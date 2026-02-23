كيف يمكن لعلاقة الفجوة العمرية بين دونالد ترامب وزوجته ميلانيا أن تؤثر على متوسط ​​عمره المتوقع

إن الفارق العمري بين الرئيس دونالد ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب يزيد عن عقدين من الزمن، وهو ما قد يكون، وفقا للعلماء، خبرا جيدا لصحة الرئيس، خاصة إذا كان يريد الاستمتاع بحياة لطيفة وطويلة (على الرغم من أن موظفيه يشعرون بالقلق من أن عادات ترامب غير الصحية قد تقلل من طول عمره). وجدت دراسة نشرت عام 2010 في مجلة Demography أن وجود زوجة أصغر سنا كان مرتبطا بطول عمر الزوج، ربما بسبب الآثار الاجتماعية والعاطفية الإيجابية التي تنبع من وجود زوجة أصغر سنا. وفقًا للمؤلفين، قد يكون السبب أيضًا هو أن الشريك الأصغر يمكن أن يتولى دور مقدم الرعاية مع تقدم العمر. وفيما يتعلق بمدى تأثير ذلك على المخاطر، لاحظوا أنه عندما كان الرجل أكبر من المرأة بـ 15 عامًا، كان لدى الرجال فرصة أقل للوفاة بنسبة 4٪ مقارنة بالرجال الآخرين.
من ناحية أخرى، قد لا يكون وجود زوج أكبر سنًا مفيدًا لميلانيا ترامب، على الأقل وفقًا لهذه الدراسة. كانت النساء أقل عرضة للوفاة عندما كان أزواجهن في نفس عمرهن.
إن علاقة الفجوة العمرية بين دونالد وميلانيا ترامب لها فوائد مختلطة بالنسبة لميلانيا
وجدت دراسة أجريت عام 2010 أن النساء قللن من طول العمر، سواء عندما كان لديهن زوج أصغر سنا بكثير أو عندما كان زوجهن أكبر سنا بكثير، كما في حالة زواج ميلانيا من الرئيس. تم تحديد عدة أسباب محتملة لهذا التناقض. على سبيل المثال، قد يكون العمل كمقدمة رعاية لزوج أكبر سنًا أمرًا مرهقًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك خلل في توازن القوى مما يجعل المرأة تشعر بأن عليها أن تظل شابة في المظهر.
ومع ذلك، ليست كل الأخبار سيئة بالنسبة لميلانيا. وجدت دراسة نشرت عام 2025 في مجلة العلاج الجنسي والعلاقات أن الشريك الأصغر يميل إلى أن يكون أكثر سعادة في العلاقة لأنه يرى أنها تتمتع باستقرار مالي أكبر مما لو كان مع رجل أصغر سنا.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المتزوجين بشكل عام يميلون إلى العيش لفترة أطول من نظرائهم غير المتزوجين. في دراسة أجريت عام 2020 في SSM – صحة السكان، وجد أنه في سن 65، يمكن للمرأة المتزوجة أن تتوقع أن تعيش حوالي 1.5 سنة أطول من النساء غير المتزوجات بينما تتمتع أيضًا بسنتين إضافيتين من الصحة الجيدة. وبالنسبة للرجال المتزوجين، كانت هذه الأرقام 2.2 و2.4 سنة على التوالي. هذه أخبار جيدة لأي شخص يبحث عن طرق لتعزيز طول العمر.