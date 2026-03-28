كيف يمكن لمطاردة 2026 أن تعزز ترشيحات ثلاثة ميتس، قاعة مشاهير يانكيز

مع بداية هذا العام، أعتقد أن هناك ثلاثة من نجوم Hall of Fame يلعبون في فرق نيويورك: خوان سوتو لفريق ميتس، وآرون جادج وبول جولدشميت لفريق يانكيز.

من الناحية الفنية، لن يكون سوتو مؤهلاً إذا انتهت مسيرته اليوم، لأن هذا هو موسمه التاسع ويحتاج إلى 10 للتأهل للاقتراع. لكننا سنفترض أن: 1) سيستمر في اللعب لفترة من الوقت؛ و2) أنه بناءً على مكانته بين أعظم اللاعبين على الإطلاق خلال مواسمهم التي تبلغ 26 عامًا، فإنه ما لم يبدأ في تحقيق نجاحات مثل، على سبيل المثال، دوج فلين خلال العقد المقبل، فسوف يصل إلى كوبرستاون.

وصل القاضي إلى العام العاشر في الموسم الماضي وفاز بجائزة أفضل لاعب في AL للمرة الثالثة، وكان موسمه الرابع يضم 52 ضيفًا أو أكثر، والموسم الثالث 210 OPS-plus أو أفضل. يمكنه استخدام المزيد من الإنتاج في فترة ما بعد الموسم وحلقة أو اثنتين للتسلق بشكل أكبر في التسلسل الهرمي لليانكيز طوال الوقت، لكنه يعد بمثابة حزام للمشاهير.

ويمكن النظر إلى جولدشميت على أنه أقل شأنا. لكن كتلة التصويت بشكل جماعي أصبحت أكثر تساهلاً على مر السنين، وأعتقد أن جوي فوتو سوف يندمج مع هؤلاء الناخبين عندما يصبح مؤهلاً للاقتراع عام 2029. تتنافس مسيرة جولدشميت بشكل جيد ضد فوتو وأيضًا ضد لاعب القاعدة الأول البارز الآخر في مجموعتهم، فريدي فريمان.