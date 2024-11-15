كيف يمكن لمخالفة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات أن تعقد مستقبل لينكولن رايلي في جامعة جنوب كاليفورنيا

يمكن أن تصبح المخالفات البسيطة في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) مشكلة رئيسية لمدرب كرة القدم في جامعة جنوب كاليفورنيا لينكولن رايلي.

نظرًا لأن الجامعة وافقت على حكم NCAA بأن رايلي انتهك لوائح “مسؤولية المدرب الرئيسي”، تتوقع صحيفة USA Today أن المدرسة ستكون قادرة على طرده لسبب ما دون أن يكون مستحقًا لشرائه.

وبحسب ما ورد قام رايلي بشراء ما يقرب من 90 مليون دولار على عقده.

ووصف المنفذ هذا الاحتمال بأنه “بطاقة مجانية للخروج من السجن”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) أن جامعة جنوب كاليفورنيا ستتحمل غرامة قدرها 50 ألف دولار وستوضع تحت المراقبة لمدة عام واحد لانتهاك القواعد المتعلقة “بأنشطة التدريب داخل وخارج الملعب”.

قضت NCAA بأن جامعة جنوب كاليفورنيا لديها ثمانية محللين غير مدربين ضمن طاقم العمل الذين شاركوا في أنشطة التدريب في عامي 2022 و2023، وهو أكثر من العدد المسموح به من المدربين المساعدين.

ومع ذلك، لم يكن رايلي متورطًا بشكل مباشر في الأمر، وقالت الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات إنه “عزز جوًا من الامتثال وقام بمراقبة موظفيه”.

وقال رايلي للصحفيين: “أنتم ترون مستوى العقوبات التي تم فرضها”. “إذا كان الأمر خطيرًا، فسوف يقومون بإيقاف المدرب الرئيسي.”

لن تقوم جامعة جنوب كاليفورنيا عادةً بطرد رايلي بسبب هذه الأنواع من المخالفات، لكن أداء البرنامج لم يكن على مستوى التوقعات السامية.

رايلي في موسمه الثالث في جامعة جنوب كاليفورنيا بعد مغادرة أوكلاهوما ليحل محل كلاي هيلتون ولديه سجل 23-13.

تعرض البرنامج لخسائر مخيبة للآمال أمام مينيسوتا وميريلاند هذا الموسم.

على الأقل قبل هذا الموسم، أشرف رايلي على هجوم كهربائي، لكن الأمور لم تسر بسلاسة هذا العام في الانتقال من كاليب ويليامز إلى ميلر موس في مركز الظهير الوسطي.

ليس من الواضح ما إذا كانت جامعة جنوب كاليفورنيا تعتقد أنها يمكن أن تحل محل رايلي بخيار أفضل، ولكن المخالفات البسيطة التي ترتكبها الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات قد تمنحهم فرصة الخروج إذا كانت هذه هي رغبتهم.