كيف يمكن لمروحة السقف LED من كوستكو المساعدة في تكاليف المرافق هذا الشتاء

تقضي الصيف كله في تشغيل مكيف الهواء الخاص بك وضبط سرعة المراوح الخاصة بك للحفاظ على برودة المنزل، فقط للحصول على بضعة أشهر من الطقس المعتدل قبل موسم التدفئة. قد تبدو فواتير الخدمات الخاصة بك شاقة، خاصة عندما يبدأ الطقس شديد البرودة، وتحتاج إلى هذا الدفء من منظم الحرارة الخاص بك أثناء الاستمتاع بأفلام العطلات والاستمتاع بالروح الاحتفالية.
بينما قطعت تكنولوجيا المنزل الذكي شوطًا طويلًا في تقليل تكاليف الطاقة في المنزل، هل تعلم عن ميزة مروحة السقف التي يمكن أن تبقيك أكثر دفئًا في الشتاء؟ الآن، تصور تصميمًا أنيقًا وأنيقًا يتناسب مع مجموعة متنوعة من مخططات التصميم الداخلي. أدخل مروحة الثريا Costco Artika Edwin LED (149.99 دولارًا). مع الوضعين الأمامي والخلفي لتبريد وتدفئة الغرف (وهو أمر رائع لفصل الشتاء وتوفير التكاليف)، يتم التحكم في المروحة أيضًا عن طريق جهاز التحكم عن بعد. سيساعد مصباح LED المدمج أيضًا في توفير المال نظرًا لأنه موفر للطاقة.
لا يضيف هذا التصميم الأنيق تصميمًا أنيقًا إلى أي غرفة فحسب، بل يعني الوضع العكسي أنه يمكنك تغيير تدفق الشفرات للمساعدة في تدفئة منزلك خلال الأشهر الباردة. يمكن أن يتناسب التصميم الأنيق مع مجموعة متنوعة من الجماليات في جميع أنحاء منزلك، وهو رقيق ومتواضع ولكنه فعال. مصباح LED عبارة عن إضاءة 360 درجة لغرفتك، ويمكنك ضبط إعدادات الإضاءة لتختلف من منخفض إلى ساطع حسب ما تفضله.
تدفق عكسي لإبقائك أكثر دفئًا
من الواضح أن المروحة والضوء في حد ذاته سببان كافيان للشراء إذا كنت تتطلع إلى ترقية وحداتك وتفضل شيئًا أكثر حداثة. يمكن أن يساعد التدفق العكسي للشفرات في تدفئة غرفتك لأنه يتسبب في تيار صاعد يعيد تدوير الهواء الدافئ، والذي عادةً ما تزيله حركة عكس اتجاه عقارب الساعة. وهذا وحده يجعل التكلفة تستحق الاهتمام، لذلك لا يتعين عليك الاعتماد بشكل كبير على التدفئة للحفاظ على دفء المساحة الخاصة بك.
ولهذا السبب، قد تتمكن من خفض منظم الحرارة لديك أو على الأقل عدم تشغيله طوال الوقت، مما سيوفر المال والكهرباء طوال اليوم. على الرغم من أنك ستحتاج بالتأكيد إلى المدفأة في الأيام شديدة البرودة، إلا أن وجود مروحة يمكنها تدفئة غرفتك بلمسة زر واحدة هو في الواقع أمر مفيد وعملي للغاية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المصباح مدمج بتقنية LED، وهو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من المصابيح التقليدية ويدوم لفترة أطول، مما يمكن أن يوفر لك المال على المدى الطويل.
تعمل هذه المروحة عن طريق التحكم عن بعد، مما يعني أنه يمكنك تعديل إعداداتك بسهولة كلما أردت ذلك. تكون المراجعات إيجابية في الغالب، حيث يلاحظ الناس مدى أناقة المروحة وعمليتها. قد يكون تثبيت بعض الملاحظات أمرًا صعبًا بعض الشيء، لكنهم يقولون إن العمل يستحق العناء بمجرد إعداد كل شيء. إذا استمرت فاتورة الكهرباء الخاصة بك في الارتفاع بسبب الإفراط في ضبط منظم الحرارة الخاص بك، جرب هذه المروحة لتوفير القليل من المال!