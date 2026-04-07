كيف يمكن لليكرز أن ينجح مع لوكا دونسيتش وأوستن ريفز؟

سقط فريق ليكرز بعد إصابة الحارسين النجمين لوكا دونسيتش وأوستن ريفز في نهاية الموسم العادي.

لكنهم لم يخرجوا.

بعد أن انتزع بالفعل مكانًا في التصفيات قبل أن يعاني دونسيتش (سلالة مائلة من الدرجة الثانية) وريفز (سلالة مائلة من الدرجة الثانية) من إصاباتهما المنتظمة في نهاية الموسم خلال خسارة الطريق المفاجئة يوم الخميس الماضي أمام الرعد، يضمن فريق ليكرز اللعب بعد نهاية الموسم العادي يوم الأحد ضد الجاز.

إلى أي مدى سيلعبون بعد المباريات الأربع الأولى من سلسلة التصفيات في الجولة الأولى، وما إذا كانوا سيمددون الموسم لمنح دونسيتش وريفز وقتًا كافيًا للعودة إلى الأرض في فترة ما بعد الموسم، سيعتمد على عدة عوامل.

العامل الرئيسي هو ما إذا كان بإمكانهم العثور على الصيغ وخطط اللعبة الصحيحة للفوز أثناء الحياة بدون حراس النجوم.

وقال المدرب جي جي ريديك قبل خسارة يوم الأحد أمام مافريكس: “علينا أن نكون مجتهدين في الجانب الهجومي من خلال فحصنا وما زلنا نريد أن نتحلى بعقلية اللمس فقط”. “يجب أن نضع اللاعبين في وضع يسمح لهم بذلك، لكن عرضنا سيكون جزءًا كبيرًا من ذلك، وجهودنا الهجومية أيضًا. سنلعب بتشكيلات لم تلعب معًا على الأرجح طوال الموسم. يجب أن نتعطل، علينا أن نركض.”

أظهرت الخسارة أمام مافريكس، حيث سجلوا 128 نقطة لكنهم سمحوا لمافريكس بتسجيل 134 نقطة في أول فوز لهم على أرضهم منذ أكثر من شهرين، أن هناك تقدمًا حققه ليكرز.

ومع غياب ليبرون جيمس عن مباراة الثلاثاء على أرضه ضد الرعد بسبب إصابة في القدم اليسرى، بالإضافة إلى غياب ماركوس سمارت عن المباراة لمباراته الثامنة على التوالي التي غاب عنها بسبب كدمة في الكاحل الأيمن، لن يكون من الممكن تحقيق تقدم كبير حتى مباراة الطريق يوم الخميس ضد ووريورز على أقرب تقدير.

فيما يلي العوامل التي يحتاج فريق ليكرز إلى التركيز عليها لتعظيم الفريق بدون دونسيتش وريفز

معركة الحيازة

اجتمع دونسيتش وريفز بمتوسط ​​​​56.8 نقطة و 13.8 تمريرة حاسمة و 6.3 رميات ثلاثية في كل مباراة لفريق ليكرز خلال الموسم العادي.

لا يوجد لاعب، أو حتى مجموعة من اللاعبين، يمكنهم تكرار أو استبدال الإنتاج الإحصائي الذي ينتجه الثنائي النجم للفريق كل ليلة.

لكن ما يمكن أن يفعله ليكرز هو التحسن أكثر على الهامش.

لقد كان فريق ليكرز أحد أفضل الفرق في الدوري هذا الموسم من حيث الفوز في معركة الاستحواذ، لكن يمكن أن يكون أفضل.

بالفعل أحد أفضل فرق الدوري في الوصول إلى خط الرمية الحرة، وهو قوة يتمتع بها Doncic وReaves، وعدم السماح بالعديد من الكرات المرتدة الهجومية أو الرميات الحرة للخصم، فإن أكبر طريقة يمكنهم من خلالها منح أنفسهم المزيد من اللدغات في التفاحة هي من خلال الارتداد الهجومي الأفضل.

يمكن تحقيق ذلك من خلال اللعب بتشكيلات أكبر في كثير من الأحيان، وهو ما فعلوه ضد مافريكس عندما استخدموا ماكسي كليبر باعتباره اللاعب الرابع جنبًا إلى جنب مع Deandre Ayton أو Jaxson Hayes.

لديهم معدل ارتداد هجومي أعلى من المتوسط ​​عندما يتقاسم كليبر وهايز الأرضية، ويصبحون فريق ارتداد هجومي من النخبة عندما يكون كليبر وآيتون في الملعب معًا.

الدفاع الانتقالي

لقد كان الحصول على نقاط التوقف تحديًا صعودًا وهبوطًا بالنسبة لفريق ليكرز.

والهجوم المستنفد لن يجعل الأمور أسهل دفاعيًا.

لكن يمكن لفريق ليكرز أن يساعد نفسه من خلال العودة باستمرار إلى الدفاع بإلحاح أكبر مقارنة بما فعلوه ضد مافريكس.

لم تكن مبيعاتهم الـ 12، وهي علامة منخفضة جدًا، هي المشكلة. لكن النقاط الـ 21 التي سمحوا بها للتحولات جعلتها لعبة اللحاق بالركب.

ابطئ

سيحتاج فريق ليكرز إلى كل النقاط السهلة التي يمكنهم الحصول عليها.

لكنهم بحاجة أيضًا إلى أن يكونوا إستراتيجيين فيما يتعلق بعدد المرات التي يدفعون فيها الكرة إلى أعلى الأرضية أثناء التحول الهجومي.

جيمس هو لاعب سريع، ويحتل المركز الثالث في الدوري من حيث النقاط الانتقالية لكل مباراة.

ولديهم العديد من اللاعبين إلى جانب جيمس، بما في ذلك Hayes وAyton وJake LaRavia وRui Hachimura، الذين يتألقون هجوميًا عند النهوض والهبوط على الأرض.

ولكن بدون وجود متعاملين مناسبين مع الكرة لإطعامهم، يحتاج فريق ليكرز إلى توخي الحذر بشأن عدد المرات التي يدفعون فيها.

الأخطاء في التحول لن تمنعهم من الحصول على فرص ارتداد هجومية فحسب، بل ستؤدي إلى تشتت دفاعهم.