كيف يهدف مدير ضربات ميتس إلى الحفاظ على تحرك التشكيلة في الاتجاه الصحيح

تم تعيين جيف ألبرت مديرًا لضربات الدوري الكبرى في Mets في نوفمبر بعد ثلاثة مواسم أشرف فيها على تطور ضربات المنظمة في البطولات الصغيرة.

ألبرت البالغ من العمر 45 عامًا هو مدرب ضربات سابق مع فريق أستروس وكاردينالز، وهو جزء من فريق ميتس المجدد. لقد تحدث إلى Post Sports + هذا الأسبوع.

رياضة+: لماذا لقب مدير الدوري الرئيسي هو الضرب بدلاً من ضرب المدرب؟

جا: هناك الكثير من الأشياء التي تدور حول الجريمة. هناك مدرب الضرب التقليدي والأشياء التي تفعلها في القفص، وهذا يتطلب الكثير من الوقت. وأحد الأشياء التي أعتقد أنها قوية جدًا هنا هي جميع الأقسام المرتبطة بالضرب. هذه هي غرفة التدريب لدينا، قسم الأداء، القوة والتكييف، الميكانيكا الحيوية، المحللون. أعتقد أن جزءًا كبيرًا من دوري في هذه الحالة هو التأكد من توافقنا وأن كل هذه الأشياء يتم تطبيقها بشكل جيد في منطقتنا.

