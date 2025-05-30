كيف يمنع جوانا جينس من أعلى مستودع فوضى المدخل قبل أن تبدأ

شاركت جوانا جينز ، المصممة الداخلية المشاهير ، الكثير من الاختراقات للمدخل على مر السنين. من النصيحة المتغيرة للألعاب لـ Gaines لاختيار لون طلاء المدخل إلى أفكار الديكور ، يعرف المضيف “المثبت العلوي” بوضوح الكثير عن زيادة إمكانات هذا الجزء من المنزل. ومع ذلك ، كمنطقة عالية المرور التي عادة ما تكون بمثابة أرضية إغراق لمختلف العناصر عند دخول المنزل ، فإن المدخل عرضة للغاية للفوضى. ولكن كما هو متوقع ، لدى Gaines الحل الأمثل لمنع فوضى المدخل قبل أن تبدأ: تثبيت الأبواب على رفوف مفتوحة.

في مدونتها في مدونات ماغنوليا ، ناقشت شخصية التلفزيون كيف صنعت بهو مستوحى من الجنوب الغربي ، وعملية ، وخالية من الفوضى مع هذا الاختراق. “للمساعدة في إخفاء الفوضى الإضافية التي يمكن أن تجمع في المداخل ، قمنا بتركيب أبواب شاكر مصنوعة خصيصًا على الأرفف المفتوحة الحالية” ، كتبت قبل أن تشير إلى أنها-جوانا وزوجها المقاول Chip Gaines-استخدموا أجهزة نحاسية عتيقة على الأبواب ، ربما لمنحهم جاذبية أكثر خالدة وتطوراً. وأضافوا أيضًا مقعدًا مدمجًا على مقعده بجوار النافذة بين الأرفف ، وتصميمها باستخدام Corbels ووسادة منجدة استخدمت سجادة الجوت المطيلة المعاد معادتها كغطاء. المداخل عرضة لتراكم العديد من الأشياء ، مثل الأحذية والسترات والحقائب والبريد. من خلال تثبيت الأبواب على الأرفف المفتوحة الحالية ، لم توفر Gaines وسيلة لأصحاب المنازل فقط لإخفاء مثل هذه العناصر عن مرأى من البصر ، ولكنها رفعت أيضًا المظهر العام للمساحة.