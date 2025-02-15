كيف نراقبنا مقابل فنلندا في مواجهة الأمم 2025 NHL 4

قد يتم تعويض New York Post و/أو تلقي لجنة تابعة إذا قمت بالنقر فوق أو الشراء من خلال روابطنا. التسعير المميز يخضع للتغيير.



سيواجه الفريقان الأولان في مواجهة الأمم الأربعة ، حسناً ، الليلة.

يجلس Team USA في المركز الأول برصيد ثلاث نقاط من فوزه المهيمن على فنلندا يوم الخميس 13 فبراير. بدفعه تغيير خط منتصف المباراة التي شهدت الأخوة ماثيو وبرادي تكاتشوك ، وسجل الولايات المتحدة الأمريكية أربعة أهداف في الفترة الثالثة إلى اربح المباراة 6-1.

وصلت كندا إلى المركز الثاني بعد مباراتها الأولى من البطولة ضد السويد ، حيث حصل على 4-3 في الوقت الإضافي الذي حصلوا على نقطتين.

كتذكير ، سينتقل الفريقين مع أكبر عدد من النقاط بعد المجموعة النهائية من الألعاب يوم الاثنين ، 17 فبراير إلى مباراة بطولة الفائز. الليلة ، سيقاتل هذان المنافسون منذ فترة طويلة من أجل المركز الأول في مبارياتهما النهائية.

أدناه ، ابحث عن كل ما تحتاج إلى معرفته لتوصيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية مقابل كندا في مواجهة 4 دول.

متى تكون 4 دول مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية مقابل كندا؟

تواجه فريق الولايات المتحدة الأمريكية ضد Team Canada في مواجهة 4 Nations الليلة ، 15 فبراير. تم تعيين Puck Drop في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ما هي قناة 4 دول مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية مقابل كندا؟

سيقوم Team USA vs. Team Canada ببث ABC.

كيفية مشاهدة الولايات المتحدة الأمريكية مقابل كندا في 4 دول مواجهة مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل ، فإن أفضل طريقة لدفق الولايات المتحدة الأمريكية مقابل كندا ومواجهة 4 دول 4 مجانًا هي استخدام خدمة بث التلفزيون المباشرة مع تجربة مجانية.

نوصي DirectV Stream ، الذي يقدم تجربة مجانية لمدة خمسة أيام للمشتركين الجدد. عندما تنتهي التجربة ، ستدفع 86.99 دولارًا في الشهر وتتمكن من الوصول إلى أكثر من 90 قناة حية بما في ذلك ABC.

يقدم FUBOTV أيضًا نسخة تجريبية مجانية للمستخدمين الجدد. إنه يعمل لمدة سبعة أيام ، وبعد ذلك ستتمكن من توفير 25 دولارًا في الشهر الأول (59.99 دولارًا الآن ، 84.99 دولارًا/شهرًا بعد).

طرق أخرى لدفق الولايات المتحدة الأمريكية مقابل كندا:

على الرغم من أن Sling TV لا يقدم نسخة تجريبية مجانية ، إلا أنك ستوفر المال في شهر كامل من البث بدلاً من خمسة أيام مجانًا. تلفزيون Sling أزرق الخطة ، التي تشمل ABC ، ​​هي حاليًا نصف شهر لشهرك الأول. بدلاً من 50.99 دولار ، ستدفع 25.50 دولار. إذا كنت تنطلق من الخطة البرتقالية والأزرق (33 دولارًا للشهر الأول) ، فسيقوم شهر واحد فقط بتغطية جميع الدول الأربعة التي تواجه البطولة ، والتي تستمر حتى يوم الخميس 20 فبراير.

تكلف ESPN+ 11.99 دولارًا شهريًا أو 119 دولارًا في السنة ومعها ، يمكنك مشاهدة MLB Live ، و NHL خارج السوق ، وبعض ألعاب كرة القدم NFL و NCAA ، بالإضافة إلى فورمولا 1 ، و PGA Tour ، وبطولات التنس في البطولات الاربع الكبرى ، وأكثر من ذلك.

ESPN+ و Disney Bundle:

إذا كنت ترغب في توفير بضعة دولارات كل شهر من خلال تجميع بعض خدمات البث و مشاهدة MNF عند توفرها ، فكر في حزمة ديزني. مقابل 16.99 دولارًا فقط في الشهر ، ستحصل على إمكانية الوصول إلى ESPN+و Disney+و Hulu مع الإعلانات ، وللحصول على 10 دولارات شهريًا إضافية ، يمكنك إزالة الإعلانات من Disney+و Hulu.

جدول مواجهة فريق الولايات المتحدة الأمريكية 4:

مقابل كندا ، 15 فبراير في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (ABC ، ​​ESPN+)

مقابل السويد ، 17 فبراير في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (TNT ، كحد أقصى)

إذا وصلت Team USA إلى النهائي ، فسيتم لعبه في 20 فبراير في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

4 دولة مواجهة القوائم:

فريق الولايات المتحدة الأمريكية مات بولد ، مينيسوتا وايلد

كايل كونور ، وينيبيغ جيتس

جاك إيتشيل ، فيغاس جولدن فرسان

جيك غوينزل ، تامبا باي لايتنينغ

جاك هيوز ، نيو جيرسي ديفيلز

كريس كريدر ، نيويورك رينجرز

ديلان لاركين ، ديترويت ريد وينغز

أوستون ماثيوز ، تورنتو مابل ليفز (ج)

JT Miller ، نيويورك رينجرز

بروك نيلسون ، سكان جزيرة نيويورك

برادي تكاتوك ، أعضاء مجلس الشيوخ في أوتاوا

ماثيو تكاتشوك ، فلوريدا الفهود (أ)

فنسنت تروشيك ، نيويورك رينجرز

بروك فابر ، مينيسوتا وايلد

آدم فوكس ، نيويورك رينجرز

نوح هانيفين ، فيغاس جولدن فرسان

تشارلي مكافوي ، بوسطن بروينز (أ)

جيك ساندرسون ، أعضاء مجلس الشيوخ في أوتاوا

Jaccob Slavin ، كارولينا الأعاصير

زاك ويرنسكي ، كولومبوس الأزرق السترات

كونور هيليبويك ، وينيبيغ جيتس

جيك أوتنجر ، ستارز دالاس

جيريمي سويمان ، بوسطن بروينز فريق كندا سام بينيت ، فلوريدا الفهود

أنتوني سيريلي ، تامبا باي لايتنينغ

سيدني كروسبي ، البطريق في بيتسبرغ (ج)

براندون هاجيل ، تامبا باي لايتنينغ

سيث جارفيس ، كارولينا الأعاصير

ترافيس كونيكني ، فيلادلفيا فلايرز

ناثان ماكينون ، كولورادو أفالانش

براد مارشان ، بوسطن بروينز

ميتش مارنر ، تورنتو مابل ليفز

كونور مكدافيد ، إدمونتون أويلرز (أ)

برايدن بوينت ، تامبا باي لايتنينغ

سام راينهارت ، فلوريدا الفهود

مارك ستون ، فيغاس جولدن فرسان

كال ماكار ، كولورادو أفالانش (أ)

جوش موريسي ، وينيبيغ جيتس

كولتون بارايكو ، سانت لويس بلوز

درو دوتي ، ملوك لوس أنجلوس

ترافيس سانهايم ، فيلادلفيا فلايرز

شيا ثيودور ، فيغاس جولدن فرسان

ديفون تويز ، كولورادو أفالانش

جوردان بينينجتون ، سانت لويس بلوز

أدين هيل ، فيغاس جولدن فرسان

سام مونتيمبيولت ، مونتريال كندينس

لماذا يرد بوست الثقة من نيويورك بوست

كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider