كيف كان أداء ليندسي فون في الجولة التدريبية الحاسمة لأولمبياد 2026؟

نجت الركبة الأكثر مشاهدة في أولمبياد 2026 من أول اختبار كبير لها يوم الجمعة.

يبدو أن ليندسي فون قد اجتازت أول جولة تدريبية لها دون وقوع أي حادث بعد أن أصيبت بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي خلال سباق كأس العالم الأسبوع الماضي في سويسرا..

لاحظ مذيع الطاووس “هبوطًا صعبًا” بالقرب من خط النهاية ولكن يبدو أنه كان سلسًا.

قال مذيع شبكة إن بي سي: “هذا صندوق كبير مخصص لليندسي فون”.

تجري منافسة الإنحدار في إيطاليا صباح يوم الأحد.

“لا شيء يجعلني أكثر سعادة!” نشر فون مبتسمًا على Instagram قبل السباق على قمة كورتينا دامبيزو.

“لم يكن أحد يصدق أنني سأكون هنا… لكنني نجحت!! أنا هنا، أنا مبتسم ومهما حدث، أعرف كم أنا محظوظ. لن أضيع هذه الفرصة.”

انتهى فون بالقرب من منتصف المجموعة من حيث الوقت حيث أكمل حوالي نصف المتسابقين جولة التدريب التي تأخرت لفترة وجيزة بسبب الضباب.

