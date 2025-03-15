كيف يمكن لفة ورق تواليت فارغ أن تساعد في تنظيم غرفة الحرفية الخاصة بك

تعني غرفة الحرفية الفوضوية أنك قد تقضي وقتًا أطول في الاختلاف من خلال أكوام غير منظمة لتحديد المواد التي تحتاجها من إكمال الحرف في قائمة المهام الخاصة بك بالفعل. لا تحتاج إلى شراء منظمين باهظ الثمن لحل هذه المشكلة. في الواقع ، يمكنك استخدام لفة ورق تواليت فارغة للمساعدة في تنظيم غرفة الحرفية الخاصة بك. ما عليك سوى تزيين اللف والغراء قطعتين دائريتين من الورق المقوى على أي من الجانبين لإنشاء التخزين المؤقت لعقد الغزل أو الخيط أو الشريط. على الرغم من أن اختراق منظمة الغرفة الحرفية قد يبدو غريباً بعض الشيء ، إلا أنه بديل بسيط وبأسعار معقولة يستحق النظر فيه.

هذا DIY سهل للغاية بحيث قد ترغب في إنشاء بقعة لفة ورق التواليت متعددة لتخزين أي سلسلة أو شريط زائد لديك. يمكنك جعل هذا المشروع واضحًا أو معقدًا كما تريد. إذا كنت تدور حول جاذبية جمالية وتفاصيل صغيرة ، فيمكنك تغطية قطع الورق المقوى مع ورق أو طلاء مزخرف. أضف تفاصيل زخرفية عن طريق لصق المجوهرات الحرفية أو الخرز على قطعة من الورق المقوى الدائرية التي ستجلس فوق التخزين المؤقت. خلاف ذلك ، اترك عادية التخزين المؤقت إذا كنت تفضل تقليل عدد الخطوات اللازمة لإكمال هذا DIY الذي سيساعدك على رفض غرفة الحرفية الخاصة بك.