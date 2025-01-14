كيف يغير نجم HGTV Nate Berkus حبه لأرضيات الشطرنج

أحد نجوم سلسلة HGTV الناجحة، “The Nate and Jeremiah Home Project”، Nate Berkus هو معجب منذ فترة طويلة بنمط أرضية رقعة الشطرنج الخالدة. إنه من أشد المؤيدين لإنشاء مساحة تشبهك – ولكنها مرتفعة. تجربة هذا التصميم الخالد هي الطريقة المثالية لإضفاء لمسة معتمدة على التصميم الداخلي من Berkus. على الرغم من أن أرضيات الشطرنج ظلت بارزة طوال تاريخ التصميم، إلا أنها استمرت في الارتفاع في شعبيتها. اكتشف لماذا لن يتعب Nate Berkus أبدًا من اتجاه تصميم الأرضيات هذا وكيف يقوم بتغيير النمط ليناسب مالك المنزل الحديث.
يمكن أن يكون اختيار أفضل خيار للأرضيات لمنزلك قرارًا صعبًا – فأرضياتك لها تأثير كبير على تصميمك الداخلي. حتى إذا كنت لا تحب النمط الصارخ باللونين الأبيض والأسود، فهناك طرق يمكنك من خلالها دمج أرضيات رقعة الشطرنج لتناسب أسلوبك الخاص. كشفت شركة Berkus مؤخرًا عن تحول داخلي مذهل يتميز بأرضيات رقعة الشطرنج مع لمسة فريدة من نوعها. يحتوي بهو هذا المنزل، كما يظهر على إنستغرام، على بلاط سيراميك باللونين الأزرق والعاجي. يعد هذا النهج الدقيق لنمط رقعة الشطرنج طريقة رائعة لجعله يعمل من أجل تصميم داخلي أكثر بساطة.
أفكار تصميم أرضية رقعة الشطرنج المعتمدة من Berkus
نمط رقعة الشطرنج باللونين الأزرق الفاتح والكريمي ليس هو الاتجاه الوحيد الذي يدعمه بيركوس. كما نشر أيضًا العديد من الصور الملهمة للتصميم على حسابه على Instagram والتي تتميز بأرضيات مختلفة وملونة على شكل رقعة الشطرنج. تشتمل إحدى الصور على مدخل رقعة الشطرنج باللونين الأخضر والأسود الناعم مع وضع البلاط بشكل قطري. وهذا يثبت أنه يمكنك تبديل البلاط الأبيض أو الأسود للحصول على مجموعة من الألوان للحصول على لمسة عصرية على هذا التصميم الكلاسيكي.
عندما يتعلق الأمر بتصميم مساحة ذات أرضية رقعة الشطرنج، تعرض التصميمات الداخلية لـ Berkus بعض العناصر الأساسية. كثيرًا ما يضيف مواد ونغمات ترابية لإضفاء لمسة عصرية. تتضمن الصور المنشورة على حسابه على Instagram مفرشًا من الجوت وأضواء معلقة من الخيزران. يوصي بيركوس أيضًا بإضافة لمسة غير متوقعة لتعويض نمط رقعة الشطرنج الكلاسيكي. فكر في قطع مثل أواني الزهور الخرسانية والقطع المنحوتة والأثاث الحديث. في منزله في مدينة نيويورك، استخدم بلاط الشطرنج في المدخل وأضاف ديكورًا هندسيًا معاصرًا لإضفاء لمسة إبداعية.
كيفية تحقيق مظهر رقعة الشطرنج في منزلك
للتوسع في أسلوب Nate Berkus الأنيق في هذا النمط الأنيق، تحتاج إلى تحديد أفضل طريقة للتزيين بأرضيات رقعة الشطرنج التي ستكمل تصميمك الداخلي. على سبيل المثال، يمكنك بسهولة ضبط نمط وظل البلاط ليناسب جمالك. إذا كنت تحب المظهر الكلاسيكي بالأبيض والأسود ولكنك تريد إضافة لمسة خفية، فحاول استبدال اللون الأسود باللون الأزرق الداكن. إذا كان الهدف هو أن تضفي المساحة الخاصة بك الفخامة، ففكر في استبدال بلاط السيراميك من Berkus ببديل رخامي.
إذا كنت تحب مظهر أرضية رقعة الشطرنج باللونين الأزرق والعاجي من Berkus، فيمكنك إعادة إنشائها باستخدام بعض العناصر الأساسية. لتقليد تصميمه، حدد بلاطات أرضية مربعة بألوان ناعمة، أو، للحصول على خيار منخفض التكلفة، جرب بلاط FloorPops Peel and Stick Floor Tiles. ضع في اعتبارك أن بلاط التقشير والعصا لا يعتبر حلاً قابلاً للتطبيق على المدى الطويل. ومع ذلك، فهي طريقة رائعة لتجربة نمط البلاط في المساحة الخاصة بك قبل الالتزام بالتثبيت الكامل. يمكنك أيضًا طلاء الأرضية بنمط رقعة الشطرنج. إذا كنت تعمل بأرضيات خشبية، فاستخدم أداة الصنفرة الكهربائية وحشو الخشب ومادة تمهيدية عالية الجودة قبل وضع الطلاء.