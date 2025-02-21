كيف يمكن لاستيراد يانكيز تحت الرادار أن يرفع سقف ميتس

ميناء شارع. لوسي – أضاف فريق Mets موقعًا جديدًا إلى طاقم التدريب هذا الشتاء ، حيث استأجرت Desi Druschel كمدرب مساعد للفريق. كان Druschel سابقًا في نفس الوظيفة لـ The Yankees ، حيث اكتسب معرفة مع مدير Mets Carlos Mendoza ، وهو مدرب سابق في برونكس.

لدى Druschel ، 49 عامًا ، خلفية تدريب جماعية واسعة ، والتي ينسب إليها لفهمه للتكنولوجيا المستخدمة للمساعدة في تحسين الأباريق. تحدث Druschel ، الذي يعمل تحت إشراف مدرب النصب جيريمي هيفنر ، إلى Post Sports+ هذا الأسبوع حول وظيفته الجديدة وما يأمل في إنجازه مع Mets.

NYP: من كان الشخص الأكثر مسؤولية عن الوصول إليك إلى Mets؟

DD: لدي عدة جهات اتصال هنا. من الواضح ، مندي كشخص عملت معه ، وإريك جاجرز ، وهو مدير التنمية ، دربته في الكلية (في ولاية أيوا). أعرف (مدرب الثيران) خوسيه روزادو من يانكيز. لدي العديد من الأشخاص الذين أعرفهم هنا ، لذلك لا أعرف أن هناك شخص واحد بالضرورة.