لاعبان شابان مثيران للاهتمام لمراقبتهما في دوري البيسبول الخيالي الخاص بك

مع اختتام مشروع اتحاد كرة القدم الأميركي يوم السبت ، هناك الكثير من الأمل في الهواء. اختار جميع اللاعبين الـ 32 الذين يعتقدون أنه يمكن أن يساعدوا فرقهم بشكل أو شكل ما.

قد لا يرتقي البعض إلى مستوى مسودة وضعه ، وسوف يتجاوز البعض التوقعات ولن يكسر الكثيرون القائمة أبدًا. ولكن ، الآن ، هناك أمل في غد أفضل.

لهذا السبب يكون الأمر مثيرًا عندما يحصل اللاعبون الشباب على اللعب في العرض. من الواضح أنه من المثير للاعب والفريق ، لكنه مثير أيضًا لمديري الخيال الذين يبحثون عن حقن الأمل.

تم استدعاء تشاندلر سيمبسون ، الذي كان اختيار الجولة الثانية من تامبا باي في مسودة 2022 ، الأسبوع الماضي بعد أن بلغ .301 مع ثمانية RBIs و 13 سباقًا في 17 مباراة مع Triple-A Durham.