كيف يمكن لتناوب المحاصيل أن يساعدك على إعادة استخدام التربة في القدر بشكل فعال

يمكن أن يستهلك غرس التربة جزءًا من ميزانية البستنة، خاصة إذا كنت بحاجة إلى الكثير منها. إذا اتبعت النهج الصحيح، فإن إعادة استخدام تربة العام الماضي يمكن أن تزيد من أموالك وتنتج خضروات لذيذة. إحدى الممارسات السهلة لحدائق حاويات الخضروات هي تدوير محاصيلك كما تفعل في المزرعة. يختلف استخراج المغذيات من نوع نباتي إلى آخر. من خلال زراعة نوع مختلف من النباتات عن العام الماضي، فإنك تساعد التربة المعاد استخدامها على الحصول على مستويات صحية من النيتروجين والفوسفور والمواد المغذية الأخرى.

قبل زراعة أي شيء، تأكد من أن تربة التأصيص القديمة الخاصة بك في حالة جيدة. إذا لم يتجاوز السنتين ولم يكن متعفنًا، فقد يكون مرشحًا جيدًا لإعادة الاستخدام. يظهر العفن أحيانًا على شكل مناطق بيضاء في خليط التأصيص. إذا رأيت علامة التحذير هذه، فلا تعيد استخدام التربة في حديقة الحاويات. بدلًا من ذلك، قم بإضافته إلى كومة السماد أو التربة الموجودة في الأرض. ثم قم بتحريك التربة لتفكيكها ودمج الهواء وابحث عن المشكلات الأخرى. تأكد من أن تربة التأصيص الخاصة بك لم تتصلب أو تصدر عنها رائحة كريهة أو تجتذب الحشرات الضارة بالنبات. قم أيضًا بتفتيت الكتل وإزالة الجذور والأوراق الضالة.

قد ترغب أيضًا في معرفة متى يجب عليك تعقيم تربة التأصيص وكيفية القيام بذلك بشكل صحيح للقضاء على مسببات الأمراض المحتملة. يمكنك تعقيم تربتك ببيروكسيد الهيدروجين أو بوضعه في كيس بلاستيكي أسود محكم الغلق وتركه في الشمس لمدة أربعة إلى ستة أسابيع. بعد هذه الخطوة، يمكنك الانتقال إلى مرحلة الزراعة لدورة المحاصيل.