كيف يقترب لويس تورينس من دور مرتفع مثل الماسك اليومي لـ Mets

فيلادلفيا-اختار فريق Mets فرانسيسكو ألفاريز إلى حد كبير لأن الاحتمال الأول السابق في هذه الرياضة لم يؤد ، ويعتقد النادي أن يحتاج البالغ من العمر 23 عامًا إلى تقويم نفسه.

لكنهم اختاروا أيضًا ألفاريز لأن لديهم لويس تورينز.

واحدة من أكثر صيادين النسخ الاحتياطي في اللعبة لم تعد عبارة عن صياد احتياطي ، تورنز بالنظر إلى زمام الأمور رسميًا يوم الأحد عندما تم إرسال ألفاريز إلى Triple-A Syracuse.

قصة الشعور بالرضا عن Torrens-اختيار القاعدة 5 قضى جميع موسم 2017 بالكاد يلعب أثناء وجوده في التخصصات مع Padres ، الذي تسلله إلى قائمتهم على الرغم من حقيقة أنه لم يصل إلى كرة مزدوجة حتى الآن ، والتي بدأت مهنة تجول وجدت منزلًا في كوينز-يحمل الآن توقعات حقيقية.

مع وجود هايدن سينجر خلفه ، سيُطلب من تورينس حمل حمولة أثقل.

وقال تورينس من خلال المترجم آلان سوريل بعد خسارته 7-1 أمام فيليز في منتزه المواطنين: “سأستمر في القيام بعملي بالطريقة التي كنت أفعلها”.

كان وقت لعب Torrens قد دفع بالفعل إلى قبل Alvarez بعد عرض قوي العام الماضي-بعد التداول في أواخر مايو الذي ساعده على الهروب من يانكيز المطهر مع Triple-A Scranton/Wilkes-Barre-وهزت قفازه الممتاز وضربه الجيد بما فيه الكفاية.

لقد جعلته ذراع Torrens الدقيقة ووقت النخبة البوب ​​أصعب صياد لسرقة القواعد ضد Torrens ، حيث قام Torrens بإلقاء تسعة من 21 لصوص قاعدة محتملين هذا الموسم.

إنه يحمل سمعة كصاحب قوي للملعب ، وأحب أباريق ميتس رميه. دخل اللعب مع عصر 2.79 الماسك ، الذي احتل المركز الرابع بين الصيادين الذين شاهدوا وقتًا منتظمًا.

قال تورينس عن دفاعه ككل: “هذا شيء كنت أعمل عليه منذ موسم الموسم”. “لكي نكون قادرين على وضعها في ألعاب فعلية ، فإنه شعور جيد. هذا ما نعمل من أجله.”

وقد ضرب ما يكفي.

“في الواقع” ، قال المدير كارلوس ميندوزا في شرح تخفيض ألفاريز ، “استمر لويس في كسب وقت اللعب”.

لقد كان خفافيش تورينس أفضل من المتوسط ​​بالنسبة للماسك ومثيرة للاهتمام.

إنه يضرب فقط .227 بعد ليلة مقابل 3 ليل ، لكنه دخل في اللعب بمتوسط ​​ضرب متوقع .312 ، وهو انعكاس لجريته الأكثر صلابة في حياته المهنية وخطواته في أن يكون أكثر انتقائية في اللوحة. ربما كان سيئ الحظ.

سيكون قادرًا على تراكم حجم عينة أكبر بكثير لمعرفة ما إذا كانت أرقامه التقليدية تصل إلى أرقامه المتقدمة.

سئل تورينس عما إذا كان اللعب كل يوم تقريبًا يمكن أن يكون مفيدًا في تأرجحه.

“نعم ، بالطبع” ، قال باللغة الإسبانية بابتسامة.