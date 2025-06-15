كيف يبدأ السرطان ، حسب العلم؟

يحتوي جسمك على تريليونات من الخلايا ، حيث يقوم كل منها بوظائف محددة لإبقائك على قيد الحياة. وفقًا لمقال عام 2016 في علم الأحياء PLOS ، يتكون حوالي 97 ٪ من هذه الخلايا من خلايا الدم الحمراء والخلايا الدبقية والخلايا البطانية والخلايا الليفية الجلدية والصفائح الدموية وخلايا نخاع العظم. يتكون 3 ٪ المتبقية من حوالي 50 أنواع خلايا متخصصة أخرى.

الخلايا لها ذكائها الخاصة ، وذلك بفضل النواة. داخل النواة توجد كروموسومات ، والتي تحتوي على الآلاف من الجينات داخلها. تضمن الجينات أن الخلايا تتصرف بالطريقة التي ينبغي لها ، خاصة في السيطرة على النمو والانقسام وموت الخلية.

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في بعض الأحيان ، عندما تنقسم الخلية ، تحدث التغييرات في جيناتها. تسمى هذه التغييرات الطفرات ، ويمكن أن تحدث إذا تضرر الجين أو نسخه بشكل غير صحيح أو مكرر عدة مرات. يبدأ السرطان عندما تحتوي خلية واحدة على ستة أنواع مختلفة من الطفرات التي يمكن أن تتسبب في تصرف الخلية بشكل غير طبيعي ، مثل تقسيم خارج نطاق السيطرة. قد يستغرق الأمر سنوات حتى تقسم هذه الخلية السرطانية مرات كافية لاكتشافها كورم (لكل أبحاث السرطان في المملكة المتحدة).