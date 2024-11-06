كيف يجعل الممثلون أنفسهم يبكون عند مشاهدة الأفلام؟

لا شك أن البعض منا حاول أن يفعل ما يفعله المحترفون وأن يجعل نفسه يبكي عند الإشارة. التثاؤب عند الإشارة هو موهبة شائعة جدًا، وعمل معدٍ. التجشؤ على جديلة؟ قابلة للتنفيذ لأكثر عسر الهضم منا. يضرطن؟ يمكننا أن نترك ذلك لمهرج القرن الثاني عشر الأسطوري للملك هنري الثاني، رولاند الفارتر. لكن البكاء؟ عادةً ما يتطلب الأمر بعض المشاعر العميقة والحقيقية التي تتدفق في الصدر ولا يمكن تزييفها.
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لنأخذ على سبيل المثال الممثل برايس دالاس هوارد، الذي أظهر بكاءه الممتاز على صلاحيات القيادة في برنامج “Late Night with Conan O’Brien” في عام 2015. لاحظ أن الحواجب تتجه أكثر فأكثر، والشفاه تسحب أكثر فأكثر إلى الخلف، والتدفق التدريجي. الشعور في وجهها، والاحمرار حول العينين، والتلميح، التلميح: عدم الرمش بالإضافة إلى شرب الماء قبل تجربته. هناك بعض النصائح العامة التي يمكن لأي ممثل أو غير ممثل استخدامها للبكاء، ولكن من الواضح أن شخصًا مثل هوارد لديه موهبة حقيقية في البكاء.
على الجانب المفاهيمي للأشياء، لدينا المعلم تشارلي ساندلان في استوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك. يقوم ساندلان بتعليم تقنية مايسنر المجربة والحقيقية في التمثيل ويتعامل مع البكاء من منظور نفسي للغاية ومنفتح على الداخل. وقال لصحيفة يو إس إيه توداي: “كلما كنت أكثر انفتاحًا، كلما كنت أكثر تعاطفاً مع ألم شخص آخر،” كلما كنت أفضل في البكاء عند الإشارة. هذه النصيحة غامضة إلى حد ما، ولكن هناك تقنيات أخرى محددة وقابلة للتنفيذ وقابلة للتكرار يمكن للممثلين استخدامها للبكاء عند الطلب في الأفلام.
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الطريقة رقم 1: الاستفادة من حدث واقعي
الكثير من النصائح حول البكاء عند الإشارة تأتي من مدارس التمثيل، ووكالات المواهب، وشركات المسرح، وما إلى ذلك. تتفق هذه المصادر بشكل شبه عالمي على طرق لجعل المرء يبكي، وخاصة أعمقها وأحلكها وأكثرها صعوبة عاطفية: الاعتماد على مشاعر من حدث واقعي.
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على سبيل المثال، تتجه Casting Frontiers إلى الحلق العاطفي وتوصي بالتفكير في ما لا يقل عن قتل حيوان أليف رحيمًا أو “فقدان أحد أفراد أسرته بسبب السرطان”. موافق. يوصي استوديو التمثيل Melmack بنفس الشيء ويؤكد أن الغرض من هذه التقنية هو تجنب تزييف البكاء وبالتالي جعل التمثيل يبدو غير صادق. يوصي كل من هذا الاستوديو وMasterclass بالقيام بهذا النوع من التمارين في إطار الشخصية التي يلعبها الشخص. بمعنى آخر، إذا لم تتمكن من تجسيد شخصية ما بشكل كامل، فيمكنك البحث عن “أوجه تشابه” مع حياتك الخاصة. يتعين على الممثلين أن يحفروا من خلال آلامهم العاطفية وأمتعتهم قليلاً. إنها ليست أسهل الوظائف على الرغم من رؤى الحياة المريحة، وهو نوع نادر جدًا من أصحاب الملايين من نجوم هوليود.
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مثل هذه الأفكار تعيد إلى الأذهان النصيحة المذكورة أعلاه من تشارلي ساندلان في استوديو ماجي فلانيجان في نيويورك. ونصح بعدم الاختباء من العواطف. لا تتراجع أو تتراجع، ودع الدموع تحدث.
الطريقة الثانية: استخدم المحفزات النفسية
بالمعنى الدقيق للكلمة، يمكن اعتبار “المحفزات” – كما يطلق عليها – مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتصور ذكريات الحياة الواقعية. ولكن، هناك تطور. فبدلاً من مجرد تذكر حدث مأساوي بشكل عام، يعرف الممثل في هذه الحالة بالضبط ما الذي “سيثيره”. يمكن أن تكون هذه لحظة معينة في الذاكرة مثل إطار في فيلم، أو إجراء جسدي معين يؤدي إلى تراكم البكاء، أو تذكر سطر متحرك من قصيدة أو أغنية، أو النظر إلى شيء معين يحمل قوة عاطفية قوية، وأكثر من ذلك . كلما كانت أكثر تحديدا، كلما كان ذلك أفضل. وغني عن القول أن هذه التقنية تتطلب من الممثل أن يتمتع بالخبرة الكافية لمعرفة ما الذي سيوفر الزناد. كما يقول ممثل “Luke Cage” مايك كولتر بوضوح في Backstage، “يجب أن تعرف محفزاتك” وأن تجعلها متاحة للاستخدام.
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هناك مجموعة من المحاذير لهذه الطريقة، والتي نفترض أنها يمكن أن تنطبق على أي طريقة أخرى تستخدم للبكاء عند الإشارة. أولاً، معرفة كيفية التراجع عندما يتم تحفيزك لا تقل أهمية عن معرفة كيفية البدء في البكاء. بخلاف ذلك، فإن الممثل يخاطر بالغرق بشكل أعمق في المشاعر التي يمكن أن تؤثر على الحياة الحقيقية بطريقة سيئة، خاصة إذا كان التعامل مع الارتباطات المؤلمة التي تمزقت بشكل متكرر مثل الجرح. إنه يسمى “التمثيل” في نهاية المطاف، وليس “إعادة العيش”. كما أن بعض الأشخاص أكثر حساسية من غيرهم ويمكن نقلهم بسهولة. ولكن حتى الشخص الحساس بطبيعته يحتاج إلى التقنية والممارسة.
الطريقة رقم 3: اعمل على تحسين نفسك قبل المشهد
الطريقة التالية التي يستخدمها الممثلون للتحضير لمشاهد البكاء قد لا تبدو واضحة في البداية ولكنها ستكون منطقية بالنسبة لأولئك الذين لديهم أطفال. من الصعب تهدئة الطفل المنهك، وكلما زاد انشغاله، أصبح الأمر أكثر صعوبة. نفس الشيء مع شخص هادئ. قد يكون من الصعب إثارة غضب الشخص الهادئ، باستثناء المحفزات، تذكر. لذا، إذا كان الممثل يعرف مسبقًا أن المشهد يتطلب بعض المشاعر الشديدة، بما في ذلك البكاء؟ قد يحاول هذا الممثل إثارة نفسه عمدًا للوصول إلى نقطة الانهيار.
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تُطلق مدرسة تورونتو للسينما على هذه الطريقة اسم “تقلب المزاج”، وتنصح ليس فقط بالغوص في أعماق المشاعر الحزينة والمروعة، بل المشاعر السعيدة أيضًا. قد يتطلب هذا بعضًا من نفس عمل الذاكرة الواقعية وربما المحفزات المذكورة أعلاه. يصف Casting Frontiers استخدام التجارب المتعارضة لإثارة ضخامة الآخر، مثل تذكر اللحظات المفضلة لدى المرء مع الأب بالتزامن مع تذكر الأيام الأخيرة لذلك الأب، المصاب بالمرض. هذه طريقة قاسية جدًا لمعاملة النفس من أجل العمل (تذكر أن التمثيل هو وظيفة)، ويجب أن تأتي مع بعض أحكام الصحة العقلية التي وصفناها سابقًا. وهي: معرفة متى ينسحب، ومعرفة الفرق بين التمثيل وإعادة العيش.
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كما أن التوقيت أمر بالغ الأهمية مع تقنية مثل تقلب المزاج. يجب أن يكون توقيته جيدًا جدًا ليؤدي إلى أي مشهد يؤديه الممثل.
الطريقة رقم 4: استخدم الأساليب الفيزيائية لاستدعاء البكاء
ليس كل ممثل قادر على الانغماس في أهوال الجحيم العاطفي والتخلص من شياطين الصدمة والحزن من أجل البكاء. على أية حال، ليس كل يوم هو نفس اليوم الذي سبقه، وقد يكون البكاء أسهل بالأمس من اليوم. ومع ذلك، قال تشارلي ساندلان من استوديو ماجي فلانيجان في نيويورك لصحيفة يو إس إيه توداي إن بعض الممثلين يتمتعون بالمهارة و/أو الخبرة الكافية لجعل البكاء يبدو سهلاً، نقلاً عن جيسون بيتمان، وتيموثي شالاميت، وسارة بولسون. وقال ساندلان: “عندما تشاهدهم وهم يعملون، فإنهم لا يجهدون، ولا يبذلون أي جهد”. ومع ذلك، حتى أكثر المهنيين خبرة قد يحتاجون إلى يد المساعدة. للذكاء: بعض الأساليب الفيزيائية نفسها التي وصفناها برايس دالاس هوارد استخدمها عند التحدث إلى كونان أوبراين.
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تستشهد شركة بريدج ثياتر للتدريب بأمرين ذكرنا أن هوارد يفعلهما: عدم الرمش وشرب كمية كافية من الماء. نعلم جميعًا أن إبقاء أعيننا مفتوحة أمر مؤلم وصعب حقًا. كما أنه يتسبب في دموع العين وبقاءها رطبة. ولإنتاج الرطوبة نحتاج إلى الماء، وبالتالي البقاء رطبًا. لقد ذكرنا أيضًا التثاؤب في وقت سابق، ويعرف الجميع أن التثاؤب يمكن أن يجعل العيون دامعة. في هذا الصدد، من الممكن التلاعب بالفك والتنفس للقيام بالتثاؤب قليلاً مع إغلاق الفم لإنتاج الدموع. يعد الحفاظ على أنفاسك سطحية وسريعة طريقة أخرى لاستحضار نوع الآليات الفسيولوجية المرتبطة بالبكاء.
الطريقة رقم 5: عندما تكون في شك، استخدم الاختراق
أخيرًا، نصل إلى طريقة البكاء التي يمكن لأي شخص القيام بها: الغش. حتى الممثلة الشهيرة كيت بلانشيت لديها طريقة للبكاء عند الطلب، كما أوضحت بينما كانت تمزق بشكل لا إرادي من تناول أجنحة الدجاج الحارة في Hot Ones: نتف شعر الأنف. هذه تقنية خاصة ببلانشيت، على الرغم من أنه إذا أراد بعض الأشخاص تجربتها لمعرفة ما إذا كانت تعمل أم لا، حسنًا … ابحث عن مرآة واستخدمها.
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تذكر مدرسة تورنتو للسينما طرقًا أخرى نميزها عن التقنيات الفيزيائية مثل التثاؤب لأنها تتطلب شيئًا/منتجًا خارجيًا أو تدخلًا جسديًا غريبًا. منفاخ الدموع هو منتج مثل Kryolan 3000 Tear Blower Menthol المتوفر على أمازون (نعم، مثل هذه الأشياء موجودة). كما يقول الخط الثانوي المختصر جدًا للمنتج: “يخلق دموعًا حقيقية فورية”. بالمعنى الدقيق للكلمة، يمكن أن يكون منفاخ الدموع شيئًا رخيصًا مثل لفافة المناشف الورقية الفارغة التي ينفخ فيها شخص آخر يعاني من رائحة الفم الكريهة. لكن لفافة المناشف الورقية لن تكون مجهزة بالجزء الثاني من منتج المنفاخ هذا: المنثول. المنثول يمكن أن يجعل الشخص يبكي، وهناك أيضًا أعواد المنثول التي يمكن للشخص أن يفركها تحت العينين مثل بلسم الشفاه.
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هناك شيئان أكثر أساسية من هذه المنتجات يمكنك الحصول عليهما من أي صيدلية عشوائية: قطرات العين والفازلين. الأول سيجعل عينيك تبدو دامعة، والثاني سيجعل المنطقة المحيطة بعينيك تبدو لامعة كما لو كنت تبكي. كما قلنا: الخارقة.