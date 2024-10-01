كيف وصل موسم 2024 السحري لميتس إلى التصفيات مع عودة الشجعان

قال فرانسيسكو ليندور العاطفي وهو يحبس دموعه إن فريق ميتس “في مهمة” وأن فاصلة البطاقات الجامحة لديهم – بفضل قوة هوميروس في الشوط التاسع بعد أفعوانية مجنونة في ثامناً – ببساطة “تقربنا خطوة واحدة من المكان الذي نريد أن نكون فيه”.

وبطبيعة الحال، كان الأمر أكثر من ذلك بكثير.

خاصة بالنسبة للامتياز الذي عانى من إهانات هائلة في أتلانتا وضد الشجعان – وصولًا إلى فشل إدوين دياز غير المبرر في تغطية القاعدة الأولى حيث فجر تقدمًا بثلاثة أشواط في المركز الثامن.

وصف براندون نيمو الفوز بعد ظهر يوم الاثنين بنتيجة 8-7 بأنه “كلاسيكي فوري”. مذيع SNY ومؤرخ الفريق الشهير غاري كوهين أطلق عليها اسم “واحدة من أعظم الألعاب في تاريخ ميتس.”