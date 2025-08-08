كيف يقارن صندوق الوجبات الخفيفة من Aldi مع الأصلي المبيع؟

في بعض الأحيان ، يبدو اختيار متجر مفضل مثل اختيار طفل مفضل: أنت تقول إنك تحبهم جميعًا على قدم المساواة ، لكن كن صادقًا ، فهناك دائمًا ما يكون قلبك أكثر من البقية. بالنسبة للكثيرين ، يبدو أن ALDI يتسلل إلى أن المكان المفضل لشركة جيدة وللغفون. سواء أكان الأمر يسعدك مذنبًا أو كنت تحب حقًا العثور على إصدارات أفضل من العناصر التي تتجه ، فلا يوجد أن ينكر أن Aldi لديه الكثير لتقدمه. من خدعة رفيق المرحاض الشهير هذا إلى صناديق تخزين جديدة أنيقة ، يمكنك عادة العثور على ما تحتاجه على أرففهم. لذلك ربما لا يكون مفاجئًا أن تكون صناديق الوجبات الخفيفة المرغوبة لها نظير ALDI لجزء صغير من التكلفة. السؤال الأكبر هو دائمًا: هل يمكن أن يصمد إلى إصدار العلامة التجارية الاسم؟ في هذه الحالة ، يبدو أنه على الرغم من الحجم الأصغر ، إلا أن الخداع جيدًا تمامًا مثل الأصل والموازنة الأكثر ملاءمة للميزانية.

إذن ما الذي يمكن أن تتوقعه من إصدار Aldi ، وكيف يقارن بصندوق الوجبات الخفيفة الرسمية؟ السعر هو واحد من أكبر المقارنات. حيث تبلغ تكلفة صناديق الوجبات الخفيفة 34.99 دولارًا على الموقع الرسمي ، فإن Crofton Dupe من Aldi هو 7.99 دولار فقط. يمكنك شراء ثلاثة منها والحصول على سعة تخزين أكثر من إصدار العلامة التجارية للاسم الفردي ، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كان لديك العديد من الأطفال أو أفراد الأسرة الذين تتناولهم وجبة خفيفة. يوجد مربع للوجبات الخفيفة Jr. ، والذي يحتوي على نفس عدد المقصورات مثل العلامة التجارية ALDI ، لكنها لا تزال تزيد عن ضعف السعر – مما يجعل هذا الأخير صفقة أفضل.