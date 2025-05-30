كيف يمنع جوانا جينس من أعلى مستودع فوضى المدخل قبل أن تبدأ

شاركت جوانا جينز ، المصممة الداخلية المشاهير ، الكثير من الاختراقات للمدخل على مر السنين. من النصيحة المتغيرة للألعاب لـ Gaines لاختيار لون طلاء المدخل إلى أفكار الديكور ، يعرف المضيف “المثبت العلوي” بوضوح الكثير عن زيادة إمكانات هذا الجزء من المنزل. ومع ذلك ، كمنطقة عالية المرور التي عادة ما تكون بمثابة أرضية إغراق لمختلف العناصر عند دخول المنزل ، فإن المدخل عرضة للغاية للفوضى. ولكن كما هو متوقع ، لدى Gaines الحل الأمثل لمنع فوضى المدخل قبل أن تبدأ: تثبيت الأبواب على رفوف مفتوحة.
في مدونتها في مدونات ماغنوليا ، ناقشت شخصية التلفزيون كيف صنعت بهو مستوحى من الجنوب الغربي ، وعملية ، وخالية من الفوضى مع هذا الاختراق. “للمساعدة في إخفاء الفوضى الإضافية التي يمكن أن تجمع في المداخل ، قمنا بتركيب أبواب شاكر مصنوعة خصيصًا على الأرفف المفتوحة الحالية” ، كتبت قبل أن تشير إلى أنها-جوانا وزوجها المقاول Chip Gaines-استخدموا أجهزة نحاسية عتيقة على الأبواب ، ربما لمنحهم جاذبية أكثر خالدة وتطوراً. وأضافوا أيضًا مقعدًا مدمجًا على مقعده بجوار النافذة بين الأرفف ، وتصميمها باستخدام Corbels ووسادة منجدة استخدمت سجادة الجوت المطيلة المعاد معادتها كغطاء. المداخل عرضة لتراكم العديد من الأشياء ، مثل الأحذية والسترات والحقائب والبريد. من خلال تثبيت الأبواب على الأرفف المفتوحة الحالية ، لم توفر Gaines وسيلة لأصحاب المنازل فقط لإخفاء مثل هذه العناصر عن مرأى من البصر ، ولكنها رفعت أيضًا المظهر العام للمساحة.
كيفية تطبيق دخول جوانا جينز على تراجع الاختراق في منزلك
لا تحتاج إلى أبواب شاكر مصممة خصيصًا لتحقيق تأثير مماثل مثل اختراق Joanna Gaines ‘Clutter-Provention للمدخل. إن تثبيت الأبواب المسطحة على الرفوف المفتوحة سيؤدي إلى الخدعة. إذا كنت ضيقة في الميزانية ، فلن تحتاج إلى تثبيت الأجهزة أيضًا. إن ترك مقابض الباب يخلق نظرة فائقة الدقة ، والتي تسير بشكل جيد مع التصميم الخالي من الفوضى للهواة أو المدخل.
هناك العديد من أفكار التخزين الإبداعية لمدخل خالي من الفوضى ، بحيث يمكنك تخصيص هذا الاختراق لتناسب مساحتك. بدلاً من إرفاق الأبواب بأرفف تخزين Cubby ، يمكنك اختيار سلال نسج ذات علامات لأنه يمكنها أيضًا إخفاء العناصر والحفاظ على المساحة. إضافة مقعد يخلق جثم مناسب لوضع الأحذية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك وضع صناديق تخزين للأحذية والمعدات الموسمية تحتها.
تشمل نصائح أخرى لجعل مدخلك أكثر وظيفية وتنظيمًا وضع الأوعية على الأطباق على الرفوف. ستكون هذه مفيدة لعناصر الاستيلاء والتنقل مثل مفاتيح المنزل ومفاتيح السيارات وغيرها من الكائنات العشوائية. سواء كنت تتعامل مع ممر ضيق أو غرفة طينية واسعة ، فإن الهدف هو نفسه: Tuck Away Clutter ويجعلون الضيوف يشعرون بالترحيب في اللحظة التي يدخلون فيها إلى الداخل. مع Hack ‘Hack وبعض الترقيات الذكية ، يمكن أن يكون مدخلك مرتبة وعملية.