كيف يمكن مقارنة آلات صنع الثلج المستقلة بآلات الثلاجات؟

الولايات المتحدة لديها القليل من الهوس بالجليد. بالنسبة للعديد من الأميركيين، لا شيء يجعل الصيف أفضل من الماء البارد أو عصير الليمون أو حتى الصودا. يحظى مُحسِّن المشروبات بشعبية كبيرة بحيث يمكنك الحصول عليه بسهولة مباشرة من العديد من الثلاجات المنزلية. ومع ذلك، في حين أن معظم الناس لديهم طريقة لصنع الثلج، إلا أنها قد لا تكون الحل الأفضل. هناك العديد من العيوب في صانعات الثلج المدمجة هذه، بما في ذلك مكعباتها الكبيرة وبطء توزيعها، ولهذا السبب يبحث بعض الأشخاص عن حل آخر.
بالنسبة لأولئك الذين ليسوا راضين عن صانعات الثلج المدمجة لديهم، أو الذين يمتلكون ثلاجة بدون واحدة على الإطلاق، هناك حلول أخرى. واحد هو صانع الثلج المستقل. هذه بشكل عام عبارة عن آلات محمولة تحتاج فقط إلى القليل من الماء وبعض الطاقة لإنتاج مكعبات الثلج. ومع ذلك، إذا كانت مساحة المطبخ لديك محدودة بالفعل وتكافح من أجل تبرير شراء جديد، فقد تتساءل عما إذا كانت آلات صنع الثلج هذه تستحق التكلفة الإضافية حقًا وما إذا كانت تقدم أكثر من آلة صنع الثلج العادية في الثلاجة. إذا كنت تبحث فقط عن بضعة مكعبات لتبريد مشروبك في بعض الأحيان، فلن تجني فوائد صانعة الثلج المستقلة كثيرًا. ولكن، إذا كان الثلج لا يتوفر لديك بشكل دائم، أو كنت تستمتع بأحجام وأشكال محددة بشكل أفضل، أو كنت ترغب في الحصول على الثلج معك أينما ذهبت، فقد تكون ماكينة صنع الثلج المستقلة هي ما تحتاجه تمامًا.
مزايا شراء ماكينة ثلج قائمة بذاتها
هناك بعض الفوائد الواضحة لآلات صنع الثلج المستقلة. أولاً، يمكنهم الذهاب إلى أي مكان. يمكنك إنتاج الثلج في البار الخاص بك أو في الخارج حيث تقيم حفلة. ليس عليك الاستمرار في العودة إلى المطبخ للحصول على المزيد من الثلج. هناك ميزة رئيسية أخرى يتم طرحها بانتظام وهي نوع الثلج المصنوع. تميل آلات صنع الثلج في الثلاجة أو الفريزر إلى إنتاج المكعبات المستطيلة القياسية. ومع ذلك، يمكن للأنواع المستقلة أن تصنع جميع أنواع الأشكال والأحجام المختلفة. نظرًا لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يكرسون طاقتهم له، وقد تم تصميمهم للقيام بذلك بكفاءة، يمكن لآلات الثلج المستقلة إنتاج الكثير من الثلج (أحيانًا ما يصل إلى 50 رطلاً في اليوم)، وهو أمر رائع لتلك العائلات التي تنتظر دائمًا جعل مشروباتها أكثر برودة.
يمكنك أيضًا اختيار نوع المياه وجودتها. تتوفر فلاتر وخيارات الثلاجة بكثرة، ولكن إذا كنت تريد أن يكون لديك رأي أكبر في نوع المياه التي تدخل إلى صانعة الثلج لديك، فإن صانع الثلج المحمول يمنحك المزيد من الحرية. ومع ذلك، إذا قررت التبديل، فقد يكون لديك الكثير من صواني مكعبات الثلج التي لم تعد تخدم أي غرض. ولحسن الحظ، هناك الكثير من الطرق الرائعة لإعادة استخدام قوالب مكعبات الثلج في المنزل والحديقة لإضفاء حياة جديدة عليها.
سلبيات استخدام ماكينة صنع الثلج المستقلة
بالطبع، هناك سلبيات لآلة صنع الثلج المستقلة أيضًا. نظرًا لأنها لا تبذل أي جهد للحفاظ على الثلج باردًا، يمكن أن تبدأ مكعباتك في الذوبان في اللحظة التي تصنعها فيها الآلة، مما يجعلك تتساءل عن سبب عدم بقاء الثلج الموجود في صانع الثلج على الطاولة مجمداً. هذا يعني أنك ستحتاج إلى حاوية منفصلة، مثل المبرد أو الفريزر، للاحتفاظ بها كثلج. حتى لو كنت لا تريد الثلج في تلك اللحظة، هناك طرق أخرى يمكنك من خلالها إعادة استخدام الثلج، مثل استخدام مكعب ثلج لقياس مستوى الرطوبة في منزلك.
بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن هذه الآلات عمومًا محمولة وصغيرة الحجم، إلا أنها لا تزال تشغل مساحة إضافية. من المحتمل أنك ستحتاج دائمًا إلى ثلاجة وفريزر، لذا فإن جعلهما يصنعان الثلج يساعدك على الحصول على المزيد من الأغراض من جهاز واحد. ومع ذلك، سيتعين على صانع الثلج الخاص بك أن يشغل مساحة كبيرة على المنضدة أو الخزانة التي يمكن استخدامها لشيء آخر.
تتطلب هذه الآلات أيضًا قدرًا لا بأس به من الاهتمام. نظرًا لعدم توصيلها بخطوط المياه، يجب إعادة تعبئتها بانتظام، وسيتعين عليك أن تتذكر تفريغ صينية الثلج أثناء امتلاءها، سواء في كوب الانتظار أو حاوية الفريزر. على الرغم من إعادة تدوير المياه واستمرارها في صنع الثلج، فلن تتمكن من تخزين المكعبات أثناء رحيلك كما تفعل مع مكعبات متصلة بالثلاجة.