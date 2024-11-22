كيف يمكنك إعادة تدوير بابك القديم وتحويله إلى سطح عمل جميل

تمتلك الأبواب القديمة إحساسًا بالعمر والسحر الذي لا يوجد غالبًا في عصر الأبواب الأساسية المجوفة الجاهزة. عادة ما تكون مصنوعة من الخشب الصلب، لذا فهي مثالية لجميع أنواع مشاريع إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، حيث يقوم أصحاب الأعمال اليدوية بصنع كل شيء بدءًا من طاولات القهوة المذهلة وحتى أفكار التخزين الذكية بأبواب قديمة. استخدام آخر رائع لهذه القطع القديمة الجميلة هو استخدامها لإنشاء أسطح مذهلة ومبتكرة لأي مساحة تريدها، سواء كانت مطبخًا أو مكتبًا. يمكن لهذا DIY بسهولة إنشاء مساحة تخزين إضافية في المطبخ، أو مناضد العمل في المرآب أو السقيفة، أو مكتب DIY لمكتبك المنزلي.
قد يكون لديك بعض الأبواب القديمة من إعادة التشكيل في منزلك. يمكنك أيضًا العثور عليها في أماكن مثل أسواق السلع المستعملة ومتاجر التحف ومحلات الإنقاذ المعماري. تعد أسواق Craigslist و Facebook أيضًا أماكن رائعة للبحث عن أولئك الذين يريدون تفريغ الأبواب القديمة بسعر رخيص، وأحيانًا مجانًا. تشمل الأصناف الرائعة الأبواب الداخلية الخشبية من المنازل القديمة، أو الأبواب المؤقتة المخصصة للبناء، أو أبواب النار المعدنية ذات النواة الخشبية الصلبة. مع بعض التعديلات، يمكنك تحويل أي باب إلى منضدة مذهلة جميلة بقدر ما هي عملية.
تحويل الباب القديم إلى كونترتوب
يمكنك استخدام العديد من الطرق المختلفة لإنشاء عداد من باب قديم. ابدأ بإزالة الأجهزة والمفصلات. يمنحك هذا فرصة لترقية اللمسة النهائية عن طريق الصنفرة أو التلوين أو إضافة طبقات قليلة من الطلاء لتتناسب مع ديكورك. يمكنك ملء العيوب وثقوب المسامير، أو ترك بعضها كما هو، مثل فتحة مقبض الباب، وهو أمر مفيد لتشغيل الأسلاك بسهولة عبر سطح العمل. هذه أيضًا فرصة رائعة لملء أي شقوق أو فتحات أو عيوب قبل وضع طبقة الطلاء أو أي نوع آخر من اللمسات النهائية.
تتميز العديد من هذه الأبواب القديمة بالنحت والتطعيمات والألواح الغائرة أو المرتفعة. يمكنك تسليط الضوء عليها كجزء من تصميم العداد الخاص بك، أو إضافة خشب إضافي لإنشاء سطح مستو. بالنسبة للعدادات الموجودة في المطبخ أو مساحة البار، يمكنك أيضًا إضافة لوح زجاجي إلى الأعلى لإنشاء سطح مستو. للحصول على طاولة أضيق، استخدم جانبًا واحدًا من مجموعة الأبواب ثنائية الطي أو الأبواب المغلقة، أو يمكنك بسهولة قطع باب كامل الحجم إلى العرض والطول المطلوبين.
أفكار أخرى لعدادات الأبواب العتيقة
بالنسبة إلى هذا DIY، يمكنك أيضًا إضافة باب قديم مقطوع حسب الحجم فوق مجموعة موجودة من الخزانات أو بناء سطح جديد باستخدام الباب كإطار. أضف إطارًا بسيطًا من ألواح مقاس 2 × 2 قدم أو 2 × 4 أقدام مرفقة بأقواس على شكل حرف L لإنشاء عداد ضيق يمكنك من خلاله إضافة أنواع أخرى من الأرفف، مثل الكروم المعدني أو الصناديق والسلال البلاستيكية إلى مساحة مغطاة بستائر أسفلها. يمكنك أيضًا تركيب الأبواب بمفصلات على الحائط واستخدام الأرجل القابلة للطي أو كابلات/سلاسل التعليق للحصول على طاولة ضيقة رائعة تختفي عندما تريد ذلك. للحصول على طاولة بار رائعة، استخدم مجموعة من أبواب النار المصنوعة من الخشب الصلب وقم بإعادة تدوير المعدن الخارجي للجزء الأمامي من البار.
من أجل عمل DIY سهل بدون بناء، يعد الباب المحطم بمثابة طاولة عمل رائعة وبسيطة عند وضعه فوق منشارين. يمكن أيضًا استخدام الأبواب القديمة لإنشاء منضدة قابلة للطي لغسيل الملابس مع سلتي غسيل مستقلتين أو مكاتب صغيرة موضوعة أسفلها لتوفير الارتفاع المثالي للعمل. يمكنك حتى وضعها فوق الغسالة والمجفف إذا كانت بنفس الارتفاع.