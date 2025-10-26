كيف يمكنك معرفة ما إذا كان نوع منزلك معرضًا لخطر الأضرار الناجمة عن الزلازل

تهدد الزلازل المنازل في جميع أنحاء البلاد، ولكن بشكل خاص على الساحل الغربي على طول خط صدع سان أندرياس. يمكن للزلازل الكبرى أن تدمر المنازل، ولكن حتى الزلازل الصغيرة يمكن أن تكسر الأساسات. قد لا تلاحظ حتى أن مؤسستك قد انكسرت حتى تلاحظ تلفًا بسبب المياه ونمو العفن والنوافذ المنحرفة. في بعض الحالات الأكثر تقدمًا، يمكن أن تنفصل الجدران، مما يسبب خطرًا مباشرًا على السلامة. يجب أن يتمتع المنزل بإطار مرن يمكنه استيعاب التحولات الأفقية، لكن الكثيرين لا يفعلون ذلك، حتى في الولايات ذات التردد العالي مثل كاليفورنيا وأوريجون.
من المهم أن يكون لديك فكرة جيدة عما إذا كان منزلك مجهزًا لتحمل الزلزال. بمجرد معرفة المخاطر، يمكنك الاستعداد لهذه الأحداث الطبيعية عن طريق حماية منزلك من الزلازل وإيجاد خطة التأمين المناسبة. إن فهم التحديات التي تواجه نوع منزلك يمكن أن يساعد أيضًا في الإشارة إلى أفضل الطرق لتحديث منزلك ضد الزلازل. يجب عليك البحث عن السلامة الهيكلية لتصميم أساس منزلك، ولكن من الأفضل عادة طلب المساعدة المهنية لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى تحديث.
إنشاءات الجدار الجذعي والجدار المشلول
تعد إنشاءات “الجدار الجذعي” و”الجدار المشلول” شائعة في العديد من التصميمات الكلاسيكية ذات الإطارات الخشبية والأساسات الخرسانية. إنهم معرضون للخطر لأن إطارهم الخشبي يمكن أن ينزلق من أساساتهم الخرسانية. يحتاج المقاول إلى تثبيت جدران هذه الأنواع من المنازل على أساساتها. تقدم هيئة زلازل كاليفورنيا منحا بقيمة 3000 دولار لإجراء التعديلات التحديثية لبعض أصحاب المنازل، ولكن بشكل عام، تكلف وظائف التعديل التحديثي حوالي 6000 دولار.
منازل ما بعد والرصيف
يمكن أن تهتز منازل ما بعد الرصيف، والتي تدعمها أعمدة خشبية، وتنهار أحيانًا أثناء وقوع الزلزال. إن عدم وجود أساس محيطي خرساني يعني أن المنزل ربما يتمتع بقدر أقل من الاستقرار. قد لا يكون المنزل متصلاً بشكل كافٍ بالأساس الذي يدعمه. في هذه الحالة، يمكن للمنزل أن يتغير من أساسه أو حتى ينفصل تمامًا. يجب أن يكون المهندس المعماري أو المهندس المرخص قادرًا على إخبارك ما إذا كانت البراغي والأقواس يمكنها حماية المنزل.
منازل التلال
هناك مخاطر العيش في منازل على سفوح التلال، والتي تدعمها أعمدة أو أعمدة. يمكن أن تنزلق المنازل المحصنة بشكل غير صحيح على جانب التل وتنفصل عن أساساتها. عندما يحدث هذا، غالبًا ما ينهار الهيكل على نفسه. وبصرف النظر عن الزلازل، يمكن أن تؤدي الانهيارات الأرضية أيضًا إلى تعريض المنازل الواقعة على سفوح التلال للخطر. يمكن للجدران الاستنادية وأنظمة الصرف القوية أن تحمي هذه المنازل من الانهيارات الأرضية.
المنازل المصنعة
تم تجهيز العديد من المنازل المصنعة في كاليفورنيا بشكل خاص بسبب القوانين التي تم إقرارها بعد زلزال نورثريدج عام 1994. ومع ذلك، أظهرت الأحداث الزلزالية الأخيرة أن بعض المنازل المصنعة لم يتم تدعيمها بشكل كافٍ أو لم يتم تدعيمها على الإطلاق. وهذا يؤدي إلى انزلاق بعض المنازل المصنعة عن دعاماتها أثناء الزلازل. يجب أن تمنع البراغي التي تربط المنزل بدعاماته المنزل من التعرض للضرر.
منازل ذات قصة ناعمة
يمكن أن يكون عدم الاستقرار الهيكلي مشكلة في المنازل “ذات الطوابق الناعمة”، والتي تحتوي على غرفة فوق مرآب ملحق. غالبًا ما يكون الطابق الأول في العديد من المنازل ذات الطوابق الناعمة أضعف لأن فتحة باب الجراج تفشل في توفير الدعم الهيكلي. إن المنازل ذات الطوابق الناعمة التي تم بناؤها قبل عام 2000 معرضة بشكل خاص لخطر الانهيار لأن اللوائح لم تكن صارمة في ذلك الوقت. توفر ولاية كاليفورنيا المنح التحديثية لهذا النوع من المنازل. بالنسبة لهذه التعديلات التحديثية، عادة ما يضع المقاولون شعاعًا إضافيًا فوق باب المرآب ويثبتون المنزل بالأساس.
منازل بنيت قبل عام 1980
تحذر هيئة الزلازل في كاليفورنيا (CEA) من أن المنازل التي تم بناؤها قبل عام 1980 تكون أكثر عرضة للزلازل بشكل عام. العديد من هذه المنازل غير مثبتة بأساساتها، لذا فهي أكثر عرضة للانزلاق في حالة وقوع زلزال. كانت قوانين البناء أيضًا فضفاضة في ذلك الوقت، وبالتالي فإن المنازل في ذلك الوقت غالبًا ما تكون أقل استقرارًا وحتى معرضة لخطر الانهيار في بعض الحالات. تقدم CEA سياسة خصم على التعديل التحديثي للمنازل التي تم بناؤها قبل عام 1980.
المنازل التي تحيط بها المخاطر
هناك العديد من الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها إذا كنت تعيش في منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع. من الحكمة قطع الأشجار أو الأطراف الميتة التي قد تسقط على منزلك. تحتاج بعض أغطية الشرفة إلى التعزيز حتى لا تنفصل عن المنزل أيضًا. يجب تثبيت أي أجهزة ثقيلة على الجدران. هناك بعض الأساسيات التي يجب الاحتفاظ بها في المنزل في حالة الإخلاء في حالات الطوارئ، مثل المياه المعبأة في زجاجات والشاش.
خطوط الغاز القديمة
ما يقرب من واحد من كل أربعة حرائق بعد الزلازل يحدث بسبب تسرب الغاز الطبيعي. يمكنك التخفيف من خطر تسرب الغاز عن طريق تركيب وصلات أنابيب مرنة وتأمين أي أجهزة غاز. يجب عليك تثبيت جميع سخانات المياه والمواقد والأفران والأفران والمجففات على جدرانها للمساعدة في منع حدوث تسرب. تأكد أيضًا من أنك تعرف مكان وجود عداد الغاز وصمام الإغلاق في الممتلكات الخاصة بك، وكن جاهزًا باستخدام مفتاح ربط لإغلاق الغاز إذا لزم الأمر.
منزل مبني على الرمال السائبة
إذا كنت تعيش في منطقة ذات تربة رملية، فقد يكون تسييل التربة مشكلة كبيرة بالنسبة للسلامة الهيكلية لمنزلك، خاصة في الأجزاء النشطة زلزاليًا في البلاد. سوف تشبع المياه التربة الحبيبية وتؤدي إلى تفككها حول أساسات المنازل، وعندما يضرب الزلزال، يمكن أن تتدفق الرمال إلى سائل، وسوف تنزلق المنازل إلى أسفل التل أيضًا. أحد الأمثلة الشهيرة على هذا النوع من الكوارث الطبيعية كان زلزال لوما بريتا عام 1989، والذي أودى بحياة 63 من سكان منطقة الخليج. يمكن لأنظمة الصرف المناسبة أن تمنع حدوث هذه الانهيارات الطينية.
حدوث تشققات في الأساسات أو الجدران أو المداخن
إذا كنت تعيش في منزل معرض جغرافيًا للزلازل، فإن الشقوق الموجودة في البناء تكشف عن الضعف الهيكلي. لا تضيع وقتك في القلق بشأن الشقوق الموجودة في السقف أو الجدران — قبل أن يتفاقم الضرر، قم بفحصها وربما تعديلها وتعديلها. لا تعني الشقوق في الجدران أو المداخن أو الأساسات بالضرورة أن منزلك على وشك الانهيار، ولكن من الأفضل أن تكون آمنًا. بعد وقوع الزلزال، قد تلاحظ أيضًا عدم محاذاة النوافذ وإطارات الأبواب. يجب معالجة أي من هذه العلامات في أسرع وقت ممكن.