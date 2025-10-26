كيف يمكنك معرفة ما إذا كان نوع منزلك معرضًا لخطر الأضرار الناجمة عن الزلازل

تهدد الزلازل المنازل في جميع أنحاء البلاد، ولكن بشكل خاص على الساحل الغربي على طول خط صدع سان أندرياس. يمكن للزلازل الكبرى أن تدمر المنازل، ولكن حتى الزلازل الصغيرة يمكن أن تكسر الأساسات. قد لا تلاحظ حتى أن مؤسستك قد انكسرت حتى تلاحظ تلفًا بسبب المياه ونمو العفن والنوافذ المنحرفة. في بعض الحالات الأكثر تقدمًا، يمكن أن تنفصل الجدران، مما يسبب خطرًا مباشرًا على السلامة. يجب أن يتمتع المنزل بإطار مرن يمكنه استيعاب التحولات الأفقية، لكن الكثيرين لا يفعلون ذلك، حتى في الولايات ذات التردد العالي مثل كاليفورنيا وأوريجون.

من المهم أن يكون لديك فكرة جيدة عما إذا كان منزلك مجهزًا لتحمل الزلزال. بمجرد معرفة المخاطر، يمكنك الاستعداد لهذه الأحداث الطبيعية عن طريق حماية منزلك من الزلازل وإيجاد خطة التأمين المناسبة. إن فهم التحديات التي تواجه نوع منزلك يمكن أن يساعد أيضًا في الإشارة إلى أفضل الطرق لتحديث منزلك ضد الزلازل. يجب عليك البحث عن السلامة الهيكلية لتصميم أساس منزلك، ولكن من الأفضل عادة طلب المساعدة المهنية لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى تحديث.