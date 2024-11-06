كيف يجعل الممثلون أنفسهم يبكون عند مشاهدة الأفلام؟

لا شك أن البعض منا حاول أن يفعل ما يفعله المحترفون وأن يجعل نفسه يبكي عند الإشارة. التثاؤب عند الإشارة هو موهبة شائعة جدًا، وعمل معدٍ. التجشؤ على جديلة؟ قابلة للتنفيذ لأكثر عسر الهضم منا. يضرطن؟ يمكننا أن نترك ذلك لمهرج القرن الثاني عشر الأسطوري للملك هنري الثاني، رولاند الفارتر. لكن البكاء؟ عادةً ما يتطلب الأمر بعض المشاعر العميقة والحقيقية التي تتدفق في الصدر ولا يمكن تزييفها.

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لنأخذ على سبيل المثال الممثل برايس دالاس هوارد، الذي أظهر بكاءه الممتاز على صلاحيات القيادة في برنامج “Late Night with Conan O’Brien” في عام 2015. لاحظ أن الحواجب تتجه أكثر فأكثر، والشفاه تسحب أكثر فأكثر إلى الخلف، والتدفق التدريجي. الشعور في وجهها، والاحمرار حول العينين، والتلميح، التلميح: عدم الرمش بالإضافة إلى شرب الماء قبل تجربته. هناك بعض النصائح العامة التي يمكن لأي ممثل أو غير ممثل استخدامها للبكاء، ولكن من الواضح أن شخصًا مثل هوارد لديه موهبة حقيقية في البكاء.

على الجانب المفاهيمي للأشياء، لدينا المعلم تشارلي ساندلان في استوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك. يقوم ساندلان بتعليم تقنية مايسنر المجربة والحقيقية في التمثيل ويتعامل مع البكاء من منظور نفسي للغاية ومنفتح على الداخل. وقال لصحيفة يو إس إيه توداي: “كلما كنت أكثر انفتاحًا، كلما كنت أكثر تعاطفاً مع ألم شخص آخر،” كلما كنت أفضل في البكاء عند الإشارة. هذه النصيحة غامضة إلى حد ما، ولكن هناك تقنيات أخرى محددة وقابلة للتنفيذ وقابلة للتكرار يمكن للممثلين استخدامها للبكاء عند الطلب في الأفلام.

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