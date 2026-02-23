كيف يمكن لعلاقة الفجوة العمرية بين دونالد ترامب وزوجته ميلانيا أن تؤثر على متوسط ​​عمره المتوقع

إن الفارق العمري بين الرئيس دونالد ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب يزيد عن عقدين من الزمن، وهو ما قد يكون، وفقا للعلماء، خبرا جيدا لصحة الرئيس، خاصة إذا كان يريد الاستمتاع بحياة لطيفة وطويلة (على الرغم من أن موظفيه يشعرون بالقلق من أن عادات ترامب غير الصحية قد تقلل من طول عمره). وجدت دراسة نشرت عام 2010 في مجلة Demography أن وجود زوجة أصغر سنا كان مرتبطا بطول عمر الزوج، ربما بسبب الآثار الاجتماعية والعاطفية الإيجابية التي تنبع من وجود زوجة أصغر سنا. وفقًا للمؤلفين، قد يكون السبب أيضًا هو أن الشريك الأصغر يمكن أن يتولى دور مقدم الرعاية مع تقدم العمر. وفيما يتعلق بمدى تأثير ذلك على المخاطر، لاحظوا أنه عندما كان الرجل أكبر من المرأة بـ 15 عامًا، كان لدى الرجال فرصة أقل للوفاة بنسبة 4٪ مقارنة بالرجال الآخرين.

من ناحية أخرى، قد لا يكون وجود زوج أكبر سنًا مفيدًا لميلانيا ترامب، على الأقل وفقًا لهذه الدراسة. كانت النساء أقل عرضة للوفاة عندما كان أزواجهن في نفس عمرهن.