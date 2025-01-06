كيف يمكن لتناوب المحاصيل أن يساعدك على إعادة استخدام التربة في القدر بشكل فعال

يمكن أن يستهلك غرس التربة جزءًا من ميزانية البستنة، خاصة إذا كنت بحاجة إلى الكثير منها. إذا اتبعت النهج الصحيح، فإن إعادة استخدام تربة العام الماضي يمكن أن تزيد من أموالك وتنتج خضروات لذيذة. إحدى الممارسات السهلة لحدائق حاويات الخضروات هي تدوير محاصيلك كما تفعل في المزرعة. يختلف استخراج المغذيات من نوع نباتي إلى آخر. من خلال زراعة نوع مختلف من النباتات عن العام الماضي، فإنك تساعد التربة المعاد استخدامها على الحصول على مستويات صحية من النيتروجين والفوسفور والمواد المغذية الأخرى.
قبل زراعة أي شيء، تأكد من أن تربة التأصيص القديمة الخاصة بك في حالة جيدة. إذا لم يتجاوز السنتين ولم يكن متعفنًا، فقد يكون مرشحًا جيدًا لإعادة الاستخدام. يظهر العفن أحيانًا على شكل مناطق بيضاء في خليط التأصيص. إذا رأيت علامة التحذير هذه، فلا تعيد استخدام التربة في حديقة الحاويات. بدلًا من ذلك، قم بإضافته إلى كومة السماد أو التربة الموجودة في الأرض. ثم قم بتحريك التربة لتفكيكها ودمج الهواء وابحث عن المشكلات الأخرى. تأكد من أن تربة التأصيص الخاصة بك لم تتصلب أو تصدر عنها رائحة كريهة أو تجتذب الحشرات الضارة بالنبات. قم أيضًا بتفتيت الكتل وإزالة الجذور والأوراق الضالة.
قد ترغب أيضًا في معرفة متى يجب عليك تعقيم تربة التأصيص وكيفية القيام بذلك بشكل صحيح للقضاء على مسببات الأمراض المحتملة. يمكنك تعقيم تربتك ببيروكسيد الهيدروجين أو بوضعه في كيس بلاستيكي أسود محكم الغلق وتركه في الشمس لمدة أربعة إلى ستة أسابيع. بعد هذه الخطوة، يمكنك الانتقال إلى مرحلة الزراعة لدورة المحاصيل.
اختيار النباتات التي تعزز توازن العناصر الغذائية في التربة الخاصة بك
عند تحديد ما ستزرعه بعد ذلك في تربة التأصيص المُعاد استخدامها، ضع في اعتبارك نباتات الخضروات المرتبطة ببعضها البعض وأيها تستمد أكبر قدر من العناصر الغذائية من التربة. تستخرج المغذيات الثقيلة مثل الخيار والطماطم كميات كبيرة من العناصر الغذائية، بينما يستخرج الفجل والمغذيات الخفيفة الأخرى كميات صغيرة. تحتاج بعض النباتات إلى الكثير من العناصر الغذائية المحددة. على سبيل المثال، تحتاج نباتات الطماطم إلى كمية وافرة من الكالسيوم في التربة. بدونها، من المحتمل أن يصابوا بتعفن نهاية الزهرة.
حاول ألا تزرع مغذيات ثقيلة في نفس التربة من سنة إلى أخرى. ضع في اعتبارك أيضًا التسميد لتجديد العناصر الغذائية التي ربما استخدمتها نباتات العام الماضي. ابحث عن النباتات التي تخطط لزراعتها لمعرفة نوع الأسمدة التي تحتاجها. إذا لم تكن متأكدًا من محتوى العناصر الغذائية في تربتك، فقد يكون الوقت مناسبًا لتجربة سماد 13-13-13 في حديقتك. يمكنك أيضًا الاستفادة من مزج التربة المعاد استخدامها مع تربة تأصيص جديدة أو الجير المعزز لدرجة الحموضة، خاصة إذا كانت نباتاتك الجديدة تفضل الظروف القلوية. تحتوي معظم خلطات الأصيص على طحالب الخث، مما يزيد من حموضة التربة، خاصة عندما تتحلل.
بالإضافة إلى تدوير المغذيات الثقيلة والخفيفة إلى المتوسطة، تجنب زراعة نباتات من نفس العائلة في نفس التربة لمدة عامين متتاليين. على سبيل المثال، إذا قمت بزراعة البروكلي آخر مرة، وهو أحد أفراد عائلة البراسيكا، فلا تزرع الكرنب أو الكرنب في التربة المعاد استخدامها هذا العام. عادة ما يكون للنباتات ذات الصلة الوثيقة احتياجات غذائية مماثلة. كما أنها تميل إلى أن تكون عرضة للعديد من نفس الآفات والأمراض. من خلال اختيار نبات غير ذي صلة، فإنك تثبط أيضًا مشاكل مثل حشرة القرع ولفحة الطماطم.