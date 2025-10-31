كيف يمكن للفناء الذي يحتوي على القليل من العشب أن يجذب الملقحات

إذا كنت تعتقد أن عدم وجود حديقة يعني أنك لا تستطيع جلب النحل والفراشات والطيور إلى حديقتك، فأنت مخطئ لحسن الحظ. مع تزايد شعبية زراعة الملقحات، يرغب المزيد والمزيد من الناس في الانضمام إلى الجهود المبذولة لتوفير الغذاء والموائل للحياة البرية المعرضة للخطر. ولكن ليس كل شخص لديه فدان من الفناء لتحويله إلى مرج. بعض محبي الملقحات ليس لديهم سوى القليل من العشب على الإطلاق. الخبر السار هو أنه باستخدام الإستراتيجية المناسبة، لديك القدرة على جلب المزيد من الملقحات إلى حديقتك بغض النظر عن نوع المساحة الخارجية المتوفرة لديك، حتى لو كانت في الغالب فناء مرصوف أو منطقة مسيجة بإحكام. إن الاستخدام الإبداعي للحاويات أو الأسِرَّة المرتفعة التي تحتوي على الأنواع المناسبة من النباتات يسمح للبستانيين بجذب الملقحات التي ليس لديها عشب أو القليل من العشب للعمل معه.

إن وجود العشب ليس بأي حال من الأحوال شرطًا أساسيًا لزراعة النحل والفراشات. في الواقع، فإن المروج العشبية المشذبة التي يتم قصها بانتظام لا تفعل شيئًا تقريبًا لجذب الملقحات. إنها الزهور والشجيرات والأشجار المعمرة التي توفر الغذاء والموئل للحشرات والطيور المفيدة. هذا يعني أنه حتى لو لم يكن لديك تربة أرضية لتزرع فيها لأن الفناء الخلفي لمنزلك مغطى بحجارة الرصف، فلا يزال بإمكانك إنشاء حديقة ملقحات مزدهرة من خلال الاستفادة من المزارع المؤقتة فوق أي سطح تعمل به. وسوف تذهب جهودك إلى أبعد من ذلك إذا قمت بدمج النباتات المحلية في اختيارك لجذب الملقحات إلى حديقتك.