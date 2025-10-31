كيف يمكن للفناء الذي يحتوي على القليل من العشب أن يجذب الملقحات

إذا كنت تعتقد أن عدم وجود حديقة يعني أنك لا تستطيع جلب النحل والفراشات والطيور إلى حديقتك، فأنت مخطئ لحسن الحظ. مع تزايد شعبية زراعة الملقحات، يرغب المزيد والمزيد من الناس في الانضمام إلى الجهود المبذولة لتوفير الغذاء والموائل للحياة البرية المعرضة للخطر. ولكن ليس كل شخص لديه فدان من الفناء لتحويله إلى مرج. بعض محبي الملقحات ليس لديهم سوى القليل من العشب على الإطلاق. الخبر السار هو أنه باستخدام الإستراتيجية المناسبة، لديك القدرة على جلب المزيد من الملقحات إلى حديقتك بغض النظر عن نوع المساحة الخارجية المتوفرة لديك، حتى لو كانت في الغالب فناء مرصوف أو منطقة مسيجة بإحكام. إن الاستخدام الإبداعي للحاويات أو الأسِرَّة المرتفعة التي تحتوي على الأنواع المناسبة من النباتات يسمح للبستانيين بجذب الملقحات التي ليس لديها عشب أو القليل من العشب للعمل معه.
إن وجود العشب ليس بأي حال من الأحوال شرطًا أساسيًا لزراعة النحل والفراشات. في الواقع، فإن المروج العشبية المشذبة التي يتم قصها بانتظام لا تفعل شيئًا تقريبًا لجذب الملقحات. إنها الزهور والشجيرات والأشجار المعمرة التي توفر الغذاء والموئل للحشرات والطيور المفيدة. هذا يعني أنه حتى لو لم يكن لديك تربة أرضية لتزرع فيها لأن الفناء الخلفي لمنزلك مغطى بحجارة الرصف، فلا يزال بإمكانك إنشاء حديقة ملقحات مزدهرة من خلال الاستفادة من المزارع المؤقتة فوق أي سطح تعمل به. وسوف تذهب جهودك إلى أبعد من ذلك إذا قمت بدمج النباتات المحلية في اختيارك لجذب الملقحات إلى حديقتك.
استخدام الحاويات والأسرة المرتفعة لجذب الملقحات
تعتبر الأسرة المرتفعة إحدى أفكار تنسيق الحدائق الصغيرة في الفناء الخلفي والتي ستغير مساحتك. يمكنك إضافتها إلى حديقتك سواء كان لديك حديقة صغيرة أو لا يوجد بها أي حديقة على الإطلاق. يمكن تركيب الأسرة المرتفعة على الأسطح الصلبة مثل الخرسانة، لكن يجب عليك إضافة ثقوب إضافية على جوانب الأسرة للتأكد من وجود الكثير من الصرف. إذا لم يكن لديك مساحة لإضافة أسرة مرتفعة ولكنك لا تزال ترغب في جذب الملقحات إلى حديقتك، فاستخدم حاويات من الطين أو الخرسانة أو الخشب أو البلاستيك بدلاً من ذلك. ستسمح لك مجموعة من الأواني المزخرفة أو البسيطة بزراعة حديقة ملقحات مزدهرة ونقل نباتاتك يومًا ما إذا لزم الأمر، وهو تكتيك مفيد لأولئك منا الذين يستأجرون ولا يمكنهم إجراء تغييرات دائمة على ساحاتنا.
عند اختيار النباتات، استهدف استخدام ما لا يقل عن 70% من الأنواع المحلية في ساحة صديقة للملقحات. بعض أفضل النباتات المحلية لجذب الملقحات تشمل أعشاب الفراشة (Asclepias tuberosa)، والسوسان أسود العينين (Rudbeckia hirta)، والزهرة الردبكية الأرجوانية (Echinaceapurpurea)، وزهور النجمة من نيو إنجلاند (Symphyotrichum novae-angliae). لا داعي للقلق إذا كان لديك القليل من العشب لزراعته في الأرض – فكل هذه النباتات الأصلية في الولايات المتحدة يمكن زراعتها في أسِرَّة أو حاويات مرتفعة. فقط ضع في اعتبارك أن كلاً من الأحواض والأواني المرتفعة سوف تجف بسرعة أكبر من النباتات التي تنمو في الأرض، لذا احتفظ بعلبة سقي أو خرطوم جاهزًا لفترات هطول الأمطار القليلة.