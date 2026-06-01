كيف يقارن بروك بوردي مع 49 لاعبًا يعارضون لاعبي الوسط

اقتصر بروك بوردي على تسع مباريات العام الماضي أثناء تعامله مع إصابة في إصبع قدمه تعرض لها في المباراة الافتتاحية للموسم.

بطريقة أو بأخرى، لا يزال فريق الـ 49 قادرًا على الفوز بـ 12 مباراة بفضل تدخل ماك جونز وتحقيق الاستقرار في الأمور.

ولكن لكي يتمكن فريق 49ers من تحقيق أقصى قدر من موسم 2026، فإنهم يحتاجون إلى لاعب الوسط الأساسي للبقاء في صحة جيدة. إذا كان الأمر كذلك، فإن بوردي يمنح فريقه ميزة في مركز الوسط في أغلب الأحيان.

فيما يلي تصنيف للاعبين الوسطيين المنافسين الذين سيواجههم فريق 49 هذا الموسم والذين نعتقد أنهم يتمتعون بالأفضلية:

1. ماثيو ستافورد، رامز، الأسبوع 1 و14

من الصعب تصديق ذلك، ولكن في عمر 38 عامًا، يلعب ستافورد بعضًا من أفضل مباريات كرة القدم في حياته المهنية. على الأقل، فهو يتحكم بشكل كامل في المركز الأكثر أهمية في الملعب ويسيطر بشكل كامل على الناحية العقلية والجسدية.

ولا يبدو أنه سيتراجع خطوة إلى الوراء في أي وقت قريب.

حافة: الكباش

2. باتريك ماهومز، الرؤساء، الأسبوع 16

ماهوميس يخرج من إصابة خطيرة في أواخر الموسم. يمكن أن يستمر حتى موسم 2026، مما يؤثر على جاهزيته وربما حتى فعاليته. ولكن بحلول الأسبوع 16، وعلى افتراض أنه لا يعاني من أي انتكاسات، فمن المفترض أن يعود إلى قمة مستواه.

حافة: رؤساء

3. جاستن هربرت، شواحن، الأسبوع 15

لقد كان هربرت أحد أفضل خمسة لاعبين في الوسط منذ سنوات حتى الآن، ومع استعادة الشاحن لمباراتيهما الأساسيتين بعد أن غاب كلاهما عن الجزء الأكبر من الموسم الماضي، يجب أن يكون هربرت محميًا بشكل أفضل بكثير مما كان عليه في الموسم الماضي.

وهو يعمل أيضًا مع مساعد 49ers السابق ومدرب فريق Dolphins مايك ماكدانيال، الذي لديه بعض الخطط في الاعتبار لزيادة كفاءة هربرت.

هذا اقتراح مخيف لاتحاد كرة القدم الأميركي.

حافة: شواحن

4. جايدن دانيلز، القادة، الأسبوع السادس

كان دانيلز رائعًا كمبتدئ قبل عامين لكنه عانى من خلال موسم السنة الثانية الذي ابتليت فيه بالإصابات. إذا عاد إلى مستواه، فمن الممكن أن يكون دانيلز بسهولة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في هذه القائمة.

إنه جيد جدًا، وديناميكي، ومهيمن.

ولكن علينا أن نرى أين هو، من حيث الصحة والفعالية، في الأسبوع السادس.

حافة: يدفع

5. داك بريسكوت، رعاة البقر، الأسبوع 10

عندما كان بريسكوت يتمتع بصحة جيدة، كان من بين أفضل 12 لاعبًا إلى أفضل خمسة لاعبين في الوسط طوال حياته المهنية. لكن الإصابات والتدريب وقضايا فريق الدعم كانت دائمًا تقوضه.

خلاصة القول، إنه عدد قليل من الأشخاص الذين يجب التعامل معهم، وسيواجه فريق الـ 49 عملهم الدفاعي.

حافة: يدفع

6. سام دارنولد، سي هوكس، الأسبوع 5 و12

لقد شهد دارنولد انتعاشًا مهنيًا سحريًا وغير مسبوق. يعود الفضل في جزء كبير منه إلى العام الذي قضاه في سان فرانسيسكو لإعادة تعلم كيفية اللعب في الوسط تحت قيادة كايل شاناهان وكلينت كوبياك وبقية طاقم الهجوم في فريق 49ers.

وبلغ كل ذلك ذروته عندما قاد دارنولد فريق سي هوكس إلى بطولة السوبر بول الموسم الماضي.

يعتقد الكثيرون أنه لا يزال لديه مجال للنمو.

حافة: يدفع

7. جالين هيرتس، إيجلز، الأسبوع 17

شعرت بشيء ما العام الماضي في فيلادلفيا فيما يتعلق بكيفية وضع فريق إيجلز لخطط لعبة Hurts. لسبب لا يمكن تفسيره، بدا أنهم قيدوا يديه وفي هذه العملية أزالوا بعضًا من أقوى سماته.

وشمل ذلك ذراعه الكبيرة وساقيه.

هناك حاجة إلى خطة جديدة جديدة. إذا كان الأمر كذلك، فلدى هيرتس فرصة للعودة إلى طبيعته السابقة.

حافة: 49ers

8. بو نيكس، برونكو، الأسبوع 4

ديفيس ويب هو المتصل الجديد في دنفر. من المتوقع أن يكون أكثر عدوانية في ترك نيكس يخسر في وقت مبكر من المباريات مقارنةً بشون بايتون، الذي أفرط في إدارة نيكس خلال الأرباع الثلاثة الأولى فقط ليضطر إلى إطلاق العنان له في الربع الرابع ليفوز بالمباراة.

نحن على وشك معرفة ما إذا كان Nix على مستوى التحدي المتمثل في كونه لاعب وسط شديد الاعتماد أو لاعبًا يحتاج إلى إدارته بعناية.

حافة: 49ers

9. كيرك كوزينز/فرناندو ميندوزا، المغيرون، الأسبوع التاسع

لسنا متأكدين تمامًا من سيكون لاعب الوسط في Raiders في هذه المرحلة من الموسم. من الناحية المثالية، إنه ميندوزا، الذي اختاروه أولاً بشكل عام في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي ويعتقدون أنه يمكن أن يكون لاعب الوسط من عيار الامتياز الذي كانوا يفتقرون إليه منذ عقود.

إذا كان الأمر كذلك، فسيكون من المثير للاهتمام مدى تقدم مندوزا بحلول الأسبوع التاسع.

حافة: 49ers

10. كيلر موراي، الفايكنج، الأسبوع 11

يأمل موراي في إحياء مسيرته المهنية في مينيسوتا تحت قيادة المعلم الهجومي الشهير كيفن أوكونيل. بكل المقاييس، فإن الاختيار العام السابق هو في أفضل وضع في حياته المهنية. هناك موهبة في كل مكان ينظر إليه، بما في ذلك أحد أفضل المتلقيين في اتحاد كرة القدم الأميركي: جاستن جيفرسون.

الآن أصبح على موراي أن يُظهر أنه لم يكن هو المشكلة في أريزونا. لقد كانت قضية الكرادلة.

حافة: 49ers

11. جاكسون دارت، العمالقة، الأسبوع 13

يعتقد العمالقة أن لديهم لاعب الوسط المستقبلي في دارت، وهو الآن في موسمه الثاني بعد اختياره في الجولة الأولى من مسودة العام الماضي.

لكي يقترب ذلك من الحدوث، عليه أن يبقى بصحة جيدة. وهي مسألة عقلية أكثر من أي شيء آخر. يحتاج دارت إلى القضاء على جميع الضربات غير المسؤولة التي يسعى إليها ويمتصها ويلعب كرة قدم أكثر ذكاءً.

ولكن هل سيفعل ذلك؟

حافة: 49ers

12. توا تاغوفيلوا/مايكل بينيكس، الصقور، الأسبوع السابع

يبدو أن بينيكس يتقدم بعد الجراحة التي خضع لها في الركبة في نوفمبر. ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة من يسلم الصقور المفاتيح بينه وبين تاجوفيلوا، الذي يصل إلى أتلانتا قادماً من ميامي، على أمل إعادة مسيرته إلى المسار الصحيح.

في كلتا الحالتين، يبدو الأمر وكأنه وضع وسط متقلب في أتلانتا. واحد يمكن أن يذهب في أي اتجاه، صعودا أو هبوطا.

حافة: 49ers

13. مالك ويليس، الدلافين، الأسبوع 2

يعد ويليس واحدًا من أروع لاعبي الوسط في الدوري عام 2026. في الغالب بسبب عامل المؤامرات. لقد ألقى 89 تمريرة فقط خلال الموسمين الأخيرين في جرين باي، لكنه قام بتعظيمها ببراعة من خلال إكمال أكثر من 78.7٪ من رمياته بثماني نقاط هبوط وبدون اعتراضات.

المشكلة هي أنه لا يحصل على المساعدة في ميامي التي حصل عليها في جرين باي. على الأقل هذا الموسم.

حافة: 49ers

14. جاكوبي بريسيت، الكرادلة، الأسبوعان 3 و18

لا يمكن معرفة من هو لاعب وسط الكاردينالز في عام 2026. يمكن أن يكون بريسيت، أو جاردنر مينشو، أو يمكن أن يكون كارسون بيك.

فقط بيك لديه فرصة لرفع الإبرة. وقد يكون ذلك امتدادًا.

حافة: 49ers