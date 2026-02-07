كيف وصل سام دارنولد ودريك ماي إلى السوبر بول

سان فرانسيسكو – تم اختيار كل من Sam Darnold و Drake Maye في المركز الثالث بشكل عام في مسودات NFL الخاصة بهما.

ولكن هذا هو المكان الذي تنتهي فيه أوجه التشابه بين لاعبي الوسط الذين سيتنافسون في Super Bowl 60 عندما يأخذ Seahawks الملعب ضد باتريوتس في ملعب Levi’s.

لا يمكن أن تكون الطرق التي سلكها دارنولد وماي للوصول إلى هنا أكثر اختلافًا.

وقصصهم عبارة عن قصة تحذيرية حول التوقعات غير الواقعية، وأهمية الصبر، والدور الذي تلعبه المنظمات في نجاح أو فشل لاعبي الوسط، وكيف أن الحياة والرياضة دائمًا ما تتوقف على الظروف.

قال كيرك كوزينز، لاعب الوسط في الصقور: “إنها لعبة جماعية”. “لا تحتاج فقط إلى المستلمين والحماية والظهير المتسابق، أنت بحاجة إلى دفاع. أنت بحاجة إلى فرق خاصة. أنت بحاجة إلى مدربين. أنت بحاجة إلى مقيِّمين. أنت بحاجة إلى صياغة جيدة حقًا. هناك الكثير من القطع التي يجب أن تسقط من حولك كلاعب وسط لتحقيق النجاح الذي تبحث عنه. “

لم تكن كل هذه القطع في مكانها الصحيح لحظة وصول ماي إلى نيو إنجلاند باعتبارها الاختيار العام الثالث في مسودة 2024. لكن منظمة باتريوتس الذكية والذكية قامت على الفور بقياس أوجه القصور خلال موسم المبتدئين في ماي وأجرت تغييرات شاملة على طاقم التدريب والقائمة لإعداد نجم نورث كارولينا السابق لتحقيق النجاح في العام الثاني.

تم تعيين مايك فرابيل كمدرب رئيسي ليحل محل جيرود مايو. استثمر النادي في خط الهجوم من خلال الوكالة الحرة والمسودة، وتم تداوله مع المتلقي المخضرم ستيفون ديجز، وأنفق أموالًا كبيرة على إعادة بناء الدفاع.

لقد أعادوا أيضًا جوش مكدانيلز كمنسق هجومي لهم، حيث قاموا بإقران مدرس ومطور موثوق وذوي خبرة مع لاعب الوسط الشاب.

افتتح ماكدانيلز عالمًا جديدًا تمامًا لماي، التي رمت مسافة 2276 ياردة، و15 هبوطًا، و10 اعتراضات كمبتدئ. لقد كان أفضل بكثير تحت قيادة ماكدانيلز من خلال رمي 4394 ياردة و 31 هبوطًا وثمانية اعتراضات.

إثبات النقطة، مرة أخرى، أن التدريب مهم للغاية.

قالت ماي: “أعتقد أنه رائع جدًا في إعدادي خلال الأسبوع لتلك الأشياء الصغيرة التي تظهر خلال الألعاب، وأيضًا في نفس الوقت يشرح لي السبب، “مرحبًا، نحن نفعل هذا بسبب ما يفعلونه، أو نحن نفعل هذا لأنني أعتقد أنه يمكننا الاستفادة من كيفية قيامهم بذلك”. “إنه رائع في تدريب فريقي، وهو واحد من الأفضل في هذا المجال، وأشعر بالامتنان للعمل معه كل يوم.”

وكانت النتيجة هي وصول باتريوتس بشكل مفاجئ إلى Super Bowl وظهور ماي كمرشح شرعي لجائزة أفضل لاعب.

لقد حصل ماي على كل جزء من الثناء الذي جاء في طريقه. لكن نجاحه يعد فوزا تنظيميا أكثر بكثير من كونه فوزا فرديا. هذا هو الحال دائمًا عندما يتعلق الأمر بلاعبي الوسط الشباب، والعديد منهم مستفيدون أو ضحايا كفاءة الفريق الذي يختارهم.

قال كوزينز: “إن اختيارك سيضيع إذا لم تمنح هذا اللاعب الأدوات من حوله لتحقيق النجاح”. “عليك أن تحصل على القطع من حولهم. وهذا ليس مجرد مدرب رئيسي. هذا هو مُقيم الموظفين. بقية الاختيارات في تلك المسودة. تطوير اللاعبين الذين تم تجنيدهم في الماضي. التعاقد مع وكلاء مجانيين يمكن أن يساعدوا في استكمالهم.”

لم يكن أي منها متاحًا لدارنولد البالغ من العمر 28 عامًا في وقت سابق من حياته المهنية عندما اشتعل مع فريقين مختلفين قبل أن يصل إلى موسمه الخامس في اتحاد كرة القدم الأميركي. في الماضي، كانت إخفاقاته نتيجة للخلل الوظيفي في الطائرات والفهود أكثر من عيوبه.

إن انتعاش مسيرته المهنية خلال الموسمين الماضيين مع فريقي Vikings وSeahawks الأكثر قدرة يثبت ذلك. لكن وصمة العار التي رافقت تلك السنوات في نيويورك وشارلوت من المرجح أن تتبع دارنولد لبقية حياته المهنية.

تم صياغة نجم USC ​​السابق في المركز الثالث بشكل عام من قبل Jets في عام 2018، وكان يُعتبر احتمالًا لا يمكن تفويته، حيث يتمتع بذراع يمكن أن تقذف الكرة في جميع أنحاء الملعب، وأرجل يمكن أن تخرجه من المشاكل، وعند الحاجة، احمله إلى شاحنة صغيرة رئيسية عندما انهار الجيب من حوله.

في الوضع المناسب، مع البنية التحتية اللازمة ونظام الدعم من حوله، يرقى دارنولد إلى مستوى الضجيج، ويصبح فريق Jets متنافسًا دائمًا على التصفيات، ولدى Big Apple نجمها الكبير التالي.

لكن الطائرات كانت في حالة من الفوضى عندما اقتربت من الفترة الخامسة – وكما اتضح في العام الماضي – من فترة التدريب الفاشلة لتود باولز. كانت القائمة في حالة من الفوضى من حيث الموهبة والقيادة. وليس من غير المعتاد أن تغرق السفينة بالمياه، حيث كان كل رجل بمفرده داخل غرفة تبديل الملابس المكسورة.

كان من الممكن أن يكون الوضع فظيعًا بالنسبة للاعب الوسط المخضرم، ناهيك عن شاب يبلغ من العمر 21 عامًا ويمتلك كل موسمين من كرة القدم الجامعية تحت حزامه.

لقد كان ذلك بمثابة إعداد للفشل، وازداد الأمر سوءًا عندما طرد فريق Jets بولز بعد موسم المبتدئين لدارنولد واستبدله بآدم غاز، الذي اشتعلت فيه النيران في أول وظيفة تدريب رئيسية له في دنفر ولم يظهر أبدًا أي نمو أو حكمة من هذه التجربة.

كان للخلل الوظيفي تأثير فوري ودائم على دارنولد. كانت هناك بعض النقاط المضيئة بالتأكيد. رمى مسافة 334 ياردة في بدايته المهنية الثانية، وألقى جوهرة بطول 341 ياردة وثلاثة هبوط في نهاية الموسم.

لكن موسم المبتدئين كان مليئًا بعدد كبير جدًا من الإخفاقات، وخرجت سنته الثانية عن مسارها بسبب نوبة في بداية الموسم مع عدد كريات الدم البيضاء التي لم يتعافى منها أبدًا. لم يكن فريق Jets أفضل حالًا، حيث أنهى المباراة بنتيجة 7-9، وأثبت Gase أنه لم يكن على مستوى مهمة كونه مدربًا رئيسيًا لاتحاد كرة القدم الأميركي.

بحلول العام الثالث، كان من الواضح أن دارنولد كان رجلاً مكسورًا، حيث رمي لمسافة 2208 ياردات فقط بينما أكمل 59.6 تمريرة تافهة. كان لديه 11 اعتراضًا مقابل 9 هبوطًا فقط في 12 بداية.

لقد كان ذلك بمثابة تأثير كرة الثلج الكلاسيكي، حيث كانت الأمور تسير من سيء إلى أسوأ. لم يكن دارنولد مجهزًا للتعامل معها. والأسوأ من ذلك أنه لم يكن لديه مكان يلجأ إليه للحصول على مساعدة حقيقية.

قال دارنولد: “باعتباري لاعبًا شابًا أيضًا، في بداية مسيرتي، كنت قاسيًا جدًا على نفسي بعد تكرار سيء أو تدريب سيء”. “سأدع ذلك يؤثر على موقفي قليلا.”

مع وضع نصب أعينهم صياغة زاك ويلسون، قامت الطائرات بتوزيع دارنولد على الفهود في عام 2021. ولم تكن هذه بداية جديدة لدارنولد، الذي كان يستبدل موقفًا فظيعًا بموقف أسوأ.

كان مات رول في حالة من الفوضى كمدرب رئيسي للسنة الثانية، وأدت الإصابات إلى تقليص نجم كريستيان ماكافري إلى سبع مباريات فقط، وكانت موهبة الفهود الهجومية من بين الأسوأ في الدوري. تعرض دارنولد لإصابة في الكتف ولعب 12 مباراة فقط.

أضاف الفهود قورتربك بيكر مايفيلد إلى المزيج في الموسم التالي، مما أدى إلى مستوى من الارتباك في وضع كارولينا المختل بالفعل. لقد انهار كل شيء كما كان متوقعًا، مما كلف رول وظيفته خمس مباريات في الموسم، وأرسل دارنولد للبحث عن الاتجاه.

ولأول مرة في حياته المهنية، كان يتحكم بشكل كامل في مستقبله. بدلاً من مطاردة المال أو الفريق الذي قدم فرصة فورية للبدء، اختار دارنولد بذكاء استقرار منظمة 49ers وفوائد التعلم من طاقم تدريب محترم.

لم يكن الأمر يتعلق باللعب بقدر ما يتعلق بإعادة تعلم كيفية لعب قورتربك. من بين أساتذته في المرحلة الابتدائية كان مدرب لاعبي الوسط في فريق 49ers كلينت كوبياك، والذي سيلتقي معه في النهاية مرة أخرى في سياتل.

أمضى دارنولد وكوبياك ساعات لا تحصى معًا في العمل في الخلفية. كان الـ 49ers هم فريق Brock Purdy، ولم يكن لدى Darnold أي أوهام بشأن الإطاحة به. لقد ألقى بنفسه ببساطة في معسكر كوبياك التدريبي.

وقال كوبياك: “لم يكن الرجل الذي كان يتطلع للقفز وأخذ مكان بروك”. “لقد كان يدعم لاعب الوسط. وطوال الوقت، يمكنك أن ترى ذلك، فقط الموهبة التي كان يتمتع بها، وكيف نما، في ذلك الموسم “.

لعب دارنولد بشكل ضئيل في سان فرانسيسكو، لكن إعادة الضبط الذهني من ذلك الموسم ستكون حافزًا لإحياء مسيرته المهنية التي عاشها في مينيسوتا.

كانت الصفقة التي وقعها دارنولد لمدة عام واحد مع الفايكنج بمثابة بوليصة تأمين للنادي إذا لم يكن اختيار الجولة الأولى جي جي مكارثي جاهزًا لبدء الموسم. لقد أصبح الأمر أكثر من ذلك بكثير عندما خسر مكارثي هذا العام بعد تعرضه لإصابة في الركبة قبل الموسم.

لم يكن دارنولد جاهزًا للتحدي فحسب، بل كان أخيرًا مع فريق مستعد تمامًا لدعمه.

قاد الفايكنج إلى الرقم القياسي 14-3 أثناء الرمي لمسافة 4319 ياردة و 25 هبوطًا و 14 اعتراضًا. لم يكسبه صفقة جديدة في مينيسوتا – اختار الفايكنج التعامل مع مكارثي والسماح لدارنولد بالمغادرة في وكالة مجانية – لكن الثقة التي استعادها في دارنولد قادته إلى سياتل، حيث تم تعيين كوبياك للتو كمنسق هجوم سي هوكس.

الآن، أصبح كوبياك ودارنولد على بعد فوز واحد من بطولة Super Bowl.

قال دارنولد: “الشيء الوحيد المهم هو أن تؤمن بنفسك”. “كنت أعلم أنه يمكنني القيام بذلك على مستوى عالٍ. كنت أعلم أنه في مرحلة ما، سأحصل على الفرصة. حتى لو لم أفعل ذلك، كنت أعلم أنني فعلت كل ما بوسعي لأصبح لاعبًا أفضل، عامًا بعد عام”.

من المفيد بالطبع أن تكون في الوضع الصحيح. كلا لاعبي الوسط في Super Bowl دليل على ذلك.