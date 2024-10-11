كيف يستخدم درو سكوت كل بوصة من مساحته الخارجية لإنشاء واحة حالمة

إذا كنت تبحث عن طرق مبتكرة لتعزيز مساحتك الخارجية، فإن الفناء الخلفي لمنزل درو سكوت ينضح بالإلهام. بينما يشتهر “درو سكوت” وشقيقه “جوناثان” بتجديدات منازلهم في “Property Brothers”، إلا أن منازلهم مثيرة للإعجاب بنفس القدر.

قام سكوت بتعظيم المساحة في الفناء الخلفي لمنزله من خلال إنشاء عدة مناطق مشتركة في مكان واحد. لقد صمم مساحته الخارجية لتشمل عدة أجواء مميزة. أولاً وقبل كل شيء، أعطى الأولوية لمساحة تناول الطعام في الهواء الطلق. يشرح على قناة Drew & Jonathan على YouTube: “في السابق، كانت هذه مجرد منطقة مغطاة بالعشب في الفناء الخلفي. لم يكن لديهم أي شيء هنا، لقد كان حرفيًا مجرد عشب ميت وبعض الأشجار. أردنا مساحة لتناول الطعام. أردنا مساحة لحفل شواء.”

تعد مناطق التجمع مع الأصدقاء والعائلة جزءًا مهمًا من التصميم الخارجي الجيد. هناك العديد من الطرق الملائمة للميزانية التي يمكنك من خلالها إنشاء مساحة على طراز الفناء: على سبيل المثال، إذا لم تكن لديك القدرة على بناء سطح أو ملء منطقة بالخرسانة، ففكر في استخدام الحصى المعبأ. يمكن أن يساعدك هذا في تمييز مساحة تناول الطعام الخاصة بك دون الالتزام بمشروع تجديد كبير. يمكنك أيضًا زيادة مساحة الفناء الصغير الخاص بك عن طريق إضافة قطع ديكور رئيسية. قام سكوت بتركيب مظلات ومظلات مخططة بالأبيض والأسود، مما خلق إحساسًا بالمنتجع الحديث. إذا كنت ترغب في شراء شواية مشابهة لشواية Scott، ففكر في شواية Mont Alpi المزودة بسطح عمل مدمج من Amazon.