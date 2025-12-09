كيف يعتقد آرون بون أن يانكيز يمكنهم سد الفجوة مع بلو جايز

أورلاندو ، فلوريدا – في الواقع أنهى فريق يانكيز وبلو جايز الموسم بنفس الرقم القياسي 94-68.

إنها حقيقة أيضًا أنه في ALDS وفي الكثير من سلاسل الموسم العادي، لم يبدو الفريقان وكأنهما في نفس فئة الوزن، حيث فاز بلو جايز على يانكيز مرارًا وتكرارًا في طريقهم للمطالبة بلقب الدوري الأمريكي.

ومع ذلك، أشار آرون بون يوم الاثنين إلى أن الفجوة بين يانكيز وبلو جايز أصغر مما قد يبدو.

وقال بون في الاجتماعات الشتوية: “لقد انتهينا من تحقيق أرقام قياسية متطابقة في العام الماضي – ولا أريد أن أستبعد أنهم ركلونا في مؤخرتنا العام الماضي”. “لا تخرج الأمر عن السياق. أود أن أقول إن الفجوة (صغيرة). كان لدينا نفس السجل بالضبط. لكن من الواضح أنهم كانوا فريقًا رائعًا العام الماضي، وكانوا على بعد رمش من الفوز ببطولة العالم.

“لقد أثبتوا بالتأكيد أنهم الفريق الأفضل هذا العام، ونأمل أن نتمكن من سد هذه الفجوة وتجاوزهم وغيرهم هذا العام.”

امتلك The Blue Jays، بفضل فوزه بسلسلة الموسم 8-5 على يانكيز، الشوط الفاصل لـ AL East، مما منحهم ميزة الوداع والميدان المحلي في ALDS، حيث سحقوا يانكيز بنتيجة مجمعة 34-19.

سُئل بون كيف يمكن لليانكيز سد هذه الفجوة.

وقال: “حسنًا، أعني أن اللعب بشكل أفضل ضدهم هو الحل البسيط والحقيقي”. “في نهاية اليوم، انتهى بنا الأمر متشابكين معهم (في القسم). لكن في المواجهة المباشرة، ركلونا، خاصة في أشهر الصيف تلك. في تلك الفترة التي كنا نتشاجر فيها قليلاً، ضربونا، بما في ذلك اكتساح أربع مباريات هناك، ومن الواضح أن ذلك انتهى بنا الأمر إلى إيذاءنا حقًا”.

في حين أن فريق يانكيز كان لديهم بداية هادئة إلى حد ما في موسمهم الخارجي – حيث قبل ترينت جريشام عرض التأهل، والتقاط خيار النادي على تيم هيل وإعادة التعاقد مع رايان ياربرو – فقد حقق بلو جايز بالفعل نجاحًا كبيرًا في التوقيع مع ديلان سيز ويمكن أن يصنع آخر بمضرب كبير مثل كايل تاكر.

قال المدير العام بريان كاشمان: “إنهم الآن المدافعون عن لقب الدوري الأمريكي”. وأضاف: “علينا أن نجد طريقنا لاستعادة ذلك منهم، وفي الوقت نفسه، أن نكون أفضل من أي شخص آخر في الدوري”.

لم يكن بون قد أبدى رأيه بعد في الفصل الأخير من ملحمة Sonny Gray، لذلك سُئل عن تعليقات الرامي الأخيرة بأن الانضمام إلى Red Sox جعل “من السهل كراهية فريق Yankees” بعد أنه “لم يرغب أبدًا في الذهاب” إلى The Bronx في عام 2017.

قال بون مبتسماً: “إنه في بوسطن الآن، وليس من المفترض أن يحبنا على أي حال”. “ومع ذلك، لقد أحببت سوني دائمًا حقًا، وتوافقت معه جيدًا. إذا كان سيزيد المنافسة قليلاً، فلا حرج في ذلك.

“لكنني فوجئت قليلاً بمدى عمقه.”

ادعى كاشمان يوم الأحد أن جراي أخبر أي شخص يستمع إليه أنه يريد أن يصبح يانكي، مما أدى إلى الاستحواذ عليه في الموعد النهائي للتجارة في عام 2017.

ثم واصل جراي معاناته في عام 2018 – الموسم الأول لبون كمدير فني – ولم يخبر كاشمان إلا بعد الموعد النهائي للتجارة عن مدى كراهيته في نيويورك.

وقال بون: “أعلم أنها لم تكن بالتأكيد أفضل محطة بالنسبة له، ولكنها ربما كانت إحدى الخطوات المهمة على طول مسيرة مهنية جيدة بالنسبة له”.

كان أنتوني فولبي في استاد يانكي “تقريبًا كل يوم” لإعادة تأهيل كتفه الأيسر الذي تم إصلاحه جراحيًا حتى الأسبوع الماضي، عندما غادر إلى تامبا، وفقًا لبون. سيواصل فولبي عملية إعادة تأهيله في منشأة تدريب الربيع بالنادي وسيكون هناك خلال بداية المعسكر.

وقال بون: “إن إعادة التأهيل تسير على ما يرام”. “إنه يحقق النوع الصحيح من التقدم.”

سينتقل بريستون كليبورن، الذي قضى الموسم الماضي كمدرب مساعد، إلى مركز اللعب ليحل محل المدرب القديم مايك هاركي، الذي لم يجدد فريق يانكيز عقده.