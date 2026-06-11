كيف كان رد فعل مشجعي نيكس على تايلور سويفت على لوحة فيديو جاردن في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين

جلبت تايلور سويفت الطاقة إلى ماديسون سكوير غاردن في المباراة الرابعة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2026.

كانت الفائزة بجائزة جرامي 14 مرة، والتي شاركت في سلسلة Knicks-Spurs على Celebrity Row مع أفضل الأصدقاء والأخوات المغنيات Este وAlana Haim، مفعمة بالحيوية تمامًا حيث ظهرت على لوحة فيديو Madison Square Garden لأغنيتها “The Fate of Ophelia” خلال الربع الأول.

وصرخت سويفت التي كانت ترتدي قميصا أزرق وبرتقالي مكتوب عليه “ستيفي نيكس” “لنذهب” وأشارت إلى الممثلة ماريسكا هارجيتاي التي كانت تجلس بجانبها.

تلقت سويفت ترحيبا حارا لأنها ساعدت في إثارة الجمهور في MSG، حيث يقال إنها وخطيبها ترافيس كيلسي دفعا ما يقدر بنحو 3 ملايين دولار لاستئجار الساحة الأكثر شهرة في العالم لحضور حفل زفافهما في 3 يوليو.

وشوهدت سويفت والأخوات حاييم، اللتان ارتداا أيضًا قمصان “Knickelback” و”Knickole Kidman” المتطابقة، وهما يجلسان في مقاعدهما بجانب الملعب. Hargitay، الذي ظهر على لوحة الفيديو، ظهر في الفيديو الموسيقي “Bad Blood” لـ Swift لعام 2015. وهي أيضًا صديقة لنجم فريق نيكس جالين برونسون.

وقال مصدر للصفحة السادسة في وقت سابق من اليوم أن سويفت من أشد المعجبين بالفريق المضيف.

“إنها من أشد المعجبين بنيكس وتريد حقًا أن تكون هناك لدعمهم. وقال مصدر للصفحة السادسة في وقت مبكر من يوم الأربعاء: إنها ستذهب مع الأصدقاء”.

المغني لديه علاقات مع نيويورك.

وتملك سويفت، التي كانت تغني أغنية “مرحبا بكم في نيويورك”، عقارات متعددة في المدينة منذ عام 2014.

في ذلك العام، انتشرت صورة لسويفت وهي ترتدي قميص نيكس مع نجمي نيويورك السابقين، كارميلو أنتوني وأماري ستودماير، في الملعب في ماديسون سكوير غاردن، مما أدى إلى حالة من الجنون لدى المشجعين.

قامت Swift بالرحلة إلى Game 4 بعد ظهورها في العرض الأول لفيلم “Toy Story 5” في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء.

كتبت أغنية “I Knew It, I Knew You” مع جاك أنتونوف، والتي يتم تشغيلها على الاعتمادات الخاصة بتكملة الرسوم المتحركة، والتي سيتم عرضها لأول مرة في 19 يونيو.