كيف يبدأ السرطان ، حسب العلم؟

يحتوي جسمك على تريليونات من الخلايا ، حيث يقوم كل منها بوظائف محددة لإبقائك على قيد الحياة. وفقًا لمقال عام 2016 في علم الأحياء PLOS ، يتكون حوالي 97 ٪ من هذه الخلايا من خلايا الدم الحمراء والخلايا الدبقية والخلايا البطانية والخلايا الليفية الجلدية والصفائح الدموية وخلايا نخاع العظم. يتكون 3 ٪ المتبقية من حوالي 50 أنواع خلايا متخصصة أخرى.
الخلايا لها ذكائها الخاصة ، وذلك بفضل النواة. داخل النواة توجد كروموسومات ، والتي تحتوي على الآلاف من الجينات داخلها. تضمن الجينات أن الخلايا تتصرف بالطريقة التي ينبغي لها ، خاصة في السيطرة على النمو والانقسام وموت الخلية.
(اقرأ كيف يؤثر نمط حياتك على خطر الإصابة بالسرطان.)
في بعض الأحيان ، عندما تنقسم الخلية ، تحدث التغييرات في جيناتها. تسمى هذه التغييرات الطفرات ، ويمكن أن تحدث إذا تضرر الجين أو نسخه بشكل غير صحيح أو مكرر عدة مرات. يبدأ السرطان عندما تحتوي خلية واحدة على ستة أنواع مختلفة من الطفرات التي يمكن أن تتسبب في تصرف الخلية بشكل غير طبيعي ، مثل تقسيم خارج نطاق السيطرة. قد يستغرق الأمر سنوات حتى تقسم هذه الخلية السرطانية مرات كافية لاكتشافها كورم (لكل أبحاث السرطان في المملكة المتحدة).
لا تؤدي كل الطفرات الوراثية إلى السرطان
ربما تكون قد سمعت عن طفرات وراثية مثل BRCA1 أو BRCA2 ، والتي ترتبط بسرطان الثدي والمبيض والبروستاتا والبنكرياس. ومع ذلك ، لا تؤدي جميع طفرات الجينات إلى السرطان ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية. بعض الطفرات ليس لها تأثير يذكر على البروتينات التي تؤثر على كيفية تصرف الخلية.
تورث بعض الطفرات الوراثية من والديك وقد تحدد سمات مثل عينيك أو لون شعرك. حتى الطفرات الموروثة المرتبطة بأمراض مثل السرطان لا تؤدي دائمًا إلى المرض. في الواقع ، فإن معظم أنواع السرطان لا تسببها الطفرات الموروثة. (ومن المثير للاهتمام ، فيما يلي بعض السرطانات التي يمكن اكتشافها من خلال الاختبارات الجينية).
يتم الحصول على العديد من طفرات الجينات خلال حياة الشخص. يمكن أن تنتج هذه عن التعرض لأشياء مثل الأشعة فوق البنفسجية أو المواد الكيميائية أو الفيروسات أو دخان التبغ ، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا بشكل عشوائي مع تقسيم الخلايا. غالبية السرطان ناتجة عن هذه الطفرات المكتسبة. يزداد خطر الإصابة بالسرطان مع تقدمك في العمر ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن خلاياك لديها المزيد من الوقت لتجميع الطفرات من خلال الانقسامات المتكررة على مر السنين (FYI ، يكون للشيخوخة تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بالسرطان ، ولكن فقط بعد بلوغك سن الثمانين).
أنواع طفرات الجينات التي يمكن أن تسبب السرطان
في حين أن بعض طفرات الجينات لها تأثير يذكر على كيفية تصرف الخلية ، يمكن للآخرين أن يساهموا في نمو الأورام ، وفقًا لجمعية السرطان الكندية. تذكر أن أكثر من طفرة وراثية واحدة ضرورية لسرطان النمو والانتشار. تحتوي الخلايا الصحية على الجينات البروتو ، والتي هي جينات تنظم متى يجب أن تنمو الخلية وتقسمها. هذه الجينات “تشغيل” لتعزيز انقسام الخلايا عندما تكون هناك حاجة و “إيقاف” لمنع النمو المفرط. ومع ذلك ، عندما يتحول بروتو أوكوجين ، يمكن أن يصبح oncogene لم يعد لديه مفتاح “إيقاف”. هذه الطفرة تسبب انقسام الخلايا غير المنضبط ويمكن أن تؤدي إلى السرطان. على سبيل المثال ، HER2 هو oncogene المشاركة في بعض أنواع سرطان الثدي ، وترتبط طفرات KRAS عادة بسرطان البنكرياس.
تحتوي الخلايا أيضًا على جينات مثبط للورم ، والتي تساعد على إبطاء نمو الخلايا وتؤدي إلى موت الخلايا عند الضرورة. عندما يتم تحور هذه الجينات ، تضيع وظائف الحماية الخاصة بها ، مما يسمح للخلايا غير الطبيعية بالاستمرار في النمو دون رادع. واحدة من أكثر جينات مثبط الورم معروفة هي TP53 ، والتي تم تحورها في حوالي 50 ٪ من جميع أنواع السرطان.
تحتوي خلاياك أيضًا على جينات إصلاح الحمض النووي ، والتي تصحح الأخطاء التي يمكن أن تحدث عند نسخ الحمض النووي أثناء انقسام الخلية. إذا كانت جينات الإصلاح هذه تضررت أو تعطل ، فإن طفرات أخرى مثل الجينات الجينات وجينات مثبط الورم المتحور يمكن أن تتراكم بسهولة أكبر وتدفع تطور السرطان. يعد BRCA1 و BRCA2 أمثلة على جينات إصلاح الحمض النووي ، وترتبط هذه الطفرات في هذه المخاطر المتزايدة للثدي والمبيض وغيرها من أنواع السرطان.