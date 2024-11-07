لاعبا فريق نتس، نيك كلاكستون، وبن سيمونز، يتدربان قبل المباراة مع سيلتيكس

يواجه فريق Nets أصعب اختبار له هذا العام، حيث سيكونون في أفضل حالاتهم هذا الموسم.

ينطلق فريق نتس في رحلة برية يوم الجمعة في بوسطن حامل اللقب، ويتدرب كل من بن سيمونز ونيك كلاكستون بعد ظهر الأربعاء.

كيف يختار المدرب جوردي فرنانديز نشرهم يستحق المشاهدة.

مع غياب كلاكستون عن الموسم التحضيري بأكمله وقضائه معظم هذا الموسم في طريقه للعودة إلى عبء العمل الكامل، بدأ أول مباراة له يوم الاثنين ضد ممفيس.

بدأ سيمونز في مركز الوسط بدلاً من كلاكستون ولكنه لا يلعب في كلا الطرفين، لذلك حصل على راحة يوم الاثنين و29 أكتوبر ضد دنفر.

مع الأسئلة التي تدور حول الثنائي وكيف يمكن لـ Nets أن يتباعدوا على الأرض مع لعب كل من غير الرماة جنبًا إلى جنب، لم يسجل كلاكستون وسيمونز سوى ثماني دقائق معًا ويحصلان على 12+.

يبدو أن تريندون واتفورد يقترب من الظهور لأول مرة هذا الموسم.

لقد غاب المهاجم منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في أكتوبر في وقت مبكر من المعسكر التدريبي.

“باقي الرجال، الجميع متشابهون إلى حد كبير. مع تريندون، سنعرف ذلك قريبًا، على الأرجح (الخميس). قال فرنانديز: “لكنه سيعود قريباً”.

كان داي رون شارب المصاب، والذي بلغ 23 عامًا يوم الأربعاء، موجودًا في الملعب أثناء التدريب على العمل مع مساعده جوان هوارد.

“إنه رائع. قال كام جونسون عن شارب: “لقد ارتفعت معنوياته”. “إنه يعمل بجد ويستعد للعودة.”

وأشاد فرنانديز بتأثير شارب على الروح المعنوية، لكنه لم يقدم أي تحديث بشأن الإطار الزمني.

يعاني مركز النسخ الاحتياطي من شد في أوتار الركبة اليسرى، وقال نتس في 7 أكتوبر إنه سيتم تقييمه خلال ستة أسابيع.

قال فرنانديز: “لا يوجد تحديث”. “إنه في مكان جيد جدًا. إنه شخص سعيد. انه يعمل بجد. وهذا ما أستطيع أن أقول لكم عنه. لذلك من الجيد أن يكون لديه طاقته، لأنه على الرغم من أنه لا يشارك مع المجموعة طوال الوقت، إلا أنه يجلب تلك الطاقة. عندما (كان علينا) الفوز، أحضر ذلك. لقد تحدث أمام الفريق. وهذا مهم بالنسبة لنا. صوته. طاقته الجيدة.”

ولم يقدم نتس أي توضيح بشأن الرجل الكبير في السنة الثانية نوح كلوني، الذي غاب يوم الاثنين بسبب إصابة في الفخذ.

“لا يوجد تحديث. قال فرنانديز: نعم، إنه جيد. “أعني، أعتقد أن تحديثنا كان أن التصوير بالرنين المغناطيسي كان نظيفًا وكان يتعامل مع الألم، وهذا ما كان عليه الأمر.”

ويبلغ متوسط ​​جونسون 16.6 نقطة، في وتيرة مبكرة لتحقيق أعلى مستوى في مسيرته.

لكنه ضخ 20.0 نقطة بنسبة 53.7 في المئة في تسديداته في الثلاث الماضية، مما أدى إلى حافة الحافة بقوة أكبر مما كان عليه في أي وقت منذ وصوله إلى بروكلين.