كيف وصلت مشكلة الخزانات في الدوري الاميركي للمحترفين إلى نقطة الانهيار

ما يقرب من ستة أسابيع تبقى في الموسم العادي الدوري الاميركي للمحترفين. إذا كنا محظوظين، فستكون الأسابيع الستة الأخيرة من طاعون الدبابات الذي استمر لعقود من الزمن في الدوري.

في قائمة ليلة الخميس، ستضم ست من أصل 10 مباريات فريقًا واحدًا على الأقل ليس لديه اهتمام بتحقيق الفوز، لكن المفوض آدم سيلفر أعرب عن الأمل في أن يبدو الموسم المقبل مختلفًا، ويقال إنه أخبر كل مكتب أمامي أن الدوري سيضع قريبًا إجراءات أقوى لمكافحة الدبابات.

يقال إن الخيارات المحتملة تشمل: تجميد احتمالات اليانصيب في الموعد النهائي للتجارة أو في تاريخ مختلف، وعدم السماح للفرق باختيار المراكز الأربعة الأولى في مسودات متتالية، والحد من حماية اليانصيب، واستناد احتمالات اليانصيب إلى سجلات مدتها عامين، ووضع فرق اللعب في اليانصيب وتسطيح الاحتمالات لجميع فرق اليانصيب.

هذه ليست حلولاً، لكنها البداية. لا توجد حلول سهلة. إذا كان الأمر كذلك، فسيكونون هنا بالفعل.