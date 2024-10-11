كيف يستخدم درو سكوت كل بوصة من مساحته الخارجية لإنشاء واحة حالمة

إذا كنت تبحث عن طرق مبتكرة لتعزيز مساحتك الخارجية، فإن الفناء الخلفي لمنزل درو سكوت ينضح بالإلهام. بينما يشتهر “درو سكوت” وشقيقه “جوناثان” بتجديدات منازلهم في “Property Brothers”، إلا أن منازلهم مثيرة للإعجاب بنفس القدر.
قام سكوت بتعظيم المساحة في الفناء الخلفي لمنزله من خلال إنشاء عدة مناطق مشتركة في مكان واحد. لقد صمم مساحته الخارجية لتشمل عدة أجواء مميزة. أولاً وقبل كل شيء، أعطى الأولوية لمساحة تناول الطعام في الهواء الطلق. يشرح على قناة Drew & Jonathan على YouTube: “في السابق، كانت هذه مجرد منطقة مغطاة بالعشب في الفناء الخلفي. لم يكن لديهم أي شيء هنا، لقد كان حرفيًا مجرد عشب ميت وبعض الأشجار. أردنا مساحة لتناول الطعام. أردنا مساحة لحفل شواء.”
تعد مناطق التجمع مع الأصدقاء والعائلة جزءًا مهمًا من التصميم الخارجي الجيد. هناك العديد من الطرق الملائمة للميزانية التي يمكنك من خلالها إنشاء مساحة على طراز الفناء: على سبيل المثال، إذا لم تكن لديك القدرة على بناء سطح أو ملء منطقة بالخرسانة، ففكر في استخدام الحصى المعبأ. يمكن أن يساعدك هذا في تمييز مساحة تناول الطعام الخاصة بك دون الالتزام بمشروع تجديد كبير. يمكنك أيضًا زيادة مساحة الفناء الصغير الخاص بك عن طريق إضافة قطع ديكور رئيسية. قام سكوت بتركيب مظلات ومظلات مخططة بالأبيض والأسود، مما خلق إحساسًا بالمنتجع الحديث. إذا كنت ترغب في شراء شواية مشابهة لشواية Scott، ففكر في شواية Mont Alpi المزودة بسطح عمل مدمج من Amazon.
كيفية إضافة وسائل الراحة إلى المساحة الخارجية الصغيرة الخاصة بك
للوهلة الأولى، قد تتجاهل إمكانية تنفيذ مشاريع معينة إذا كنت تعمل في منطقة خارجية مدمجة. ومع ذلك، أدرك سكوت أنه يمكن أن يستوعب العديد من وسائل الراحة أكثر مما توقع في البداية. قال سكوت: “كنا نظن أنه من المستحيل أن نتمكن من تركيب حمام سباحة في هذا الفناء الخلفي؛ لقد بدا صغيرًا جدًا”. “ولكن في نهاية المطاف، عندما تمكنا من معرفة البصمة هنا، تمكنا من التكيف كثيرًا.”
يعد مسبح سكوت الصغير دليلًا على أنك لست مضطرًا إلى التوسع عندما يتعلق الأمر بإضافة ميزات مائية خارجية. يمكنك البقاء على الميزانية وإضافة حمام سباحة في الفناء الخلفي. على سبيل المثال، فكر في اختيار حمام سباحة صغير. يمكن أن يكون تركيبها أقل تكلفة، كما أنها توفر لك مساحة للتهدئة في فصل الصيف. خيار آخر هو الاستثمار في نافورة أرضية. إذا لم يكن الحفر في الأرض ممكنًا في الفناء الخلفي لمنزلك، ففكر في خيار فوق الأرض مثل حمام السباحة المصمم على طراز الخيزران من شركة Summer Waves.
فكر في تأثير المواد عالية الجودة والصديقة للبيئة
على السطح العلوي لسكوت، أكد على أهمية استخدام مواد وتشطيبات عالية الجودة وصديقة للبيئة. “يبدو هذا السطح مثل الخشب الطبيعي وهو جميل حقًا. هذه مادة PVC هي الأفضل، وهي مقاومة للحريق من الدرجة الأولى. وهذا مهم بالنسبة لي.” يقول سكوت. “بالنسبة لي، أريد التأكد من أن المنتجات قابلة لإعادة التدوير. أريد أن أكون قادرًا على الحصول على منتجات تستخدم مواد قابلة لإعادة التدوير، لذلك هنا ما يصل إلى 60٪ من المواد المعاد تدويرها.”
بالإضافة إلى الجودة، يضيف سكوت أن لون المواد الخاصة بك أمر ضروري. ستظهر الألوان مثل الجوز أو الرمادي الداكن بشكل أقل من الألوان الداكنة والصلبة مثل الأسود. تقدم أمازون بلاطًا بلاستيكيًا مركبًا مستدامًا لتقليد مظهر الخشب ذي اللون الرمادي. إذا كنت تريد استخدام الخشب الحقيقي لسطح منزلك، فلن يتم إنشاء جميع الأخشاب الصلبة بنفس الطريقة. أفضل نوع من الخشب لسطح DIY يعود إلى المتانة. وفقًا لـ Woodrich Brand وTeak & Deck Professionals وPatio Productions، يعد Cedar وRedwood من أكثر الخيارات شيوعًا لطول العمر.