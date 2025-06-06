كيف يمكن للإعفاء المنزلي أن يقلل من ضرائب الممتلكات الخاصة بك

ارتفاع الأسعار ، والمخزون المحدود ، ومجموعة متنوعة من الحواجز الخطيرة الأخرى تجعل ملكية المنزل هدية ثمينة للأشخاص الذين يمكنهم شراء الاستئجار بدلاً من الإيجار. ولكن هل يمتلك أي شخص منزله حقًا؟ حتى إذا تم سداد الرهن العقاري بالكامل ، فليس هناك دولة واحدة في البلد لا تتقاضى شكلاً من أشكال ضريبة الممتلكات السنوية. إنه مصدر حاسم لإيرادات المدن والمقاطعات التي تدفع عادةً للطرق والمدارس وخدمات الطوارئ وغيرها من الخدمات العامة.

يمكن أن تختلف معدلات ضريبة الممتلكات على نطاق واسع اعتمادًا على موقعك ، ومتطلبات ميزانية حكومتك المحلية ، والقيمة المقدرة للمنازل في منطقتك ، وحتى قوانين الولاية المتعلقة بزيادة الأسعار. تتمتع إلينوي وكونيتيكت ونيو جيرسي بأعلى معدلات ضريبة الممتلكات ، في حين أن ألاباما وهاواي من بين أقل المعدلات. في العديد من الولايات ، يمكنك تقليل فاتورة ضريبة الممتلكات السنوية عن طريق تقديم إعفاء من المنزل ، والوضع القانوني الذي يمكن أن يحميك من الدائنين وخفض القيمة المقدرة لمنزلك.

على الرغم من أن استئناف تقييم منزلك هو أسهل طريقة لتوفير ضرائب الممتلكات ، إلا أن تقديم إعفاء من المنزلية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى وفورات كبيرة. عادةً ما توفر إعفاءات المنازل ، بتكليف من قانون الولاية ، استراحة ضريبية لجميع مالكي المنازل. يتم حسابها إما كدولار ثابت أو إعفاء نسبة مئوية ، حيث يتم خصم مبلغ معين من المال من قيمة المنزل قبل تطبيق معدل الضريبة السائد. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لأصحاب المنازل ذوي الدخل المنخفض ، وكذلك قدامى المحاربين وكبار السن الفقيرين الذين قد يتأهلون للحصول على معدلات إعفاء أعلى تقلل من ضرائب الممتلكات الخاصة بهم أكثر.