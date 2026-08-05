كيف مات Little House On The Prairie Star مايكل لاندون؟ عائلته لا تزال ترفع مستوى الوعي اليوم

في 1 يوليو 1991، توفي مايكل لاندون البالغ من العمر 54 عامًا بسبب سرطان البنكرياس، وهو أحد أكثر الأمراض المؤلمة التي يمكن الموت بسببها. وفي حديثها إلى شبكة فوكس نيوز في يونيو 2024، قالت ابنة نجم مسلسل Little House on the Prairie، ليزلي لاندون ماثيوز، إنه كان معروفًا بعدم إعطاء الأولوية لفحوصاته الصحية مع تقدمه في السن. وبينما حاولت والدة ماثيوز أيضًا إقناعه بالإقلاع عن عادته السيئة، لكن دون جدوى. في النهاية، لم يكن أمام لاندون خيار سوى زيارة طبيبه عندما شعر “بألم في معدته لا يمكن السيطرة عليه” أثناء إجازته. تم تشخيص حالته في النهاية بأنه مصاب بسرطان البنكرياس غير القابل للجراحة والذي انتشر إلى كبده.
في مقابلة تلفزيونية أجريت في أبريل 1991 (عبر موقع يوتيوب)، شارك لاندون أن تشخيصه لم يجبره بالضرورة على أخذ حياته العائلية على محمل الجد لأنه كان ينظر دائمًا إلى عائلته باعتبارها أحد أهم جوانب حياته. وبدلاً من ذلك، جعله “يلاحظ” الأشياء الصغيرة المتعلقة بهم. توفي لاندون بعد ثلاثة أشهر فقط من تشخيص حالته. وقالت ماثيوز لشبكة فوكس نيوز إنها تعتقد اعتقادا راسخا أن والدها كان سيندم على عدم متابعة فحوصاته الصحية السنوية.
ومع ذلك، يمكن لماثيوز أيضًا أن تفهم تمامًا كيف سيكون والدها والشخصيات الأبوية الأخرى منشغلين جدًا برعاية أسرهم بحيث لا يفكرون في رفاهيتهم مرة أخرى. ومع ذلك، شجعتهم على تذكر إعطاء الأولوية لصحتهم. بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي من خلال المقابلات، شاركت أيضًا في أكبر حملة لجمع التبرعات السنوية لشبكة مكافحة سرطان البنكرياس (PanCAN). بالإضافة إلى ذلك، قام أطفاله الآخرون أيضًا برفع مستوى الوعي حول سرطان البنكرياس بطرقهم الخاصة.
التطورات في أبحاث سرطان البنكرياس ومعدلات البقاء على قيد الحياة
لفت العديد من أطفال مايكل لاندون الانتباه إلى سرطان البنكرياس أثناء مناقشة ذكرياتهم الجميلة عنه مع PanCan في يوليو 2021. واغتنم شون لاندون الفرصة لتسليط الضوء على مدى محدودية البحث حول سرطان البنكرياس مما أدى إلى محدودية وسائل العلاج. شارك شون مشاعر مماثلة خلال محادثة في سبتمبر 2014 مع PanCan، قائلًا: “لقد أراد دائمًا مساعدة المستضعفين، وهو أمر مثير للسخرية لأنني أرى سرطان البنكرياس مرضًا مستضعفًا – إنه ليس سائدًا مثل أنواع السرطان الأخرى، ويحتاج إلى المزيد من الاهتمام.” لقد كان مايكل محقًا بالفعل في ذلك.
وجدت دراسة أجريت عام 2025 في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي أن سرطان البنكرياس ظل ورمًا مع أحد أسوأ التشخيصات. وما يجعل هذه المعلومات أكثر أهمية هو حقيقة أن جمعية السرطان الأمريكية قدّرت أنه في المتوسط، سيتم تشخيص إصابة واحد من كل 56 رجلاً وواحدة من كل 60 امرأة بسرطان البنكرياس في حياتهم. خلال محادثتها مع PanCan في يوليو 2021، أشارت جينيفر لاندون إلى أن معدل البقاء على قيد الحياة من سرطان البنكرياس كان 4% وقت تشخيص والدها في عام 1991. وبحلول عام 2021، ارتفع هذا الرقم إلى 10%، مما يشير إلى أن زيادة تمويل الأبحاث كان لها تأثيرها.
ولزيادة الوعي بسرطان البنكرياس، أصبحت جينيفر أيضًا سفيرة لـ PanCan. في محادثة أجريت في أكتوبر 2021 مع PanCan، سلطت ممثلة فيلم “Yellowstone” الضوء على كيف كان سرطان البنكرياس أحد أنواع السرطان التي يمكن اكتشافها من خلال الاختبارات الجينية، وكشفت أن اختبارها جاء سلبيًا. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن بعض أنواع الدم لديها خطر متزايد للإصابة بسرطان البنكرياس.