كيف يمكن مقارنة آلات صنع الثلج المستقلة بآلات الثلاجات؟

الولايات المتحدة لديها القليل من الهوس بالجليد. بالنسبة للعديد من الأميركيين، لا شيء يجعل الصيف أفضل من الماء البارد أو عصير الليمون أو حتى الصودا. يحظى مُحسِّن المشروبات بشعبية كبيرة بحيث يمكنك الحصول عليه بسهولة مباشرة من العديد من الثلاجات المنزلية. ومع ذلك، في حين أن معظم الناس لديهم طريقة لصنع الثلج، إلا أنها قد لا تكون الحل الأفضل. هناك العديد من العيوب في صانعات الثلج المدمجة هذه، بما في ذلك مكعباتها الكبيرة وبطء توزيعها، ولهذا السبب يبحث بعض الأشخاص عن حل آخر.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا راضين عن صانعات الثلج المدمجة لديهم، أو الذين يمتلكون ثلاجة بدون واحدة على الإطلاق، هناك حلول أخرى. واحد هو صانع الثلج المستقل. هذه بشكل عام عبارة عن آلات محمولة تحتاج فقط إلى القليل من الماء وبعض الطاقة لإنتاج مكعبات الثلج. ومع ذلك، إذا كانت مساحة المطبخ لديك محدودة بالفعل وتكافح من أجل تبرير شراء جديد، فقد تتساءل عما إذا كانت آلات صنع الثلج هذه تستحق التكلفة الإضافية حقًا وما إذا كانت تقدم أكثر من آلة صنع الثلج العادية في الثلاجة. إذا كنت تبحث فقط عن بضعة مكعبات لتبريد مشروبك في بعض الأحيان، فلن تجني فوائد صانعة الثلج المستقلة كثيرًا. ولكن، إذا كان الثلج لا يتوفر لديك بشكل دائم، أو كنت تستمتع بأحجام وأشكال محددة بشكل أفضل، أو كنت ترغب في الحصول على الثلج معك أينما ذهبت، فقد تكون ماكينة صنع الثلج المستقلة هي ما تحتاجه تمامًا.