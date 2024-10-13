كيف يمكن لمروحة السقف LED من كوستكو المساعدة في تكاليف المرافق هذا الشتاء

تقضي الصيف كله في تشغيل مكيف الهواء الخاص بك وضبط سرعة المراوح الخاصة بك للحفاظ على برودة المنزل، فقط للحصول على بضعة أشهر من الطقس المعتدل قبل موسم التدفئة. قد تبدو فواتير الخدمات الخاصة بك شاقة، خاصة عندما يبدأ الطقس شديد البرودة، وتحتاج إلى هذا الدفء من منظم الحرارة الخاص بك أثناء الاستمتاع بأفلام العطلات والاستمتاع بالروح الاحتفالية.

بينما قطعت تكنولوجيا المنزل الذكي شوطًا طويلًا في تقليل تكاليف الطاقة في المنزل، هل تعلم عن ميزة مروحة السقف التي يمكن أن تبقيك أكثر دفئًا في الشتاء؟ الآن، تصور تصميمًا أنيقًا وأنيقًا يتناسب مع مجموعة متنوعة من مخططات التصميم الداخلي. أدخل مروحة الثريا Costco Artika Edwin LED (149.99 دولارًا). مع الوضعين الأمامي والخلفي لتبريد وتدفئة الغرف (وهو أمر رائع لفصل الشتاء وتوفير التكاليف)، يتم التحكم في المروحة أيضًا عن طريق جهاز التحكم عن بعد. سيساعد مصباح LED المدمج أيضًا في توفير المال نظرًا لأنه موفر للطاقة.

لا يضيف هذا التصميم الأنيق تصميمًا أنيقًا إلى أي غرفة فحسب، بل يعني الوضع العكسي أنه يمكنك تغيير تدفق الشفرات للمساعدة في تدفئة منزلك خلال الأشهر الباردة. يمكن أن يتناسب التصميم الأنيق مع مجموعة متنوعة من الجماليات في جميع أنحاء منزلك، وهو رقيق ومتواضع ولكنه فعال. مصباح LED عبارة عن إضاءة 360 درجة لغرفتك، ويمكنك ضبط إعدادات الإضاءة لتختلف من منخفض إلى ساطع حسب ما تفضله.