كيف يقارن صندوق الوجبات الخفيفة من Aldi مع الأصلي المبيع؟

في بعض الأحيان ، يبدو اختيار متجر مفضل مثل اختيار طفل مفضل: أنت تقول إنك تحبهم جميعًا على قدم المساواة ، لكن كن صادقًا ، فهناك دائمًا ما يكون قلبك أكثر من البقية. بالنسبة للكثيرين ، يبدو أن ALDI يتسلل إلى أن المكان المفضل لشركة جيدة وللغفون. سواء أكان الأمر يسعدك مذنبًا أو كنت تحب حقًا العثور على إصدارات أفضل من العناصر التي تتجه ، فلا يوجد أن ينكر أن Aldi لديه الكثير لتقدمه. من خدعة رفيق المرحاض الشهير هذا إلى صناديق تخزين جديدة أنيقة ، يمكنك عادة العثور على ما تحتاجه على أرففهم. لذلك ربما لا يكون مفاجئًا أن تكون صناديق الوجبات الخفيفة المرغوبة لها نظير ALDI لجزء صغير من التكلفة. السؤال الأكبر هو دائمًا: هل يمكن أن يصمد إلى إصدار العلامة التجارية الاسم؟ في هذه الحالة ، يبدو أنه على الرغم من الحجم الأصغر ، إلا أن الخداع جيدًا تمامًا مثل الأصل والموازنة الأكثر ملاءمة للميزانية.
إذن ما الذي يمكن أن تتوقعه من إصدار Aldi ، وكيف يقارن بصندوق الوجبات الخفيفة الرسمية؟ السعر هو واحد من أكبر المقارنات. حيث تبلغ تكلفة صناديق الوجبات الخفيفة 34.99 دولارًا على الموقع الرسمي ، فإن Crofton Dupe من Aldi هو 7.99 دولار فقط. يمكنك شراء ثلاثة منها والحصول على سعة تخزين أكثر من إصدار العلامة التجارية للاسم الفردي ، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كان لديك العديد من الأطفال أو أفراد الأسرة الذين تتناولهم وجبة خفيفة. يوجد مربع للوجبات الخفيفة Jr. ، والذي يحتوي على نفس عدد المقصورات مثل العلامة التجارية ALDI ، لكنها لا تزال تزيد عن ضعف السعر – مما يجعل هذا الأخير صفقة أفضل.
يخدم Aldi صفقة
هذا يؤدي إلى الفرق الأكبر بين الاثنين. لا يتميز صندوق الوجبات الخفيفة في Aldi إلا بتسع مقصورات ، في حين أن Box Snackle يحتوي على مساحة لما يصل إلى 12 مقصورة ومقسمات قابلة للإزالة لاختيار حجم أو صغير تريد كل مربع. يمكن أيضًا إخراج الفواصل في صندوق Crofton في Aldi ، ولكن لا يمكن تعديلها. بغض النظر ، على الرغم من وجود عدد أقل من المربعات ، يمكنك شراء صناديق متعددة لاستيعاب المزيد من الوجبات الخفيفة.
أخيرًا ، يستحق أمن أصحابها المقارنة. نظرًا لأنه أكبر ، يحتوي صندوق الوجبات الخفيفة على مقاطعان في المقدمة واثنان على الجانب الذي يحافظ على الطعام في الداخل وفي مكانه. ومع ذلك ، نظرًا لأنه أكثر من شكل مستطيل ، فهذا أمر منطقي لهذا التصميم. صندوق Aldi هو مربع ، لذلك هناك مشبك واحد على كل جانب. يوفر هذا نفس الأمان مثل العلامة التجارية للاسم ، لذا لا داعي للقلق بشأن أي علاج. بشكل عام ، يبدو بالنسبة للسعر ، أن هذا الخداع يستحق بالتأكيد مبادلة العلامة التجارية. ما عليك سوى إضافة هذا إلى مجموعتك من حلول التخزين بأسعار معقولة وتنوعا في Aldi!