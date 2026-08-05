كيف مات Little House On The Prairie Star مايكل لاندون؟ عائلته لا تزال ترفع مستوى الوعي اليوم

في 1 يوليو 1991، توفي مايكل لاندون البالغ من العمر 54 عامًا بسبب سرطان البنكرياس، وهو أحد أكثر الأمراض المؤلمة التي يمكن الموت بسببها. وفي حديثها إلى شبكة فوكس نيوز في يونيو 2024، قالت ابنة نجم مسلسل Little House on the Prairie، ليزلي لاندون ماثيوز، إنه كان معروفًا بعدم إعطاء الأولوية لفحوصاته الصحية مع تقدمه في السن. وبينما حاولت والدة ماثيوز أيضًا إقناعه بالإقلاع عن عادته السيئة، لكن دون جدوى. في النهاية، لم يكن أمام لاندون خيار سوى زيارة طبيبه عندما شعر “بألم في معدته لا يمكن السيطرة عليه” أثناء إجازته. تم تشخيص حالته في النهاية بأنه مصاب بسرطان البنكرياس غير القابل للجراحة والذي انتشر إلى كبده.

في مقابلة تلفزيونية أجريت في أبريل 1991 (عبر موقع يوتيوب)، شارك لاندون أن تشخيصه لم يجبره بالضرورة على أخذ حياته العائلية على محمل الجد لأنه كان ينظر دائمًا إلى عائلته باعتبارها أحد أهم جوانب حياته. وبدلاً من ذلك، جعله “يلاحظ” الأشياء الصغيرة المتعلقة بهم. توفي لاندون بعد ثلاثة أشهر فقط من تشخيص حالته. وقالت ماثيوز لشبكة فوكس نيوز إنها تعتقد اعتقادا راسخا أن والدها كان سيندم على عدم متابعة فحوصاته الصحية السنوية.

ومع ذلك، يمكن لماثيوز أيضًا أن تفهم تمامًا كيف سيكون والدها والشخصيات الأبوية الأخرى منشغلين جدًا برعاية أسرهم بحيث لا يفكرون في رفاهيتهم مرة أخرى. ومع ذلك، شجعتهم على تذكر إعطاء الأولوية لصحتهم. بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي من خلال المقابلات، شاركت أيضًا في أكبر حملة لجمع التبرعات السنوية لشبكة مكافحة سرطان البنكرياس (PanCAN). بالإضافة إلى ذلك، قام أطفاله الآخرون أيضًا برفع مستوى الوعي حول سرطان البنكرياس بطرقهم الخاصة.