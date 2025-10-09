كيف يجب على يانكيز أن يتعاملوا مع قراراتهم الرئيسية خارج الموسم

انسحب فريق يانكيز من ديربي ما بعد الموسم بجولتين قبل العام الماضي. ومن الطبيعي أن يكون لدينا بعض الاقتراحات (بالإضافة إلى وجهة نظر الكشاف):

1. الملعب

وجهة نظر الكشفية: “يبدو أن (كودي) بيلينجر يحب نيويورك ويقدم أداءً لائقًا. … لا تثق في (ترينت) جريشام. إنه مثل رجل متوسط ​​المستوى – جيد لمدة عام، وفي العام المقبل يمكن أن يكون (سيئًا). … المريخي (جيسون دومينغيز) كريه الرائحة في LF. (لكن) لن أتخلى عن المريخ. موهبة حقيقية هناك.”

رأيي: كان بيلينجر متميزًا دفاعيًا، وجيدًا جدًا في التعامل مع الخفافيش (حتى ضد اليساريين) والكلمة هي أنه يحب نيويورك. إنه حارس. يجب أن يكون لديهم فرصة جيدة، على الرغم من أن ميتس قد يكون أكثر ملاءمة. قد تحصل جريشام على عرض مؤهل بقيمة 22 مليون دولار، لكن هذه كانت سنة مهنية. سأنجح، مع احتمال كبير سبنسر جونز كمرشح ميداني مركزي قابل للحياة ودومينغيز احتمال آخر (يجب أن يكون أفضل من في الميدان الأيسر). خذ بعين الاعتبار هاريسون بدر، الذي يستخدم يده اليمنى ويحب الأضواء (أفضل عروضه كانت في التصفيات مع فريق يانكيز وفيليز مع فريق فيليز).

2. الضاربون

وجهة نظر الكشفية: “قم بإعطاء الأولوية للاعبين في المركز الذين لا يهاجمون ويتمتعون بانضباط أفضل في اللوحة.”