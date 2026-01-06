كيف يرى Raiders إمكانية تداول Maxx Crosby بعد فشل الإصابة

التغيير قادم إلى لاس فيغاس بعد إقالة المدرب بيت كارول يوم الاثنين، ويبقى أن نرى ما إذا كان أكبر نجم دفاعي للفريق سيكون جزءًا من العصر الجديد.

في حديثه إلى وسائل الإعلام بعد أن أنهى فريق Raiders الموسم العادي عند 3-14، سُئل المدير العام John Spytek عما إذا كان النجم الدفاعي Maxx Crosby يُنظر إليه على أنه “غير قابل للمقايضة” أو “لا يمكن المساس به” بعد نهاية مضطربة لهذا العام، عندما خرج من المنشأة بعد إغلاقه في المباراتين الأخيرتين من الموسم وسط إصابة في الركبة في منتصف الموسم.

“لدي الكثير من الاحترام لماكس ومدى حبه للعب اللعبة. لقد أتيحت لي الفرصة في الأسابيع القليلة الماضية لقضاء الكثير من الوقت مع ماكس وأعتقد أنه تم توثيقه جيدًا أنه لم يحب فكرة عدم لعب كرة القدم. قال Spytek، وفقًا لما ذكرته Sports Illustrated: “أنت دائمًا تريد ذلك من أفضل اللاعبين لديك، وأعتقد أن هذا هو السبب في أنهم أفضل لاعبيك”.

أضاف فريق Raiders exec أن كروسبي “يجسد ما هو رايدر”، وهو شعور “لا يزال يؤمن به”.

تم اختيار كروسبي في الجولة الرابعة من شرق ميشيغان في عام 2019، وكان ثابتًا بالنسبة لفريق رايدرز، حتى وسط اضطرابات الموظفين، ولا سيما الباب الدوار في المدرب الرئيسي.

ومع ذلك، قبل يومين من إقالة فريق ريدرز لكارول بعد موسم مخيب للآمال على رأس الفريق، ذكرت صحيفة The Athletic أن “الكثيرين يعتقدون أن لاس فيغاس ستكون مفتوحة لتحريك نجمها المتسرع” إذا ظلت العلاقات جليدية.

على الرغم من التداعيات الفوضوية الناجمة عن انسحاب كروسبي، كان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في ملعب أليجيانت يوم الأحد في المباراة النهائية للفريق لهذا العام، بفوز 14-12 على تشيفز.

مع بحث الفريق الآن عن مدربه الرابع منذ عام 2022 – وهي مبادرة سيقودها Spytek ومالك الأقلية توم برادي – ربما سيكون لدى زعيم لاس فيغاس الجديد مدخلات حول مستقبل كروسبي، سواء كان ذلك في لاس فيغاس أو في أي مكان آخر.

وافق كروسبي على تمديد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 106.5 مليون دولار مع رايدرز قبل موسم 2025.