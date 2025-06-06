كيف يمكن للإعفاء المنزلي أن يقلل من ضرائب الممتلكات الخاصة بك

ارتفاع الأسعار ، والمخزون المحدود ، ومجموعة متنوعة من الحواجز الخطيرة الأخرى تجعل ملكية المنزل هدية ثمينة للأشخاص الذين يمكنهم شراء الاستئجار بدلاً من الإيجار. ولكن هل يمتلك أي شخص منزله حقًا؟ حتى إذا تم سداد الرهن العقاري بالكامل ، فليس هناك دولة واحدة في البلد لا تتقاضى شكلاً من أشكال ضريبة الممتلكات السنوية. إنه مصدر حاسم لإيرادات المدن والمقاطعات التي تدفع عادةً للطرق والمدارس وخدمات الطوارئ وغيرها من الخدمات العامة.
يمكن أن تختلف معدلات ضريبة الممتلكات على نطاق واسع اعتمادًا على موقعك ، ومتطلبات ميزانية حكومتك المحلية ، والقيمة المقدرة للمنازل في منطقتك ، وحتى قوانين الولاية المتعلقة بزيادة الأسعار. تتمتع إلينوي وكونيتيكت ونيو جيرسي بأعلى معدلات ضريبة الممتلكات ، في حين أن ألاباما وهاواي من بين أقل المعدلات. في العديد من الولايات ، يمكنك تقليل فاتورة ضريبة الممتلكات السنوية عن طريق تقديم إعفاء من المنزل ، والوضع القانوني الذي يمكن أن يحميك من الدائنين وخفض القيمة المقدرة لمنزلك.
على الرغم من أن استئناف تقييم منزلك هو أسهل طريقة لتوفير ضرائب الممتلكات ، إلا أن تقديم إعفاء من المنزلية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى وفورات كبيرة. عادةً ما توفر إعفاءات المنازل ، بتكليف من قانون الولاية ، استراحة ضريبية لجميع مالكي المنازل. يتم حسابها إما كدولار ثابت أو إعفاء نسبة مئوية ، حيث يتم خصم مبلغ معين من المال من قيمة المنزل قبل تطبيق معدل الضريبة السائد. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لأصحاب المنازل ذوي الدخل المنخفض ، وكذلك قدامى المحاربين وكبار السن الفقيرين الذين قد يتأهلون للحصول على معدلات إعفاء أعلى تقلل من ضرائب الممتلكات الخاصة بهم أكثر.
تأكد من أنك مؤهل قبل التقديم
لذا ، كيف تحصل على إعفاء من المنزل؟ ستحتاج إلى البحث في المتطلبات المحددة في ولايتك أولاً. نظرًا لأنها واحدة من المزايا الضريبية المحتملة التي يمكنك توقعها عند شراء منزل ، فكر في النظر في التفاصيل حول إعفاءات المنازل قبل الإغلاق في مكان جديد. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تفكر في خطوة خارج الدولة حيث قد يكون هيكل ضريبة الممتلكات مختلفًا تمامًا. إلى جانب تحديد معدلات الإعفاء المحددة ، يجب عليك أيضًا النظر بعناية في متطلبات الأهلية. عادة ، يمكنك فقط المطالبة بإعفاء من منزلك على إقامتك الأساسية. في بعض الأماكن ، قد تحتاج إلى تلبية معايير إضافية ، مثل كونك أحد كبار المحاربين القدامى.
بعد تحديد أنك مؤهل ، ستحتاج بعد ذلك إلى تقديم نموذج Homestead مع مكتب المقيم الضريبي للحكومة المحلية. (سوف يزودك بحث بسيط عن Google عن “File A Homestead Enmervation + Your State” معلومات مفصلة حول العملية المحددة التي تنطبق عليك.) في بعض الولايات ، مثل فلوريدا وجورجيا ، بمجرد الموافقة على إعفاء منزلك ، سيتم تجديده تلقائيًا كل عام. في حالات أخرى ، مثل Vermont ، ستحتاج إلى تقديم طلب لإعفاءك سنويًا. يجب عليك بعد ذلك رؤية إعفاء Homestead المطبق عندما تتلقى فاتورة ضريبة الممتلكات السنوية. ضع في اعتبارك أنه إذا تغير اهتمامك بممتلكاتك بسبب الزواج أو الطلاق أو الموت أو الظروف الأخرى ، فقد تحتاج إلى تقديم محدث. تأكد من استشارة محامي ضريبي إذا وجدت نفسك تتنقل في هيكل ملكية أكثر تعقيدًا ، مثل ورث المنزل أو الملكية المشتركة.