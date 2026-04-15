كيف يجب أن تتعامل الطائرات مع كل اختيار في NFL Draft 2026

نحن على بعد أسبوع واحد فقط من مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي. هذا يعني أنه موسم سخيف.

هناك الكثير من الشائعات والتقارير حول ما قد تفعله أو لا تفعله الفرق. الحقيقة هي أنه لا أحد يعرف كيف ستنتهي المسودة. لهذا السبب فهو حدث عظيم. فجر The Browns and the Jaguars مسودات وهمية العام الماضي في الاختيار رقم 2 عندما نفذوا الصفقة التي هبطت بترافيس هانتر في جاكسونفيل.

يبدو هذا العام مفتوحًا على مصراعيه بعد احتلال فرناندو ميندوزا المركز الأول أمام فريق رايدرز. يبدو أن هناك الكثير من اللاعبين ذوي التصنيف المماثل متجمعين معًا والعديد منهم في مراكز لا تعتبر متميزة.

بالنسبة للنشرة الإخبارية اليوم، سأعطيكم ما أعتقده عن الطائرات يجب يفعل. أنا لا أعرض ما أعتقده سوف يفعل. هذا في مسودتي الأسبوعية المعتادة لصحيفة The Post.