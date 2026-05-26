كيف يقول التاريخ أن تجارة طارق سكوبال قد تبدو وكأنها

يجب أن يحدث الكثير في الأسابيع (والأشهر) المقبلة حتى يتم التعامل مع فريق Tigers ace Tarik Skubal قبل الموعد النهائي للتجارة في 3 أغسطس.

1. يجب على سكوبال أن يثبت أنه يتمتع بصحة جيدة. خضع لعملية جراحية في 6 مايو لإزالة جسم مفكك في مرفقه الأيسر. تم إجراء هذا الإجراء باستخدام NanoNeedle Scope 2.0 الجديد نسبيًا، والذي تم تصميمه لتسريع عملية إعادة التأهيل. لقد ألقى Skubal بالفعل ثلاث جلسات.

من الممكن أن يعود للملاعب في يونيو. لكن الخاطبين لسكوبال – وسيكون هناك الكثير – سيحتاجون إلى رؤية بدايات متعددة يكون فيها بصحة جيدة ويبدو مثل سكوبال. لأنه لا يوجد سجل حافل لكيفية استمرار الرامي في العودة إلى اللعب بعد فترة وجيزة من هذا الإصدار من الإجراء.

ضع في اعتبارك أن سكوبال قد أجرى بالفعل عمليتين جراحيتين مهمتين في مرفقه الأيسر – جراحة تومي جون في عام 2017 وإجراء وتر المثنية في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، فهو لاعب حر بعد الموسم. سيكون من الطبيعي أن يحاول تجنب الإفراط في تمديد نفسه بمثل هذا الدفع الكبير الذي من المحتمل أن ينتظره في غير موسمه.