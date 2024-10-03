كيف كان أداء خوسيه كوينتانا، لاعب فريق ميتس في لعبة 3، في مسيرته في البلاي أوف

عندما يأخذ فريق ميتس الملعب للمباراة 3 ضد فريق برويرز يوم الخميس، سيكون خوسيه كوينتانا على تلة أمريكان فاميلي فيلد في محاولة لرفع فريق متروبوليتانز إلى الظهور في NLDS.

ستكون هذه هي بداية مسيرته المهنية الخامسة بعد انتهاء الموسم وظهوره السادس في التصفيات بشكل عام، حيث يكون 0-1 مع 3.86 عصرًا و15 ضربة في 18 ²/₃ جولة.

“أنا متحمس حقًا. قال كوينتانا عن بدء المباراة الثالثة بعد خسارة ميتس 5-3 يوم الأربعاء: “أعتقد أنه لشرف كبير أن أحصل على هذه الفرصة”. “الترويج في فترة ما بعد الموسم مرة أخرى. هذه الخسارة هي (خسارة) صعبة للغاية بالنسبة لنا، لكننا نبقي رؤوسنا مرفوعة وغدًا سنعود أقوياء”.

شارك كوينتانا آخر مرة في مباراة ما بعد الموسم في عام 2022 في سلسلة NL Wild Card عندما كان مع الكاردينالز.

ألقى 5 ¹/₃ أدوار في اللعبة 1 من تلك السلسلة ضد فيليز، مما يسمح بضربتين وعدم الركض أثناء ضرب ثلاث ضربات.

وقبل ذلك، كانت آخر مشاركاته في التصفيات عام 2017 عندما كان مع الأشبال.

لقد بدأ اللعبة 3 من NLDS – حيث خاض خمس جولات في ما انتهى بفوز شيكاغو على المواطنين – وقدم ثلثي الأدوار المريحة في اللعبة 5 من السلسلة.

بدأ كوينتانا بعد ذلك مباراتين أخريين في الجولة الفاصلة لذلك العام، حيث بدأ اللعبة 1 واللعبة 5 ضد دودجرز، والتي رآه الأخير يحقق ستة أشواط في جولتين.