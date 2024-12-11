كيف يقوم كيث وإيفان من شركة Bargain Block بإعادة استخدام فرع شجرة لديكور المنزل بسعر رخيص

يتمتع Keith Bynum وEvan Thomas بموهبة تحويل المنازل المتهدمة إلى مساحات أنيقة، وغالبًا ما يستخدمان تقنيات غير متقنة لتحويل الأشياء التي لا تتوقعها أبدًا – مثل فرع شجرة مهمل – إلى ديكور حصري. في حلقة حديثة من برنامج HGTV الخاص بهم “Bargain Block”، قام الزوجان بذلك عن طريق أخذ فرع كان ينمو ليصبح العقار الأصلي وتحويله إلى إضافة مثالية لإكمال حلم عملائهم بمنزل على طراز الغابة. ومن خلال إنقاذ الغصن وتثبيته في قاعدة حجرية ذات مظهر طبيعي، ابتكروا قطعة تتوافق مع جذور المنزل وتضفي طابعًا حرفيًا فاخرًا.

أحد الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول “Bargain Block” الخاص بـ HGTV هو أنه على الرغم من أن Keith و Evan أصبحا الآن بناة ومصممين رائعين، إلا أنهما بدأا حياتهم المهنية في مجالات غير ذات صلة على الإطلاق. تُظهر رحلتهم أنه حتى لو لم تكن مصممًا خبيرًا، يمكنك صقل مهاراتك وتعلم كيفية إنشاء تصميمات منزلية جميلة. يثبت إبداعهم أن اتباع نهج DIY مع المواد التي تم إنقاذها يمكن أن يمنحك نتائج مذهلة لا يمكنك العثور عليها في المتجر. إذا كنت مصدر إلهام لجلب القليل من الطبيعة إلى الداخل، فإن إعادة استخدام الفروع يمكن أن تضيف الدفء والشخصية إلى مساحتك – كل ما تحتاجه هو القليل من الإبداع.