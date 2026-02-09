كيف يبدو ورق التواليت الذي يستخدمه الأثرياء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

“رمي أموالك في المرحاض” هي طريقة ملونة للتعبير عن أن شيئًا ما يعد مضيعة مالية. الأثرياء والمشاهير معروفون بهذا النوع من الإفراط، مما يجعل المرء يتساءل: ما نوع ورق التواليت الذي يستخدمونه في منازلهم؟ العثور على إجابة لهذا السؤال لم يكن سهلاً بشكل خاص، لكنني تمكنت من التوصل إلى بعض الاستنتاجات دون اقتحام حمام جاستن بيبر.

في حين قد يفترض المرء أن النعومة والمتانة ستسودان، يبدو أن ورق التواليت الملون هو عنصر أساسي في الحمام للنخبة المالية. هل تحتاج إلى أدلة؟ قامت كريس جينر بتخزين ورق تواليت أسود في حمامها الخاص، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. وتزعم سيرة ذاتية بعنوان “الحياة الحميمة لسيمون كويل” أنه يفضل ورق التواليت الأسود أيضًا، وفقًا لما ذكرته 9 News. وانتشرت الشائعات حول مواقع مثل E! الأخبار و ديلي ميل حول طلبات بيونسيه للحصول على ورق تواليت أحمر أثناء الجولة. وعلى الرغم من أن الإشارات إلى علامات تجارية محددة أقل شيوعًا في هذه المقالات، إلا أن اسم علامة تجارية واحدة ظهر باستمرار في مدونات المشاهير الأكثر غموضًا: Renova. تأتي العلامة التجارية الأوروبية الفاخرة للأنسجة بألوان غنية مثل اللون الأحمر والفيروزي والأسود والبرتقالي وحتى ألوان النيون، ولكن يبدو أن المشاهير يفضلون خيارات الأسود والأحمر.

إذا سألتني ما إذا كان ورق التواليت الملون والمكلف يستحق هذا التباهي، فمن المحتمل أن أجيب بـ “لا” بشدة. ولكن لماذا تظهر مناديل التواليت الراقية من رينوفا على اليد اليمنى للعديد من عروش المشاهير؟ على أمل معرفة ذلك، التقطت عبوتين من ورق التواليت Renova باللونين الأحمر والأسود لمعرفة الشكل الحقيقي لورق التواليت الذي يستخدمه الأثرياء.