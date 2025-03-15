كيف يمكن لفة ورق تواليت فارغ أن تساعد في تنظيم غرفة الحرفية الخاصة بك

تعني غرفة الحرفية الفوضوية أنك قد تقضي وقتًا أطول في الاختلاف من خلال أكوام غير منظمة لتحديد المواد التي تحتاجها من إكمال الحرف في قائمة المهام الخاصة بك بالفعل. لا تحتاج إلى شراء منظمين باهظ الثمن لحل هذه المشكلة. في الواقع ، يمكنك استخدام لفة ورق تواليت فارغة للمساعدة في تنظيم غرفة الحرفية الخاصة بك. ما عليك سوى تزيين اللف والغراء قطعتين دائريتين من الورق المقوى على أي من الجانبين لإنشاء التخزين المؤقت لعقد الغزل أو الخيط أو الشريط. على الرغم من أن اختراق منظمة الغرفة الحرفية قد يبدو غريباً بعض الشيء ، إلا أنه بديل بسيط وبأسعار معقولة يستحق النظر فيه.
هذا DIY سهل للغاية بحيث قد ترغب في إنشاء بقعة لفة ورق التواليت متعددة لتخزين أي سلسلة أو شريط زائد لديك. يمكنك جعل هذا المشروع واضحًا أو معقدًا كما تريد. إذا كنت تدور حول جاذبية جمالية وتفاصيل صغيرة ، فيمكنك تغطية قطع الورق المقوى مع ورق أو طلاء مزخرف. أضف تفاصيل زخرفية عن طريق لصق المجوهرات الحرفية أو الخرز على قطعة من الورق المقوى الدائرية التي ستجلس فوق التخزين المؤقت. خلاف ذلك ، اترك عادية التخزين المؤقت إذا كنت تفضل تقليل عدد الخطوات اللازمة لإكمال هذا DIY الذي سيساعدك على رفض غرفة الحرفية الخاصة بك.
كيفية تحويل ورق التواليت إلى بكرة التخزين المؤقت
https://www.youtube.com/watch؟v=-sguc7m47tm
لتحويل لفة ورق تواليت فارغة إلى بكرة ، ابدأ بقطع دائرتين من نفس الحجم من قطعة من الورق المقوى الأكبر. يمكنك استخدام قلم رصاص متصل ببوصلة لرسم دائرة مثالية على السطح ثم قطعه. إذا كنت لا تملك بوصلة ، فيمكنك تتبع الزجاج أو القدح لتحقيق نفس النتيجة. لديك بعد ذلك خيار تزيين خارج دوائر الورق المقوى مع ورق حرفي منقوش أو طلاء أو أي شيء آخر تريده. لا تتردد في تغطية لفة ورق التواليت مع ورق حرفة زخرفية إذا كنت ترغب في ذلك أيضًا.
قم بلصق دوائر الورق المقوى إلى جانبي لفة ورق التواليت باستخدام مسدس الغراء الساخن لضمان جفات لاصقة بسرعة. إذا كنت ترغب في إضافة تصميم لافت للنظر إلى قطعة من الورق المقوى في الأعلى ، ضع في اعتبارك أنه لا يتعين عليك إعادة إنشاء المظهر الموضح أعلاه. هناك الكثير من الطرق لتخصيص هذه الميزة لجعلها خاصة بك. على سبيل المثال ، يمكنك أن تلصق على عدد قليل من أحجار الراين ذاتية Mydbuysome ذاتية اللصق أو استخدام استنسل Felixcraft للطلاء لإضافة تصميم مطلي بسهولة. عندما تنتهي من اختراق تخزين الغزل هذا لغرفة الحرفية الخاصة بك ، قد تجد أنك تحتاج إلى جعل المزيد لتنظيم مواد إضافية. إذا كان الأمر كذلك ، ففكر في تعيين مادة صياغة محددة لكل واحدة (الفناء ، الخيط ، الشريط ، إلخ) ووضعها بشكل مناسب عن طريق كتابة اسم المادة على الورق المقوى في الأعلى.