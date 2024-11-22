كيف يمكنك إعادة تدوير بابك القديم وتحويله إلى سطح عمل جميل

تمتلك الأبواب القديمة إحساسًا بالعمر والسحر الذي لا يوجد غالبًا في عصر الأبواب الأساسية المجوفة الجاهزة. عادة ما تكون مصنوعة من الخشب الصلب، لذا فهي مثالية لجميع أنواع مشاريع إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، حيث يقوم أصحاب الأعمال اليدوية بصنع كل شيء بدءًا من طاولات القهوة المذهلة وحتى أفكار التخزين الذكية بأبواب قديمة. استخدام آخر رائع لهذه القطع القديمة الجميلة هو استخدامها لإنشاء أسطح مذهلة ومبتكرة لأي مساحة تريدها، سواء كانت مطبخًا أو مكتبًا. يمكن لهذا DIY بسهولة إنشاء مساحة تخزين إضافية في المطبخ، أو مناضد العمل في المرآب أو السقيفة، أو مكتب DIY لمكتبك المنزلي.

قد يكون لديك بعض الأبواب القديمة من إعادة التشكيل في منزلك. يمكنك أيضًا العثور عليها في أماكن مثل أسواق السلع المستعملة ومتاجر التحف ومحلات الإنقاذ المعماري. تعد أسواق Craigslist و Facebook أيضًا أماكن رائعة للبحث عن أولئك الذين يريدون تفريغ الأبواب القديمة بسعر رخيص، وأحيانًا مجانًا. تشمل الأصناف الرائعة الأبواب الداخلية الخشبية من المنازل القديمة، أو الأبواب المؤقتة المخصصة للبناء، أو أبواب النار المعدنية ذات النواة الخشبية الصلبة. مع بعض التعديلات، يمكنك تحويل أي باب إلى منضدة مذهلة جميلة بقدر ما هي عملية.