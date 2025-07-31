كيف يمكن للثعابين الدخول عبر المرحاض وما يمكنك فعله حيال ذلك

قد تعتقد أن لعبة الطفل أو السدادات العملاقة هي أسوأ الأشياء التي يمكنك العثور عليها في وعاء المرحاض. وستكون على حق ، إلا إذا كنت من بين القلة المؤسفة الذين تسللوا إلى استراحة الحمام السريع فقط للعثور على ثعبان انزلق داخل المقعد أو الخزان. بدلاً من الذعر ، تتمثل أفضل ما لديك في الهادئة ، وإغلاق الغطاء ، وإغلاق الباب ، والاتصال بخدمة مكافحة الآفات الطارئة أو وكالة مراقبة الحيوانات المحلية للمساعدة في إزالته بأمان. ولكن سواء وجدت ثعبانًا حميدة أو أفعى سامة ، من المهم تحديد كيفية وصوله إلى هناك وما يمكنك فعله لمنع ثعبان آخر من الانزلاق إلى مرحاضك مرة أخرى. من ضمان أن غطاء خزان الصرف الصحي الخاص بك هو دافئ إلى ختم أنابيب التهوية الخاصة بك ، هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتخلص من نقاط الدخول للثعابين لإبعادها عن مرحاضك.
الثعابين تبحث عن أماكن باردة وجافة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف. يسمح لهم تشريحهم المعقد بالتسلق والسباحة والتشويش في مساحات ضيقة للغاية. هذه السمات تعني أن بعض المواقع في منزلك ، مثل المنطقة المظلمة خلف مرحاضك أو المياه الباردة بداخلها ، هي أماكن مختبئة جذابة بشكل خاص. من المرجح أن تتسلل الثعابين بهدوء إلى منزلك من خلال باب مفتوح كما هو الحال في دبابة الصرف الصحي وعبر الأنابيب التي تربطه بالمرحاض. نظرًا لأنهم متسلقون قادرون ، يمكن أن تشق الثعابين أيضًا إلى سقفك حيث يمكنهم بسهولة الوصول إلى أنابيب التهوية التي تتصل بتركيبات السباكة في منزلك.
تأمين جميع نقاط الدخول المحتملة للحفاظ على الثعابين خارج منزلك
يعد إبقاء الثعابين خارج فناءك طريقة رائعة لتقليل احتمالية أن ينتهي أحد الزواحف بإخافة حماقة منك في الحمام. إن الحفاظ على قطع العشب والغطاء النباتي سوف يساعد. ولكن لا توجد طارد كيميائي مضمّن للحفاظ على الثعابين بعيدًا. وقد يكون من المستحيل تقريبًا إزالة جميع مصادر الأطعمة والمأوى المحتملة بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة. لذلك ، لتقليل فرصة الوصول إلى منزلك ، ابدأ بتأمين أبوابك ونوافذك خاصةً إذا كنت ترغب في تركها مفتوحة للحصول على مزيد من الهواء النقي. قم بإغلاق أي ثقوب وتأكد من أن الشاشات في حالة جيدة.
بعد ذلك ، سترغب في التأكد من عدم وجود فتحات أخرى. هناك ثلاثة أماكن مهمة لتأمينها. أولاً ، تعرف على كيفية عمل خزان الصرف الصحي في منزلك وتأكد من أن الغطاء قيد التشغيل بإحكام. إذا كانت الأفعى تعمل في طريقها إلى خزان الصرف الصحي الخاص بك ، فيمكنه التحرك عبر أنابيب الصرف التي تربطها مباشرة بالمرحاض. غطاء ضيق جميع ولكن يلغي هذا الاحتمال. ثانياً ، قم بتغطية أنابيب التهوية على سقفك بشبكة شاقة لإنشاء حاجز لا يمكن اختراقه. هذا يتطلب عملًا محفوفًا بالمخاطر ، لذلك قد ترغب في التفكير في توظيف متخصص في مكافحة HandyPerson أو Pest Control للقيام بهذه المهمة. أخيرًا ، سواء كنت قلقًا بشأن الثعابين أو المخلوقات الأخرى مثل الفئران أو الضفادع التي تنتهي في خزان المرحاض الخاص بك ، فكر في تثبيت صمام متعدد الفقرات. يتيح الصمام في اتجاه واحد أن يتدحرج المرحاض وإطلاق المياه ، ولكن بعد ذلك يتم إغلاقه بسرعة لقطع الوصول تمامًا من أي مخلوقات غريبة.