وجمهور محدود أن يكونوا أقرب. كانت العروض الأخيرة التي قام بها الأمير في مسرح فوكس ، وهو المكان الذي يمكن أن يجلس على 4600 متفرج فقط. من بين الأشياء التي تعلمناها عن Prince بعد وفاته ، كان من المقرر إجراء المزيد من العروض ولكن لم يتم الإعلان عنه ، مع الحفلات الموسيقية التي تم التخطيط لها في ناشفيل وسانت لويس وواشنطن العاصمة
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كان حفل الأمير النهائي موعد جولة إعادة جدولة
أقيمت حفلات الأمير النهائية في مسرح فوكس في أتلانتا في 14 أبريل 2016 ، ولكن كان من المفترض في الأصل أن تكون كلا الحفلتين لمدة 80 دقيقة قد حدث قبل أسبوع. كان من المقرر أصلاً عروض أتلانتا في 7 أبريل 2016 ، الساعة 7 مساءً و 10 مساءً في يوم العروض ، ومع ذلك ، تم إلغاء الأمير فجأة. وفقا لبيان صادر عن مسرح فوكس ، أبلغ الموسيقي عن تعاقد مع الأنفلونزا. بالإبلاغ عن أعراض مختلفة في الأيام التي سبقت العرض ، لعب Prince دور كلا من عرض أتلانتا بينما لا يزال يشعر بالمرض. سافرت المتعاون جوديث هيل مع الأمير إلى أتلانتا ، وأبلغت الشرطة فيما بعد بالتحقيق في وفاة الموسيقي أنه كان يائسًا عاطفياً بعد الحفل الموسيقي الأول ، وادعى أنه قد انطلق تقريبًا خلال الثانية.
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كان على طائرة الأمير عودتها إلى منطقة مينيابوليس أن تصنع هبوطًا في حالات الطوارئ غير المجدولة في شيكاغو. السبب: عانى الأمير من فرشاة قريبة مع أيام الموت قبل وفاته المأساوية ، بعد جرعة زائدة من الأدوية الموصوفة.
كان العرض الأول مختلفًا عن العرض الثاني
العرضان الأخيران أن الأمير لعب بنفسه كان في الغالب شؤون منفصلة. تضمنت كلا الحفلتين قوائم مجموعة واسعة ومتوسعة ، مع القليل من التداخل. افتتحت لعبة Mash-up of Early Hits “Little Red Corvette” و “Dirty Mind” العرض الأول ، لكنه جاء متأخراً في الجزء الأول من العرض الثاني. تضمنت كل حفل موسيقي عرض الأمير لـ “لا شيء يقارن 2 U” و “كيف لا تتصل بي بعد الآن ،” بالإضافة إلى إصدارات تم تجريدها من قطع الموسيقى التصويرية “Purple Rain” “سأموت 4 U” و “Baby Im A Star”.
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كما أعاد الأمير صياغة بعض الأرقام من العرض الأول للحفل اللاحق. ظهرت “Diamonds and Pearls” و “The Beautiful Ones” في الظهور الثاني الطويل للحفل الموسيقي الأول ، لكن تم امتصاصهم في متنزعة مع “Purple Rain” في الظهور الثالث والأخير للعرض الثاني. وفي بعض الأحيان من اللحظة المارقة ، قام Prince ، بتشغيل غلاف لـ “Linus و Lucy” مرتين في تلك الليلة ، تلك الأغنية كونها قطعة موسيقى الجاز مفيدة مؤلفة في الأصل وتؤديها عازف البيانو فينس غوارالدي ، والتي كانت بمثابة أغنية موضوعية لمشاريع الرسوم المتحركة “الفول السوداني”.
يحتاج الأمير إلى بعض المساعدة الرقمية
على مدار مهنة تسجيل استمرت من أواخر سبعينيات القرن العشرين وحتى منتصف عام 2010 ، قام الأمير بقطع مئات السجلات. ظهرت العديد من الأغاني على الألبومات ، تم إصدارها كفردي ، أو تم تخصيصها للمطربين الآخرين ، مما جعل الكتالوج الضخم. في مجموعته الأخيرة من تواريخ الحفلات الموسيقية ، لم يلتزم Prince بجولة “البيانو وجولة الميكروفون” في قائمة مجموعة محدودة ، ووعد بعدم وجود عرضين على الإطلاق. كان يلعب كل ما كان يشعر به في أي ليلة معينة ، من الفردي المعروف عالميًا إلى قطع الألبوم إلى الأشياء التي نادراً ما تؤديها على الهواء مباشرة.
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تمسك الأمير بهذا الهدف خلال حفلاته النهائية في مسرح فوكس في أتلانتا في أبريل 2016. وبسبب الحجم الهائل للمواد المتاحة لأداء على نزوة ، لم يكن من المتوقع أن يتذكر الأمير كل غنائي وكل جديلة من كل أغنية خرجت من رأسه. لمساعدة عرضه التقديمي للبيانو والصوفية التناظرية ، استخدم تكنولوجيا حديثة. قبل العرض ، وضعت مسرح iPad على البيانو الأمير. خلال الحفل الموسيقي ، قام الأمير بتمرير ما يبدو أن الصفائح الغنائية أو الترميزات لجزء كبير من كتالوجه. لم تكن الشاشة مرئية للجمهور ، لكن الأمير استخدم جهاز iPad بشكل متكرر.
كان ملابسه المسرحية نقية
طوال حياته ، وخاصة في العروض ، كان الأمير يرتدي ملابس جيدة أو على الأقل بشكل فريد وبشكل فريد. جولته الأخيرة في الحفلات الموسيقية ، التي غنى فيها ببساطة ولعب البيانو ، تعني أن كل الاهتمام والتركيز سوف يستندان إليه بشكل مباشر (باستثناء شاشة الإسقاط) ، وتوصل الأمير إلى خزانة مرحلة لتناسب هذه المناسبة. في عروضه الأخيرة ، كان الأمير يرتدي سترة داكنة طويلة الأمد ، والتي تركت ذراعيه دون عوائق أثناء لعب البيانو.
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قام الموسيقي بإسقاط ملابسه مع العين نحو كل من الشكل والوظيفة. أثناء ارتداء شعره بأسلوب الأفرو التقليدي ، حمل وحمل عالياً للتأكيد على قصب ، والذي كان يحتاجه للمساعدة في المشي بعد سنوات من أضرار الورك المستمرة. وعلى الرغم من أنه لم يتمكن الجميع من الجمهور من رؤية أقدام الأمير ، إلا أنه كان يرتدي بعض الأحذية المبهجة للغاية: أحذية بيضاء ذات أعقاب صافية ، والتي كانت سلكية بأضواء صغيرة تومض عندما تحرك الأمير قدميه.
شارك الأمير في الكثير من الثرثرة على المسرح
يفتقر الأمير إلى عظمة ومشهد تجربة حفل الاستاد ، وكان على الأمير الاعتماد على نفسه ونفسه وحده للترفيه عن الحشد على “البيانو وجولة الميكروفون”. بينما كان في الغالب قد لعب الكثير من الأغاني خلال عروضه الأخيرة في أبريل 2016 ، إلا أن الأمير شارك بشكل متكرر مع الجمهور في محادثة من جانب واحد. قام بتسليم العديد من الحكايات حول حياته الشخصية وتاريخه الموسيقي ، مثل الحديث عن طفولته في مينيابوليس ، وكيف تعلم لأول مرة العزف على البيانو عبر دروس من والده.
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أدلى الأمير أيضًا ببعض الملاحظات التي تستنكر الذات ، في وقت من الأوقات مقارنة وجهه الغنائي بممثل الممثل الكلاسيكي الإدوارد إدوارد روبنسون. في الفترة التي سبقت “إذا كنت صديقتك” ، ناقش الأمير بعض الرومانسيات المعقدة من ماضيه ، بينما كانت المسرح مزينة بصورة لباريبرا سترايساند وروبرت ريدفورد من الدراما الرومانسية لعام 1973 “The Way We”. ثم أفسد النهاية المأساوية للفيلم. في لحظة أخرى في العرض ، كان على الأمير أن يتوجه إلى الكواليس لقضاء عطلة لأنه غمره أغانيه الخاصة. “في بعض الأحيان تنسى مدى عاطفية الموسيقى” ، قال (وفقًا لبيليبورد).
كان أكثر من مجرد ضربات
لم يكن الأمير أو أي شخص داخل مسرح فوكس في أتلانتا يعلم أنه سيكون أداء الموسيقي الأيقوني الأخير ، لكنه لعب العرض كما لو كان وداعًا. على مدار الليل ، قام Prince بأداء حفلتين منفصلتين كاملتين تم تقديمهما كمجموعتين. إجمالاً ، غنى الأمير ورافق نفسه على البيانو على أكثر من 40 أغنية.
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من المؤكد أنه أعطى المشجعين ما أرادوا ، ولعب العديد من أكبر أغانيه من “السبعينيات ، والثمانينيات ، والتسعينيات ، لكنه لعب أيضًا بعض التخفيضات العميقة ، غير الغامضة ، والغموض التي لن يكون عليها سوى المشجعين المتشددين. قام الأمير “Muse 2 The Pharaoh” من “The Rainbow Children” و “Black Muse” لعام 2015 من “Hitnrun Phase Tho 2015” ، وأغنيتين من الموسيقى التصويرية من فيلمه “Graffiti Bridge” لعام 1990: “Elephants and Flowers” و “Joy in Repetition”. يحدث أيضًا أن يكون هناك الكثير من الأغاني التي قد لا تدركها من قبل Prince ، وقد قام بأداء قليل خلال تلك العروض الأخيرة ، بما في ذلك Chaka Khan’s “I Feel For You و” Jill Jones “طوال اليوم ، Night” ، و Sinead O’Connor’s “Nothing Nothing 2 U.” كان الأمير الذي كان يتجول في كلا العرضين هو الأمير الذي استمتع به “الأبطال” من قبل ديفيد باوي “و” الانتظار دون جدوى “من تأليف بوب مارلي وويليرز” و “قضية منكم” من تأليف جوني ميتشل.
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قام الأمير بعدة encores
الجزء الأول من كل من الحفلتين الفرديين الأمير يتألف من 11 أغنية و 12 أغنية ، على التوالي. ولكن بعد ذلك استمر الأمير في اللعب. بعد العرض الأول ، قام الموسيقي بضبط 13 أغنية إضافية عبر اثنين من الظهور. لقد أنقذ بعض أغانيه المعروفة وأكبر أغاني لهذه الأجزاء ؛ شمل الظهور الأول “جدل الأمير” ، “أجمل فتاة في العالم” ، و “سأموت 4 u” ، على سبيل المثال ، في حين أن الظهور التالي يحتفظ بـ “الماس واللؤلؤ” ، “أريد أن أكون حبيبك” ، و “قبلة” ، الذي أنهى أول حفل موسيقي مناسب.
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بعد المجموعة الثانية الكاملة من الليل ، عاد الأمير وتصدر أدائه السابق من خلال الالتفاف على ثلاثة encores. استمرت الأغاني في المجيء ، مع “كريم” في الظهور الأول و “إذا كنت صديقتك” في الثانية. المعبأة الثالثة معبأة وولوب عاطفي. غنى الأمير قصة تفكك الحزن “في بعض الأحيان تتساقط الثلوج في أبريل” ، ثم متنوعة تتكون من “الماس واللؤلؤ” ، “The Beautiful Ones” ، وأغنيته المميزة ، “Rain Purple”. ثم انتهى الأمر ، ولم يؤدي الأمير أبدًا بشكل علني مرة أخرى.