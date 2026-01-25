كيف يقوم نجوم HGTV بتجميل المساحات الخارجية بالستائر

الكثير منا على دراية بكيفية رفع الستائر للغرفة، أو إضافة لمسة من الفخامة أو بمثابة خدعة إبداعية لجعل المساحة تبدو أكبر. ولكن يمكن للستائر أيضًا أن تُحدث فرقًا كبيرًا في مساحاتنا الخارجية أيضًا. ربما يكون أولئك الذين يقومون بالتمرير بحثًا عن المصممين في غرف المعيشة الخارجية التي ترغب في الجلوس فيها قد صادفوا هذا العنصر الملموس الذي يضيف لمسة أنيقة إلى الفناء الخلفي أو الفناء أو السطح. يستخدم مصممو HGTV الستائر الخارجية بطرق ذكية لإضافة المزيد من الإثارة إلى هذه المساحات، والمساهمة في اللون والحركة والملمس للحصول على تصميم فاخر.
بشكل عام، قد تجد إلهامًا للفناء يعرض ستائر منتفخة مربوطة إلى عريشة خشبية. على الرغم من أن هذه طريقة ممتازة لتجميل مساحة الفناء الخلفي الخاص بك، إلا أنها ليست الطريقة الوحيدة التي يمكن للستائر الخارجية من خلالها تحسين تصميمك. جرب مصممو HGTV بعض الطرق الفريدة لتغيير مخطط التصميم الخارجي باستخدام الستائر الخارجية، سواء كان ذلك يعني اختيار مادة فريدة، أو إضافة ستائر على مجموعات فريدة من الأثاث، أو دمج الستائر الخارجية في المساحات الخارجية خارج الفناء الخلفي. في حين أن بعض النصائح والحيل قد تحتاج إلى شرط أساسي للعريشة الموجودة أو الأقواس الخرسانية المدمجة في الجزء الخارجي لمنزلك، إلا أنه يمكن تحقيق بعضها الآخر باستخدام بعض المواد البسيطة وبعض المعرفة الفنية في الأعمال اليدوية.
ستائر ديفيد برومستاد المكرمية
إذا كنت تبحث عن حلول إبداعية لتجميل ستائرك الخارجية، فقد تخلى David Bromstad، المصمم الداخلي لـ HGTV ومضيف برنامج “My Lottery Dream Home”، عن الستائر الخارجية العادية للحصول على فكرة فريدة في مساحة الفناء: ستائر مصنوعة من مكرامية. في مقطع من HGTV على Instagram، يستخدم Bromstad حبلًا ملونًا مع خيوط وعقد مضفرة لإنشاء ميزة جريئة في الفناء الخلفي. يقول برومستاد: “إنه تركيب فني”. يمكنك استخدام هذه الفكرة كمصدر إلهام لتزيين مساحة الفناء الخاص بك عن طريق إجراء المبادلة أو عن طريق إضافة تفاصيل مكرامية كتراكب على الستائر الخارجية الموجودة.
يمزج Dan Faires بين الأقمشة والمساحات الخضراء
هناك طريقة أخرى لجعل ستائرك الخارجية تبدو أكثر جاذبية وهي مزج الستائر مع المساحات الخضراء. شارك Dan Faires فكرة ذكية (عبر HGTV) لا تعمل فقط على الارتقاء بتصميمك عن طريق إضافة لمسة محبة للحياة ولكنها تضيف أيضًا المزيد من الخصوصية إلى السطح الخلفي أو الفناء. قم بتعليق النباتات في أوعية خارج سكة الستارة مباشرةً لتكوين مساحة خضراء توفر المزيد من الخصوصية عن الجيران عندما تكون الستائر مفتوحة. قد تفكر أيضًا في استخدام نباتات الكروم لتغطية الجزء العلوي من العريشة أو لفها حول الستائر.
عريشة جيمي دوري مع ظلال ستائر مطوية
تم تكليف المضيف التلفزيوني الشهير ومصمم المناظر الطبيعية جيمي دوري باكتشاف طريقة أنيقة لزيادة الظل إلى أقصى حد في مساحة تناول الطعام الخارجية للممثلة Anne Heche (عبر HGTV). والنتيجة هي دوران ذكي على الستائر الخارجية التقليدية. قام Durie بتثبيت ظلال رومانية مطوية على ثلاثة جوانب من العريشة الخارجية لإنشاء طريقة مثالية لضبط الإعداد للخصوصية وحماية الطقس. على الرغم من أنها ليست منتفخة مثل الستائر العادية، إلا أنها يمكن أن تكون بديلاً أكثر متانة وتحجب أشعة الشمس المباشرة بشكل أفضل.
ستائر الشرفة إيرين نابير
سرير نهاري من كريستينا هاك مع ستائر
أولئك الذين يبحثون عن مشاريع DIY ذكية ومبتكرة لتقديمها إلى الفناء الخلفي قد يجدون الإلهام من تركيب السرير النهاري لكريستينا هاك (عبر HGTV). عرضت كريستينا هاك، مصممة ومضيفة برنامج “كريستينا أون ذا كوست”، مساحة صالة مذهلة وغريبة في الهواء الطلق، ربما مستوحاة من تلك التي نراها في المنتجعات الفاخرة. في حين أن الأسرّة النهارية تعكس الفخامة، يمكنك توسيع هذه الفكرة لتشمل مجموعات أخرى من الأثاث الخارجي، مثل الأرائك أو الأقسام، من خلال إنشاء مظلة مع ستائر شفافة متدفقة لتأطير الجوانب، مما يخلق شرنقة من الهدوء.
براين وميكا كلاينشميت عريشة السينما المنزلية مع الستائر
تشع الكابانات والبرجولات المغطاة بالستائر بالفخامة، ولكنها يمكن أن تستفيد من وظائف أكبر. بدلاً من استخدامها فقط كمكان للاستلقاء، عرض برايان وميكا كلاينشميت من برنامج “100 Day Dream Home” على قناة HGTV، صورتهما في كابانا ذات مقاعد متدرجة، مناسبة لليلة مشاهدة فيلم عائلي. قم بتوجيه هيكلك نحو جدار فارغ أو قم بتعليق ورقة بيضاء على السياج، وقم بإخراج جهاز العرض لمشاهدة ماراثونات أفلام صيفية لا تُنسى. تم إنشاء المقاعد المتدرجة عن طريق استخدام الرافعات الخشبية DIYing وإضافة الوسائد وتغطية الكابانا بالستائر التي توفر إحساسًا مريحًا.
يضيف Brian Patrick Flynn دعمًا مستقلاً للستائر
ليس كل شخص لديه الميزانية اللازمة لتثبيت العريشة الخشبية الكاملة. إذا كنت تعاني من ضيق المال ولكنك تريد مظهرًا فاخرًا في مساحة الفناء الخاص بك، فقد شارك Brian Patrick Flynn برنامجًا تعليميًا صغيرًا على HGTV حول كيفية تحقيق أصحاب المنازل لدعم ستارة فاخرة قائمة بذاتها. باستخدام طلاء رباعي، ووعاء زرع كبير، وخرسانة، ونبات، وقضبان ستائر، وألواح ستائر، قام بإنشاء نظام دعم DIY لرفع الستائر. يمكن أن يعمل هذا في فناء غير مغطى، أو شرفة صغيرة، أو سطح، مما يسمح لأصحاب المنازل بتجميل المساحة الخاصة بهم وإنشاء فواصل سهلة الاستخدام دون استنزاف محفظتهم.
مظلة قماشية حديثة قابلة للسحب من تصميم Scott McGillivray
اتخذ سكوت ماكجيليفراي، مضيف “قواعد بيت العطلات،” نهجًا منخفض الصيانة لتصميم الفناء الخلفي والذي تم عرضه على HGTV. مساحة معيشة خارجية جذابة مع عريشة بسيطة تتميز بمظلة قماش قابلة للسحب. تتمثل فائدة المظلة القماشية القابلة للسحب في أنه يمكنك سحبها عند عدم استخدامها للحفاظ على أثاثك وحمايته بشكل أفضل من العناصر. ثم، في الأيام الحارة والمشمسة، اسحب المظلة. كما أنه يخلق ظلًا إضافيًا فوق منطقة الجلوس، ويتناغم بشكل جيد مع الستائر المعلقة.