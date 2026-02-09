كيف يبدو ورق التواليت الذي يستخدمه الأثرياء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
“رمي أموالك في المرحاض” هي طريقة ملونة للتعبير عن أن شيئًا ما يعد مضيعة مالية. الأثرياء والمشاهير معروفون بهذا النوع من الإفراط، مما يجعل المرء يتساءل: ما نوع ورق التواليت الذي يستخدمونه في منازلهم؟ العثور على إجابة لهذا السؤال لم يكن سهلاً بشكل خاص، لكنني تمكنت من التوصل إلى بعض الاستنتاجات دون اقتحام حمام جاستن بيبر.
في حين قد يفترض المرء أن النعومة والمتانة ستسودان، يبدو أن ورق التواليت الملون هو عنصر أساسي في الحمام للنخبة المالية. هل تحتاج إلى أدلة؟ قامت كريس جينر بتخزين ورق تواليت أسود في حمامها الخاص، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. وتزعم سيرة ذاتية بعنوان “الحياة الحميمة لسيمون كويل” أنه يفضل ورق التواليت الأسود أيضًا، وفقًا لما ذكرته 9 News. وانتشرت الشائعات حول مواقع مثل E! الأخبار و ديلي ميل حول طلبات بيونسيه للحصول على ورق تواليت أحمر أثناء الجولة. وعلى الرغم من أن الإشارات إلى علامات تجارية محددة أقل شيوعًا في هذه المقالات، إلا أن اسم علامة تجارية واحدة ظهر باستمرار في مدونات المشاهير الأكثر غموضًا: Renova. تأتي العلامة التجارية الأوروبية الفاخرة للأنسجة بألوان غنية مثل اللون الأحمر والفيروزي والأسود والبرتقالي وحتى ألوان النيون، ولكن يبدو أن المشاهير يفضلون خيارات الأسود والأحمر.
إذا سألتني ما إذا كان ورق التواليت الملون والمكلف يستحق هذا التباهي، فمن المحتمل أن أجيب بـ “لا” بشدة. ولكن لماذا تظهر مناديل التواليت الراقية من رينوفا على اليد اليمنى للعديد من عروش المشاهير؟ على أمل معرفة ذلك، التقطت عبوتين من ورق التواليت Renova باللونين الأحمر والأسود لمعرفة الشكل الحقيقي لورق التواليت الذي يستخدمه الأثرياء.
الكشف الفاخر عن ورق التواليت رينوفا
من خلال بضع نقرات على أمازون، طلبت ورق التواليت Renova 3-Ply Red Toilet Paper والإصدار المحدود من Renova Gift Box 4-Ply Toilet Paper، والذي يتميز باللون الأسود على أحد جانبي الملاءة والأحمر على الجانب الآخر. للوهلة الأولى، بعد فتح علبتي من منتجات Renova، انفجرنا أنا وزوجي بالضحك على الألوان المشبعة للغاية وتغليف علب الهدايا الفاخرة. كان اللون الأحمر العادي مكونًا من ثلاث طبقات وجاء في حزمة من ستة مقابل 17.99 دولارًا، وكان صندوق الهدايا يحتوي على ثلاث لفات من أربع طبقات مقابل 34.99 دولارًا. تشتمل وفرة العبوات الإضافية في صندوق الهدايا على شريط وورق مناديل وصندوق من الورق المقوى ذو سطح قابل للطي يتميز بإغلاق مغناطيسي. كان كلا النوعين من المناديل معطرين بشكل خفيف، لكن العطر كان غير محسوس إلى حد كبير ما لم يتم ضغط أنفي بالفعل على اللفائف. على الرغم من أن ورق التواليت Renova الأحمر يحمل علامة Ecolabel وهو معتمد من مجلس رعاية الغابات (FSC)، إلا أن اللفائف السوداء لم تكن كذلك، وكلاهما مصنوع من لب الخشب البكر بنسبة 100٪، وهو ليس شيئًا أعتبره نقطة بيع.
كأساس للمقارنة، عادةً ما نشتري أنا وزوجي 12 عبوة من مناديل الحمام ذات الطبيعة المفتوحة من سيفوي المحلي الخاص بنا مقابل أقل من 9 دولارات. إنها مكونة من طبقتين ومصنوعة من ورق معاد تدويره، ولكنها ليست ناعمة أو ماصة بشكل خاص. بصراحة، ربما نستخدم ضعف الكمية الموجودة في هذه الورقة مقارنة بما سنستخدمه إذا اشترينا علامة تجارية أكثر سمكًا. ومع ذلك، فإن العديد من العلامات التجارية الشهيرة لورق التواليت مثل شارمين تعتمد على لب الخشب البكر، وهذا لا يناسبنا. (أكره أن أعترف بأننا نلاحظ قدرًا أكبر من النعومة والقوة عندما نزور حمامًا مليئًا بشارمين.) ومع ذلك، سأستمر في توفير المال والغابات، شكرًا جزيلاً لك.
هل تعمل رينوفا مثل ورق التواليت الفاخر؟
نظرًا لأن أفضل ورق تواليت جربته على الإطلاق هو منتج Charmin الذي يصل سعره إلى ما يزيد قليلاً عن 0.50 دولارًا لكل 100 ورقة، فقد افترضت أن ورقًا فاخرًا مثل Renova سيكون على الأقل ناعمًا وممتصًا مثل ورق Charmin الشائع ولكنه عالي الجودة. باختصار، كانت رينوفا قوية ولكنها أقل ليونة بشكل ملحوظ من شارمين. بسعر 2.14 دولارًا لكل 100 ورقة من النوع الأحمر الصلب و24.99 دولارًا لكل 100 ورقة من مجموعة علب الهدايا، كان الافتقار إلى النعومة أمرًا مزعجًا. ومع ذلك، من ناحية الأداء، يعتبر ورق التواليت Renova منتجًا قويًا بلا شك. في بعض الأحيان، عندما يكون من الضروري عادةً استخدام ثلاث أو أربع أوراق من علامتنا التجارية المعاد تدويرها، وجدت أن طبقة واحدة أو اثنتين فقط من ألواح Renova المكونة من ثلاث إلى أربع طبقات تكفي.
والجدير بالذكر أن كلا من لفات Renova يتم الإعلان عنها على أنها “آمنة للصرف الصحي”، وهو أمر لا بد منه بالنسبة لنا. ومع ذلك، كان الورق عنيدًا بعض الشيء بحيث لا يمكن التخلص منه، وكانت رؤية الأوراق الحمراء أو السوداء العالقة في الوعاء أمرًا مثيرًا للقلق على أقل تقدير. على الرغم من أن هذا أضاف مستوى آخر من عدم الراحة إلى صعوبة التنظيف، إلا أنني رأيت أن المنتج يتعطل عندما يتم غمره في الماء. وهذا يبشر بالخير بالنسبة لخزان الصرف الصحي لدينا، على أي حال.
على ما يبدو، أنا وزوجي لسنا الوحيدين الذين يشككون في قيمة ورق التواليت من رينوفا؛ لقد حصل كلا المنتجين اللذين جربتهما على عدد من المراجعات النقدية على أمازون. يستشهد معظم المستخدمين غير الراضين بافتقارها إلى النعومة والسعر الغريب، لكن أحد العملاء قال إن ورق Renova أدى إلى انسداد نظام الصرف الصحي الخاص بهم على الرغم من ملصقه بأنه آمن للصرف الصحي.
إن ورق التواليت المفضل لدى بيونسيه ليس عمليًا جدًا
إذن، ماذا يرى الأثرياء في هذا المنتج؟ بالنسبة لصاحب المنزل المقتصد الذي يأخذ في الاعتبار كل التفاصيل الدقيقة في التصميم، يمكنني أيضًا أن أجد بعض القيمة في سعر Renova المرتفع. صبغات ورق التواليت Renova مذهلة حقًا. كما أن قوتها وسمكها جديران بالملاحظة، ولكن من الناحية الواقعية، يمكن العثور على هذه المزايا بسهولة في المنتجات ذات الأسعار المعقولة. أما الألوان التي اخترتها، فقد انتهت في الواقع إلى أن تكون سلبية وليست مجرد تافهة. لا أحد يريد أن يرى اللون الأحمر أو الأسود عندما ينظر إلى المرحاض، وقد شاركني العديد من مراجعي أمازون في قلقي.
أستطيع أن أستنتج أن ورق التواليت رينوفا ليس أكثر من مجرد حداثة ملفتة للنظر؛ لم تقدم لي هذه الورقة أي شيء شعرت أنني بحاجة إليه. مقابل تكلفة هاتين الحزمتين من ورق التواليت، يمكنني تغطية رحلة متواضعة إلى محل البقالة أو ربما حتى عشاء مع المشروبات مع زوجي. حتى لو فزنا يانصيب Powerball، لم أتمكن من البدء في ترقيم الأشياء التي أفضل أن أنفق عليها هذا المال بدلاً من مناديل الحمام التي تستحقها بيونسيه. ما لم يكن المظهر هو أولويتك الرئيسية بالنسبة لورق التواليت، أقترح توفير المال عن طريق اختيار ورق تشارمين الناعم أو توفير شجرة عن طريق التحول إلى ورق التواليت المصنوع من الخيزران بدلاً من ذلك.