كيف يغير نجم HGTV Nate Berkus حبه لأرضيات الشطرنج

أحد نجوم سلسلة HGTV الناجحة، “The Nate and Jeremiah Home Project”، Nate Berkus هو معجب منذ فترة طويلة بنمط أرضية رقعة الشطرنج الخالدة. إنه من أشد المؤيدين لإنشاء مساحة تشبهك – ولكنها مرتفعة. تجربة هذا التصميم الخالد هي الطريقة المثالية لإضفاء لمسة معتمدة على التصميم الداخلي من Berkus. على الرغم من أن أرضيات الشطرنج ظلت بارزة طوال تاريخ التصميم، إلا أنها استمرت في الارتفاع في شعبيتها. اكتشف لماذا لن يتعب Nate Berkus أبدًا من اتجاه تصميم الأرضيات هذا وكيف يقوم بتغيير النمط ليناسب مالك المنزل الحديث.

يمكن أن يكون اختيار أفضل خيار للأرضيات لمنزلك قرارًا صعبًا – فأرضياتك لها تأثير كبير على تصميمك الداخلي. حتى إذا كنت لا تحب النمط الصارخ باللونين الأبيض والأسود، فهناك طرق يمكنك من خلالها دمج أرضيات رقعة الشطرنج لتناسب أسلوبك الخاص. كشفت شركة Berkus مؤخرًا عن تحول داخلي مذهل يتميز بأرضيات رقعة الشطرنج مع لمسة فريدة من نوعها. يحتوي بهو هذا المنزل، كما يظهر على إنستغرام، على بلاط سيراميك باللونين الأزرق والعاجي. يعد هذا النهج الدقيق لنمط رقعة الشطرنج طريقة رائعة لجعله يعمل من أجل تصميم داخلي أكثر بساطة.