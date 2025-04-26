لاعبان شابان مثيران للاهتمام لمراقبتهما في دوري البيسبول الخيالي الخاص بك

رياضة
لاعبان شابان مثيران للاهتمام لمراقبتهما في دوري البيسبول الخيالي الخاص بك

مع اختتام مشروع اتحاد كرة القدم الأميركي يوم السبت ، هناك الكثير من الأمل في الهواء. اختار جميع اللاعبين الـ 32 الذين يعتقدون أنه يمكن أن يساعدوا فرقهم بشكل أو شكل ما.

قد لا يرتقي البعض إلى مستوى مسودة وضعه ، وسوف يتجاوز البعض التوقعات ولن يكسر الكثيرون القائمة أبدًا. ولكن ، الآن ، هناك أمل في غد أفضل.

لهذا السبب يكون الأمر مثيرًا عندما يحصل اللاعبون الشباب على اللعب في العرض. من الواضح أنه من المثير للاعب والفريق ، لكنه مثير أيضًا لمديري الخيال الذين يبحثون عن حقن الأمل.

تم استدعاء تشاندلر سيمبسون ، الذي كان اختيار الجولة الثانية من تامبا باي في مسودة 2022 ، الأسبوع الماضي بعد أن بلغ .301 مع ثمانية RBIs و 13 سباقًا في 17 مباراة مع Triple-A Durham.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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