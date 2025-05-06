كيف يمكن لمشكلة الجهاز الشائعة أن تسحق حلم الوصول إلى المريخ

عندما عاد رواد فضاء ناسا سوني ويليامز وبوتش ويلمور إلى الأرض في مارس من عام 2025 بعد أن تقطعت بهم السبل بشكل غير متوقع في المحطة الفضائية الدولية لمدة تسعة أشهر ، فقد أبرز لكثير من الناس مدى تأثير سفر الفضاء على جسم الإنسان. أول ما لاحظه الكثيرون في عودة رواد الفضاء هو التغيير الواضح في مظهرهم ، وخاصة بالنسبة لويليامز ، الذي كان لديه شعر جرني وما قاله البعض كان ذقنًا أكثر وضوحًا بشكل ملحوظ. ومع ذلك ، فإن قضاء الوقت بعيدًا عن سطح الأرض لفترات طويلة يمكن أن يكون له تأثيرات أخرى ، مثل فقدان العظام والعضلات ، والخلل الوظيفي المناعي ، وضعف الرؤية ، وحتى التغييرات في بنية الدماغ. ووفقًا لخبير الفسيولوجيا راشيل سيدلر من جامعة فلوريدا في غينزفيل ، “كلما كان شخص ما في الفضاء ، أكبر حجم التغيير” (عبر Sciencenews).

هذه الآثار ، إلى جانب الآخرين ، لها آثار كبيرة على أولئك مثل إيلون موسك ، الذين لديهم طموحات لإرسال البشر إلى المريخ وخارجها. في الواقع ، يقول العلماء إن أحد القيود الخطية على هذه الأحلام قد يكون احتمال حدوث أضرار في الكلى خلال مقدار الوقت الذي يستغرقه إكمال الرحلة التي مدتها سنتان إلى المريخ والعودة.