كيف يمكن أن يتناسب طارق سكوبال مع أولويات المواعيد النهائية التجارية لليانكيز؟

رياضة
كيف يمكن أن يتناسب طارق سكوبال مع أولويات المواعيد النهائية التجارية لليانكيز؟

ومن المقرر أن يلعب طارق سكوبال ضد كام شليتلر ويانكيز في ذا برونكس يوم الثلاثاء.

من المقرر أن يكون الفائز بجائزة الدوري الأمريكي Cy Young المتتالي هو جائزة الموعد النهائي للتجارة مع اقتراب وكالته المجانية وانهيار موسم النمور، وكانت هناك اقتراحات بأن يانكيز يجب أن يحاولوا جعله مقلمًا.

غاب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عن الوقت في وقت سابق من هذا الموسم بسبب جراحة في المرفق وقد لعب بشكل جيد (3.32 عصرًا، 66 ضربة في 59⅔ جولة)، إن لم يكن يرقى إلى مستوى معاييره الأخرى. ويعتبر فريق يانكيز واحدًا من أفضل الدورات في لعبة البيسبول.

فهل يحتاجون حقًا إلى إبريق آخر؟

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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